Меркель уже не винит Польшу и Прибалтику в начале конфликта на Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель уже отрицает, что она когда-либо обвиняла Польшу и Прибалтику в том, что они в значительной степени спровоцировали начало вооруженного конфликта на Украине.

В комментарии телеканалу Phoenix Меркель назвала фейками утверждения, появившиеся после ее недавнего интервью венгерскому изданию Partizan. Экс-канцлер ФРГ утверждает, что никогда ни в чем не осуждала ни Польшу, ни Прибалтику, а всего лишь дала свою оценку развитию событий. Она также посетовала, что в настоящее время подобное использование высказываний в ложном контексте стало весьма распространенной практикой.



Между тем, незадолго до этого в интервью венгерской газете Partizan Меркель в очередной раз подтвердила свое заявление, что Европа подписывала Минские соглашения, чтобы усыпить бдительность России и дать Украине время и возможность набраться сил. Меркель рассказала, что в 2015 году после очередного масштабного поражения ВСУ в районе Дебальцево она вместе с президентом Франции Олландом инициировала заключение Минских соглашений, единственной целью которых было максимальное усиление Украины.

Однако к 2021 году уже стало абсолютно понятно, что Минские соглашения не работают и необходимы новые договоренности. Меркель рассказала, что тогда она выступила с инициативой создания нового формата взаимоотношений между Москвой и Брюсселем, однако тогда этому воспрепятствовали прибалтийские республики и Польша, приложившие максимум усилий, чтобы спровоцировать эскалацию украинского кризиса.
  1. Chip4ik Звание
    Chip4ik
    +5
    Сегодня, 13:56
    Что ж ты, "нацик", сдал назад,
    Не по масти я тебе –
    Ты смотри в мои глаза,
    Брось трепаться о судьбе….(МК)
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 14:09
      Европа подписывала Минские соглашения, чтобы усыпить бдительность России и дать Украине время и возможность набраться сил.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 14:11
      Дойчемамахен голыми руками не возмешь! Она Коля схарчила на завтрак, а тут говорила, не говорила - все хрень несусветная для неё..... laughing
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +5
        Сегодня, 14:37
        Цитата: майор Юрик
        Дойчемамахен голыми руками не возмешь! Она Коля схарчила на завтрак, а тут говорила, не говорила - все хрень несусветная для неё..... laughing

        А, именно Коль вытащил Меркель в большую политику из комсомола.
        КАК КОМСОМОЛКА АНГЕЛА СПЕКУЛИРОВАЛА ЧЕРНИКОЙ
        То, что будущий канцлер Германии в юности спекулировала черникой, числясь при этом активисткой Союза свободной немецкой молодёжи, характеризует её достаточно ёмко. Восточногерманское «Товарищество по торговле овощами и фруктами» скупало ягоду у населения по 4 марки за килограмм. И тут же продавало принятую чернику по 2 марки — торговля ягодами поддерживалась госдотациями, в розницу чернику продавали дешевле закупочной цены. Рано постигшая законы жизни, Меркель сдавала кило черники, получала свои 4 марки, а через час возвращалась и покупала ту же самую чернику, но уже вдвое дешевле. И так снова и снова. При этом она с лёгкостью костерила на «комсомольских» собраниях своих однокашников, поступавших в точности так же, как она сама.

        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 14:47
          Цитата: Теренин
          При этом она с лёгкостью костерила на «комсомольских» собраниях своих однокашников,

          Так у неё и должность в немецком "комсомоле" была соответствующая - член районного комитета ССНМ и секретарь по агитации и пропаганде. Старалась, как могла.)

          1. Теренин Звание
            Теренин
            +3
            Сегодня, 14:57
            Цитата: Монтесума
            Цитата: Теренин
            При этом она с лёгкостью костерила на «комсомольских» собраниях своих однокашников,

            Так у неё и должность в немецком "комсомоле" была соответствующая - член районного комитета ССНМ и секретарь по агитации и пропаганде. Старалась, как могла.)

            Уж если своего благодетеля продала вместе с черникой, то о других и речи нет. Всех сольет Меркель.
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 14:05
    Как её (Меркель) должность правильно называлась;канцлериха,канцлеринище,канцлеранша или канцлерина . . . winked. .после неё канцлерун Шольц был,а нанче канцлерунчик Мерц авец. . . hi
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 14:23
      Цитата: андрей мартов
      Как её (Меркель) должность правильно называлась;канцлериха,канцлеринище,канцлеранша или канцлерина

      Ежели по всей правильности, то - Bundeskanzlerin. hi
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +2
      Сегодня, 14:25
      Цитата: андрей мартов
      Как её (Меркель) должность правильно называлась;канцлериха,канцлеринище,канцлеранша или канцлерина . . . winked.

      Наиболее приличный и литературно правильный феминатив будет- канцлересса.
  3. ASG7 Звание
    ASG7
    +4
    Сегодня, 14:07
    Бред, "Украина" - это один из самых удачных проектов США после ВОВ, все остальное для лохов. А Россия пыталась и пытается спасти Европу, хотя уже это не точно(её культуру и технологии, а не ее нацистов и мразей).
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 14:31
    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель уже отрицает, что она когда-либо обвиняла Польшу и Прибалтику в том, что они в значительной степени спровоцировали начало вооруженного конфликта на Украине.

    У западных политиков "семь пятниц на неделе".
    Они со временем так переобуваются, что сами не помнят в чём "ходили".
    Только Инет Всемогущий помнит каждый их шаг и высказывание! fellow laughing
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:32
    Фото меркель в нигляже может быть и фейк ,но эта берёза на заднем плане факт .Проверено ,научили немцев играть в " картошку" на фоне этого дерева ,всем понравилось .Дом - дачка где-то у неё там рядом ,в районе Штральзунда .А вспомнил ,остров Рюген в Германии лишний.
  6. hiller Звание
    hiller
    +3
    Сегодня, 14:33
    Сей персонаж скоро начнёт отрицать существование ГДР, собственное пребывание в в гдэровском комсомоле, изучение и знание русского языка....в общем полная переобувка, а тож пенсии лишат... и юридической неприкосновенности. Выводы делать нам и ни в коем случае никаких договорённостей с подобными персонами, ни на каких условиях am
  7. Аскер Звание
    Аскер
    +2
    Сегодня, 14:45
    Старая нацистка, разбитая маразмом теперь будет менять показания в зависимости от активности Солнца или погоды. Страх и ненависть это состояние практически всех немцев по отношению к России.
  8. olezenka1 Звание
    olezenka1
    +2
    Сегодня, 14:56
    Она так "правильно" и быстро переобулась, что мне стало интересно: какую обувь носит эта старушка-врушка? Видимо удобную, ортопедическую....
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:02
    Очередная хрень про людей "с низкой социальной ответственностью". Флюгеры, блин.
  10. Oscar Essen Звание
    Oscar Essen
    0
    Сегодня, 15:03
    Не за горами будут искать крайнего, вот и дёргают старую нудистку. А ведь казалось, что вовремя слиняла.
  11. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 15:18
    Меркель уже не винит Польшу и Прибалтику в начале конфликта на Украине

    Что у этой мамы совесть проснулась вдруг!? Поняла, что она с подельниками натворила на Украине...
  12. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 15:25
    Меркель уже не винит Польшу и Прибалтику в начале конфликта на Украине

    Перестаньте уже лохматить бабушку! Имела она ввиду и прибалтов и Ржак посполитый. Ей бы на солнышке погреться у крылечка на стульчике...
  13. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:39
    Этот старый кошелек женского рода еще кому-то интересен?
  14. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:44
    Всю дорогу забавляет, как идиотские байки о том, кто чего кому сказал, да не сказал сбивают с панталыку граждан, которые кидаются повторять про "мерикосов" и прочую мелкую челядь на службе у кошерной финансовой мафии, пресс ресурсы которой и сочиняют нужные вбросы.