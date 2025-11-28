Турция подтвердила визит главы СВР РФ для консультаций по Украине

Глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин 27 ноября прилетел в Анкару и провел переговоры по украинскому вопросу. Министр обороны Турции Хакан Фидан подтвердил: Москва подробно изложила турецкой стороне свое видение американского мирного плана по Украине.

Фидан, который в последнее время звучит куда прямее, чем многие европейские коллеги, признал: тема кипит, и в Анкаре внимательно следят за каждым шагом Вашингтона и Москвы. Судя по тону министра, разговор был далеко не формальным – но деталей он не раскрыл, оставив журналистов гадать, что именно хотел обсудить Нарышкин.



В Москве продолжают повторять, что именно США сейчас двигают переговоры вперед, а Европа только мешает. Лавров не скрывает раздражения – по его словам, заниматься нужно делом, а не слушать бесконечный хор европейских комментариев, где каждый пытается поменять американский план под свое видение.

На этом фоне визит Нарышкина в Турцию выглядит особенно символичным. Турция остается редким «балансиром», который умудряется не ссориться ни с Москвой, ни с Киевом, ни с Вашингтоном. Именно поэтому стамбульская площадка все еще выглядит одним из немногих мест, в котором можно вести разговор о мире.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 14:50
    К туркам лучше было бы лучше направлять кого-нибудь с фамилией Суворов, Кутузов, Скобелев, будет больше почтения.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 15:11
      для консультаций по Украине

      -Фима, вам нужна платная или, таки, нет консультация?
      -А в чем разница?
      -Бесплатная не поможет!
      -Кому?
      -Ну, мне, например…
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 14:50
    На этом фоне визит Нарышкина в Турцию выглядит особенно символичным. Турция остается редким «балансиром», который умудряется не ссориться ни с Москвой, ни с Киевом, ни с Вашингтоном. Именно поэтому стамбульская площадка все еще выглядит одним из немногих мест, в котором можно вести разговор о мире.

    Да уж, наелись площадок Минска у батьки,Стамбула у султана, а потом нож в спину байрактарами в бандерштате, отжимом территорий в Сирии и прочих гнусностей.
    Почему не обсудить по Протоколу Москву ( Русская Аляска уже была ) о назначении саммита или на худой конец Абу-Даби, Эр-Риад, но с условием: Мир на требованиях и условиях Победителя- ВС РФ!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:03
    ❝ Турция остается редким «балансиром» ❞ —

    — Эрдоган проявляет в этом деле чудеса ...
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 15:35
    Москва подробно изложила турецкой стороне свое видение американского мирного плана по Украине.

    Полагаю, не забыл Нарышкин деликатно упомянуть, что не надА турецкий сапог на территории 404, а то больнА будет.
    Цитата: faterdom
    К туркам лучше было бы лучше направлять кого-нибудь с фамилией Суворов, Кутузов, Скобелев, будет больше почтения

    5 баллов)))) hi