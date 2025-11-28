В Нидерландах объявили об отсутствии денег для украинских беженцев

Хотя большинство европейских политиков продолжают настаивать на бесконечной поддержке Киева, всячески стараются помешать мирному плану Трампа, на деле все больше стран ЕС ужесточают и ограничивают меры по отношению к украинским беженцам.

Весьма дружественная Польша еще в прошлом году начала снижать суммы выплат, ужесточаются правила предоставления статуса беженца и тем более выдача видов на жительство и предоставление гражданства. Аналогичные решения принимает и немецкое правительство, а канцлер Мерц попросил Зеленского остановить приезд в страну молодых украинских мужчин.

Причин такого ужесточения несколько, но главная в деньгах. Вот и в Нидерландах, стоявших у истоков создания Евросоюза, объявили, что в бюджете на следующий год средства на прием украинских беженцев не предусмотрены, сообщает телерадиокомпания NOS. Годовые расходы государства на содержание украинских беженцев до 2027 года предусмотрены в размере около €2,7 млрд. Амстердам решил включить режим экономии досрочно уже в 2026 году.



Голландское правительство вводит арендную плату за жилье для украинских беженцев, имеющих работу, и лишает бесплатного медицинского обслуживания. Довольно странное решение, но на пособия от государства теперь смогут рассчитывать лишь безработные.

Официально в Нидерландах проживает около 120 000 украинцев, примерно 95 тысяч из них размещены в муниципальных приютах. Более 60 процентов трудоустроились. Поэтому вполне оправданно, чтобы они платили плату за проживание и взносы на здравоохранение, посчитали в правительстве Нидерландов.

Очевидно, голландцы еще не совсем разобрались в украинском менталитете. Теперь желающих трудоустроиться среди беженцев из Украины может совсем не оказаться, уже работающие вполне могут уволиться. Скорее всего, подразумевается, что пособие меньше, чем средняя зарплата. Но не тех решили ограничить. Пусть денег и мало, но зато «халява».

Но самый главный удар заключается в том, что со следующего года правительство Нидерландов будет поощрять украинцев возвращаться домой, заявили в правительстве. Сотрудники украинских ТЦК наверняка с нетерпением ждут на границе «возвращенцев» мужского пола.

Сумевшие выбраться за границу украинцы более всего переживают, что в случае заключения мирного соглашения на их родине будет отменено военное положение. В приютивших их странах это станет поводом в отказе от статуса беженцев с последующей принудительной отправкой домой, что уже происходит в США. Возвращаться даже в послевоенную Украину они никак не хотят.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:10
    ❝ В Нидерландах объявили об отсутствии денег для украинских беженцев ❞ —

    — «Денег нет, но вы держитесь!» © ...
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +5
      Сегодня, 14:20
      Во многих европейских странах все чаще говорят , что надо вводить принцип :
      Крыша , стол и мыло .
      Означает , предоставляем всем беженцам крышу над головой , питание и гигиену .
      Никаких денег .
      Многие будут разочарованы .
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +8
        Сегодня, 15:04
        Цитата: Кузнец 55
        Никаких денег .
        Многие будут разочарованы .

        Ваще-то winked больше всего представителей окраин бесит не то, что они плохо живут, а то, что другие живут лучше их.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 16:35
        ...а бесплатное обслуживание Бентли и Мерсов, а деньги на посещение бутиков, ювелирки и ресторанов???? belay
        та вы що! зовсим эуропэйцы знахабнилы! wassat
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 14:16
    Туповатые укры хотят,вечной халявы в ЕС. Менталитет...Ничего не поделаешь..
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      +1
      Сегодня, 14:43
      Кто там туповатый, а кто нет - вопрос дискуссионный.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        -1
        Сегодня, 15:19
        Цитата: Капитан Пушкин
        Кто там туповатый, а кто нет - вопрос дискуссионный.

        Те которые , те не глупые, а кто даёт себя сосать, во те глупые.
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 14:17
    Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чём сидим
    (В.Черномырдин)
  4. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 14:26
    В Нидерландах объявили об отсутствии денег для украинских беженцев

    Одно из богатейших образований планеты вдруг разом оказалось "нищим" из-за противостояния с Россией.
    И это Россия ещё ничего не сделала в свою защиту. lol
  5. Лимон Звание
    Лимон
    +5
    Сегодня, 14:28
    Эти разговоры идут во многих странах ЕС.Первые были ирланлцы по-мому. Всё впереди у любителей халявы!))
  6. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 14:32
    Довольно странное решение, но на пособия от государства теперь смогут рассчитывать лишь безработные.

    И вовсе ничего странного, поляки уже все придумали. Безработные украинцы прямо на границе добровольно вступають в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ, и едут оборонять очередную "фортецю"
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 16:23
      Цитата: faterdom
      Безработные украинцы

      Совсем нищие! Выехать за границу и первое время на что то жить, они деньги нашли. А как только стали получать пособия, сразу стали нищими! laughing
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:42
      после ударов по башке - многие "добровольно" вступят...
  7. osp Звание
    osp
    -1
    Сегодня, 14:41
    Не факт что трудоспособные беженцы не привлекаются для работы на военном производстве или перевалочных центрах по военным поставкам Украине в этих странах.
    Разработанная британцами ракета "Фламинго" как раз производится либо в Нидерландах, либо в Дании. Как вариант в Польше и Чехии тоже есть подходящие площадки для такого производства.
    Тем более что на самой Украине много заводов и производства стоит, те кто там работал уехали в Европу в какой-то степени.
    Притом платить им могут там меньше чем европейцам.
    Хоть и работа не самая приятная на склейке композитов например.
    Но для кого-то это лучше чем попрошайничать или сидеть в окопах где-то под Запорожьем.
    Практически вся Европа вкладывается сейчас в производство этих "Лютых" , длинных "Нептунов" , "Фламинго" и других вещей.
    Вообщем в Европе есть чем украинским беженцам заняться. Хоть это не афишируется но давно понятно.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 16:25
      Цитата: osp
      Хоть и работа не самая приятная на склейке композитов например.

      Вы хоть самому себе верите, что хо хло пойдет клеить композиты?! laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 16:38
        какельшы пойдут клеить. но не композиты а западных мужиков. случаи уже были - даже из семей угоняли. западные мужуки -ведутся. и борщом накормит, и не выделывается и в постели будет стараться - всё за гражданство. это не как западные бабёшки. потому и ведутся.
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 14:42
    Да, не учли они менталитет халявщиков. Уйдут с официальной работы. Будут подрабатывать. Ну и стоять с протянутой рукой никто не запрещает. А, срам глаза не выест.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 14:55
    на деле все больше стран ЕС ужесточают и ограничивают меры по отношению к украинским беженцам.

    Как говорится, процесс пошел. lol
  10. Aktobe Звание
    Aktobe
    +3
    Сегодня, 14:59
    У "батьки" уже нету золотого запасу, зеля разбежится в разные стороны. Гуляй-поле заберут русские,и пойдут новые цыгане - будет большой исход дармоедов, халявщиков и прочих недоумков. Интересные времена будут
  11. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +2
    Сегодня, 15:06
    …в Нидерландах … объявили, что в бюджете на следующий год средства на прием украинских беженцев не предусмотрены…
    Речь всего лишь о тех беженцах, которые прибегут в следующем году - для тех, кто уже прибежал, халява останется. Пример - Германия: здесь планируют - не факт, что сделают - назначать урезанное (как соискателям убежища - «Asylbewerberleistungen») пособие только тем, кто оказался в стране после 01.04.2025, а это всего лишь 28.000 вновь прибывших рыл с апреля по сентябрь на фоне 673.000 уже сидящих здесь и получающих гражданское пособие (Bürgergeld), которое урезано не будет. «Урезание» составит примерно «аж» одну пятую часть: так, для одного одинокого взрослого - с 563€ до 441€ в месяц. При этом: государственное финансирование жилья - сохраняется, услуги лечения и профилактики - по-прежнему бесплатно, а если трудоустроишься (а трудоустраиваются они в большистве на минималку, чтоб не устать и не платить) - субсидии на коммуналку, 1/3 компенсации стоимости автомобиля, ТО бесплатно, сезонный комплект шин - бесплатно, а если есть дети - детские те же, а если малые дети - то пособие по вынужденной утрате трудоспособности, и т.д и т.п. Так что в любом случае - в сухом остатке на кармане у «беженцев» остаётся больше, чем у работающего гражданина после уплаты всех оброков, а сколько под эти статьи политиками всех уровней воруется бюджетных денег - не счесть, отсюда вывод: жить эти понаехавшие в Европах будут доооолго и припеваючи.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 15:45
      придет другая партия и на ноль обрежет))))) поэтому врятли долго и счастливо
      1. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
        Из_дикого_леса_дикая_тварь
        0
        Сегодня, 16:33
        Я оччень этого хочу и проголосовал бы за такую партию всеми четырьмя, но - «нет такой партии», и в обозримом будущем не предвидится. АдГ не в состоянии ответить даже за своих отравленных региональных лидеров, не то чтоб за целую нацию. BSW вот-вот останется без вождицы (о намерении сложить полномочия фрау Вагенкнехт уже заявила), да и при её 2-3% голосов - это не сила, а с наметившимися двумя кандидатами в новые вожди с совсем не немецкими фамилиями эта партейка не будет немецкой. NPD вообще не слыхать - но этим шалунам в кожаных курточках только в гетто мелочь по карманам тырить; из DVU, NSU, AGGGWL, HD - кто запрещен (2022, 2023), а кто забился под кусток - и молчок… Так что вариант со сменой руководящих партий я б в ближайшее время не рассматривал.
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 15:39
    Цитата: Aktobe
    Гуляй-поле заберут русские,и пойдут новые цыгане - будет большой исход дармоедов, халявщиков и прочих недоумков. Интересные времена будут

    Хотелось бы.