Хотя большинство европейских политиков продолжают настаивать на бесконечной поддержке Киева, всячески стараются помешать мирному плану Трампа, на деле все больше стран ЕС ужесточают и ограничивают меры по отношению к украинским беженцам.Весьма дружественная Польша еще в прошлом году начала снижать суммы выплат, ужесточаются правила предоставления статуса беженца и тем более выдача видов на жительство и предоставление гражданства. Аналогичные решения принимает и немецкое правительство, а канцлер Мерц попросил Зеленского остановить приезд в страну молодых украинских мужчин.Причин такого ужесточения несколько, но главная в деньгах. Вот и в Нидерландах, стоявших у истоков создания Евросоюза, объявили, что в бюджете на следующий год средства на прием украинских беженцев не предусмотрены, сообщает телерадиокомпания NOS. Годовые расходы государства на содержание украинских беженцев до 2027 года предусмотрены в размере около €2,7 млрд. Амстердам решил включить режим экономии досрочно уже в 2026 году.Голландское правительство вводит арендную плату за жилье для украинских беженцев, имеющих работу, и лишает бесплатного медицинского обслуживания. Довольно странное решение, но на пособия от государства теперь смогут рассчитывать лишь безработные.Официально в Нидерландах проживает около 120 000 украинцев, примерно 95 тысяч из них размещены в муниципальных приютах. Более 60 процентов трудоустроились. Поэтому вполне оправданно, чтобы они платили плату за проживание и взносы на здравоохранение, посчитали в правительстве Нидерландов.Очевидно, голландцы еще не совсем разобрались в украинском менталитете. Теперь желающих трудоустроиться среди беженцев из Украины может совсем не оказаться, уже работающие вполне могут уволиться. Скорее всего, подразумевается, что пособие меньше, чем средняя зарплата. Но не тех решили ограничить. Пусть денег и мало, но зато «халява».Но самый главный удар заключается в том, что со следующего года правительство Нидерландов будет поощрять украинцев возвращаться домой, заявили в правительстве. Сотрудники украинских ТЦК наверняка с нетерпением ждут на границе «возвращенцев» мужского пола.Сумевшие выбраться за границу украинцы более всего переживают, что в случае заключения мирного соглашения на их родине будет отменено военное положение. В приютивших их странах это станет поводом в отказе от статуса беженцев с последующей принудительной отправкой домой, что уже происходит в США. Возвращаться даже в послевоенную Украину они никак не хотят.