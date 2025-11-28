МО: Очередная неделя СВО прошла под знаком наступления ВС РФ
Очередная неделя специальной военной операции прошла под знаком наступления российских войск в Запорожской и Днепропетровской областях, полном окружении Мирнограда и фактическом освобождении Покровска, а также боях в Северске, Красном Лимане, Константиновке. Противник вынужден уйти в оборону, отступая на одних направлениях и оказывая сопротивление на других. Тем не менее общая ситуация на фронте складывается в пользу российской армии.
С 22 по 28 ноября ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, цехам по производству боеприпасов и ударных беспилотников, местам хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации ВСУ и наемников.
Войска группировки «Север» продолжают вести бои в Сумской и Харьковской областях, в первой идут позиционные бои, во второй идет продвижение под Волчанском, наши уже зашли в Вильчу. Группировка «Запад» продолжает уничтожать окруженные в районе Купянска украинские подразделения, а также наступать и весьма успешно на Красный Лиман. Есть успехи и на Боровском участке фронта.
Штурмовые подразделения «Южной» группировки продолжают продвигаться в Северске и Константиновке. За неделю войска освободили населенные пункты Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка ДНР. Войска группировки «Центр» продолжают зачищать Покровск, продвигаться в Мирнограде и начали продвижение на Добропольском выступе, перемолов переброшенные сюда резервы ВСУ.
Войска группировки «Восток» продолжают продвижение в Запорожской и Днепропетровской областях, взламывая оборону противника. Освобождены населенные пункты Тихое, Отрадное Днепропетровской области, Затишье и Новое Запорожье Запорожской области. Группировка «Днепр» продолжает бои в районе Орехова, Приморского и Степногорска. Продвижение есть, несмотря на ожесточенное сопротивление врага.
Таким образом, ВСУ за неделю боев потеряли по линии фронта убитыми и ранеными 9478 человек. ВС РФ освободили 8 населенных пунктов. Из них 4 в ДНР, по 2 в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, ударами ракет и дронов-камикадзе уничтожен зенитный комплекс С-300, пусковая установка РСЗО APR-40 румынского производства и две боевые машины РСЗО «Град».
Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 13 реактивных снарядов HIMARS, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1664 беспилотника самолетного типа.
