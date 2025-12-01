Шведские подлодки A26 для Польши
Проектный облик подлодки A26
С начала прошлого десятилетия военно-морские силы Польши строили планы по модернизации подводного флота. В ближайшее время предполагалось выбрать и заказать подходящие подлодки, которые в будущем могли бы существенно повысить потенциал подводных сил. Однако конкурс столкнулся с рядом проблем, и его даже пришлось перезапускать. Окончательный выбор удалось сделать только сейчас — победителем стал проект A26 от шведской компании Saab AB.
Долгие поиски
Следует напомнить, что сейчас в составе ВМС Польши имеется только одна субмарина. Это дизель-электрическая подлодка Orzeł советского проекта 877. Её построили на заводе «Красное Сормово» и в 1986 г. передали польскому флоту. Любопытно, что на данный момент «Орёл» является самой старой подлодкой своего типа, остающейся на службе.
В начале десятых годов ВМС пришли к выводу о необходимости полноценной модернизации подводных сил. Требовалось изучить рынок, выбрать и заказать субмарины нового типа. За счёт закупки нескольких кораблей можно было бы резко улучшить количественные и качественные показатели.
Соответствующий конкурс запустили в 2014 г. Программа получила условное обозначение Orka, и под этим названием на вооружение должны были поступить новые подлодки. В том же году несколько иностранных компаний проявили интерес к польской программе и подали свои заявки. Однако вскоре конкурс приостановили по организационным и экономическим причинам.
В 2017 г. Минобороны Польши предприняло новую попытку выбора подлодки. Тогда ведомство провело консультации с рядом зарубежных судостроительных компаний, предлагающих разные варианты дизель-электрических и неатомных субмарин. Оно получило общее представление о ситуации на рынке, но пока не стало возобновлять конкурс и проводить соответствующие процедуры.
Полноценный перезапуск конкурса Orka состоялся только в 2023 г. На этот раз подали заявки шесть иностранных компаний: Fincantieri (Италия), Hanwha Ocean (Южная Корея), Naval Group (Франция), Navantia (Испания), Saab (Швеция) и ThyssenKrupp Marine Systems (Германия). Все они представили на конкурс существующие проекты субмарин, в т.ч. уже доведённые до серийного производства.
В течение следующих двух лет польские ВМС изучали представленные проекты и вели консультации с конкурсантами. Изучались технические особенности предложенных подлодок, вопросы эксплуатации и т.д. Повышенное внимание уделили экономическим вопросам и возможности передачи технологий.
Будущий контракт
Недавно стало о завершении конкурса и выборе победителя. 26 ноября 2025 г. шведская компания Saab AB сообщила, что ВМС Польши выбрали именно её проект неатомной подлодки A26. Вскоре эту информацию подтвердили правительства Швеции и Польши.
В ближайшее время заказчик и исполнитель проведут новые консультации и определят все условия сотрудничества. По итогам этих мероприятий появится контракт на строительство и поставку подлодок. Ожидается, что его подпишут в середине следующего года, но точная дата пока остаётся неизвестной.
Польша планирует приобрести три субмарины. Они будут построены в Швеции на заводе Saab Kockums AB. Согласно планам заказчика, строительство обойдётся в 10 млрд злотых (ок. 2,36 млрд евро). При этом нельзя исключать, что в дальнейшем бюджет программы вырастет. Кроме того, озвученные суммы, по всей видимости, не включают расходы на будущую эксплуатацию.
Сроки постройки и передачи трёх подлодок пока остаются неизвестными и, возможно, ещё не определены. По разным оценкам, Saab сможет построить головную Orka не ранее 2030 г. Работы по двум другим корпусам так же займут несколько лет. В итоге ВМС Польши смогут получить все желаемые результаты только через 8-10 лет.
Шведский проект
История проекта A26 восходит к началу девяностых годов. Тогда компания Kockums, позже вошедшая в состав Saab, начала разработку неатомной подлодки нового поколения. Были выполнены некоторые работы, но затем проект остановился из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных заказчиков. В середине двухтысячных проект возобновили, однако в 2014 г. его опять закрыли.
Основные особенности проекта A26
В том же году «Кокумс» перешла под контроль «Сааб». В 2015-м Saab Kockums AB получила заказ от ВМС Швеции на разработку новой субмарины. Планировалось использовать уже имеющиеся наработки по ранее закрытым программам. Проект получил обозначение A26.
Существующий контракт предусматривал строительство двух кораблей к 2020-22 гг. Однако к этому времени удалось только заложить головной корпус. Сейчас эта подлодка, получившая имя Blekinge, находится на стапеле, и её передача заказчику ожидается только в начале тридцатых годов. Также строится второй вымпел Skåne — ВМС получат его в 2035 г.
В ближайшее время Saab Kockums получит официальный заказ на три подлодки для Польши. Их постройка тоже займёт немало времени и будет завершена не ранее середины следующего десятилетия.
Технические особенности
Проект A26 предусматривает строительство неатомной подлодки с минно-торпедным вооружением, способной искать и атаковать надводные и подводные цели. В проекте используется ряд оригинальных решений, за счёт которых обеспечивается рост основных характеристик и расширение боевых возможностей. Компания-разработчик сообщает о значительном улучшении всех показателей, которые позволяют относить A26 к новому поколению субмарин.
Подлодка A26 имеет однокорпусную конструкцию. Используется прочный корпус характерной формы, оптимизированной для улучшения основных характеристик. Также разработано оригинальное ограждение выдвижных устройств, улучшающее гидродинамику. Общая длина такой подлодки достигнет 66 м при ширине до 6,75 м. Полное водоизмещение — 2100 т.
Предусматривается использование оригинальной неатомной энергетической установки. Её основой являются четыре двигателя Стирлинга типа Kockums MkV V4-275R. Также предусмотрены два дизельных генератора. Все двигатели работают на один вал и гребной винт.
В надводном положении A26 должна двигаться при помощи дизелей и развивать скорость до 12 узлов. Воздухонезависимые двигатели Стирлинга уменьшают подводную скорость до 6 узлов, однако улучшают автономность. Подлодка сможет оставаться под водой до 18 суток.
Сборка прочного корпуса для головной подлодки Blekinge
Подлодка A26 должна нести сложный комплекс разнообразной электроники. Так, предлагается несколько разных гидроакустических комплексов и станций для обзора передней, боковых и нижней полусфер. Также предусмотрены телескопические мачты с радиолокатором и оптико-электронной станцией для использования в надводном положении.
В перспективе субмарина может стать носителем необитаемых подводных аппаратов. Такая техника должна нести собственные приборы наблюдения и обнаружения, улучшающие ситуационную осведомлённость подлодки. Состав и возможности бортовых НПА определяются заказчиком.
Вооружение подлодки состоит из четырех торпедных аппаратов калибра 533 мм и двух калибра 400 мм. С их помощью будет осуществляться запуск существующих совместимых боеприпасов — торпед разных типов или морских мин. Возможно, в комплекс вооружений включат ракеты с подводным стартом. Какие именно торпеды планирует использовать ВМС Польши, пока не сообщалось.
Большие планы
Вполне понятно, для чего Польша заказывает новые шведские подлодки, и какие результаты желает получить. В первую очередь, речь идёт о замене единственной в наличии ДЭПЛ, устаревшей морально и физически. В отличие от «Орла», три новых «Орки» смогут нести службу в течение нескольких следующих десятилетий.
Большое значение имеет и техническая новизна проекта A26. За счёт современных решений и компонентов, такие подлодки будут иметь очевидные преимущества перед ДЭПЛ Orzeł, которая за 40 лет службы не подвергалась крупным модернизациям. Будут достигнуты более высокие показатели в деле обнаружения целей и применения вооружения.
Кроме того, одну подлодку заменят сразу тремя. Это даст новые возможности в организации боевой службы. Впервые за долгое время ВМС Польши получат возможность постоянного дежурства подлодок в море. Также упростится совместная работа с надводными силами или с кораблями других стран.
В целом, будущий заказ на шведские подлодки имеет большое значение для ВМС Польши. Однако получение желаемых результатов связано с известными трудностями. Во-первых, это высокая стоимость строительства современных неатомных субмарин. Кроме того, процесс постройки трёх подлодок растянется на долгие годы. Неясно, будут ли они актуальными к моменту начала службы, или вновь понадобится замена.
Информация