Новые британские бронемашины Ajax выводят из строя экипажи

Вооруженные силы Великобритании, и без того находящиеся не в самом лучшем состоянии за последние десятилетия, столкнулись с новой проблемой. Экипажи считающихся новыми полуавтономных разведывательных бронемашин General Dynamics Ajax после тренировочно-испытательных заездов жалуются на серьезные проблемы со здоровьем.

Британский новостной телеканал Sky News со ссылкой на Министерство обороны Соединенного королевства сообщает, что британские военнослужащие вынуждены были обратиться в больницу из-за проблем со слухом и другими недугами после испытаний БМ «Аякс». В британском военном ведомстве поначалу оправдывались, что таких случаев совсем немного, «никаких систематических проблем не было выявлено».

Британская армия распорядилась приостановить использование новой боевой бронированной машины Ajax на две недели после того, как около 30 солдат, участвовавших в учениях «Железный кулак», пострадали от вибрации и проблем со слухом. Кака пишут в британской прессе, проблемы со здоровьем весьма серьезные:

Некоторых солдат рвало, других трясло так сильно, что они были не в состоянии контролировать собственное тело, третьи испытывали слабость в ногах. Двое пострадали так сильно, что пришлось понизить их медицинский статус с запретом на зарубежные командировки. Еще три бойца, у которых в прошлом году возникли проблемы, должны быть уволены из армии по состоянию здоровья в ближайшие недели.

Теперь Минобороны Великобритании решает весьма сложную задачу, дабы выяснить причины дефектов бронированных машин. Дело в том, что это совместная разработка британских Вооруженных сил, английской компании DE&S и американского концерна General Dynamics. В серийном производстве БМ Ajax вообще задействовано более 230 предприятий. Отыскать виновника заводского брака, а таковой может оказаться не один, среди такого количества фирм будет непросто.

Зато бюджет на разработку «новейшей» бронемашины в размере £10 млн (1,3 млрд рублей) освоен. На сайте Минобороны Великобритании бодро рапортуют:

Это первая новая боевая бронированная машина, поступившая на вооружение британской армии почти за 30 лет. Завод, построенный в Мертир-Тидвиле в Уэльсе, является еще одним примером того, как оборонная промышленность способствует экономическому росту.




Проблема с БМ Ajax весьма застарелая, только вот решать ее в британском военном ведомстве не торопились. Журналисты выяснили, что еще в 2021 году было проведено внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что офицеры и чиновники Минобороны знали в течение двух лет о том, что прежние неисправности Ajax подвергали солдат риску, но не предприняли никаких действий. В отчете по охране труда и технике безопасности указано, что такие проблемы, как потенциальное повреждение слуха, впервые были подняты в декабре 2018 года, но испытания БМ не были приостановлены до ноября 2020 года.

Прошло еще пять лет, однако дефекты бронемашины, как выясняется, так и не были устранены. И это не единственные неудачи, которые сопровождают данную технику. В начале ноября стало известно о поставке первой партии Ajax в войска с опоздание на восемь лет от запланированного срока.

Британский премьер Стармер в числе лидеров среди европейцев в части дальнейшей военной поддержки Киева и подготовки к войне с Россией. Очевидно, рассчитывает отсидеться на острове, а то и удрать в случае чего куда подальше. С такой бронетехникой много на повоююшь. К примеру, на вооружении ВС Великобритании осталось 40 боеспособных танков «Челленджер». Новые поставки не предвидятся в том числе из-за нехватки средств в оборонном бюджете. Как выясняется, не лучше дела обстоят и с более легкой техникой
  1. Oscar Essen Звание
    Oscar Essen
    +4
    Сегодня, 15:08
    - Сынок, не катайся на этой железяка.
    - Спасибо, мама, я уже покушал.
    1. Венд Звание
      Венд
      +2
      Сегодня, 16:35
      Британцы, вам компания США намекает, уже не тонко, а толсто, не надо ничего самим изобретать, надо покупать у США laughing laughing
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:13
    Во всём виноваты китайские напильники ,обработайте машинку английским напильником и всё будет хорошо.Бентли и Ролс - Ройсы делать умеете ,а с бмп как то не задаётся.Стыдно англичане ! laughing drinksСколько лет уже пилить можно Аякс?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 15:21
      Цитата: tralflot1832
      Сколько лет уже пилить можно Аякс?

      Андрей, всё по классике:
      "Пилите, Шура, пилите. Они золотые" (с) yes
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 15:24
        Призывной пункт в Англии .Мы рады приветствовать добровольца в Королевских войсках ,будешь служить на Аяксе .Где,где да пошли вы все - ( английский непереводимый фальклёр)С крейсерами Аякс у них повеселее было..
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 15:31
      А сколько лет они пилили например злосчастную винтовку L85A1? И таким примерам - несть числа...
  3. Попуас Звание
    Попуас
    +1
    Сегодня, 15:14
    Вибрация похоже сильнейшая,симптомы на сотрясение мозга похожие
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 16:39
      Или на воздействие инфразвука.
  4. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +3
    Сегодня, 15:15
    Судя по "симптомам" -проблема не в бронемашинах.. yes winked
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Monster_Fat
      Судя по "симптомам" -проблема не в бронемашинах

      Неужели в костлявых английских задницах проблема, которые не могут гасить вибрацию?Или для шеи головоа тяжеловата?
      1. Monster_Fat Звание
        Monster_Fat
        -1
        Сегодня, 16:09
        Ну, если про "костлявые задницы" говорить, то думаю, если бы этих англичан свозить, хоть разик в "советское время" на Пазике "672" в Териберку и Дальние Зеленцы, то они бы умерли по дороге. А мы, в своё время, каждый день туда и обратно ездили.... А в данном случае- просто здоровье изначально хилое было, подорванное "Гинесом" в пабах и разного вида "веществами"....
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 15:39
      Цитата: Monster_Fat
      Судя по "симптомам" -проблема не в бронемашинах.. yes winked

      При списании по состоянию здоровья? Так то это скандал, выплаты, то се...
      Военную медицину особо нигде в мире не обманешь....
      Такие вибрации что у людей до сотрясения мозга - это нарушение центровки конкретное. Проблема это нарушение найти?
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +3
    Сегодня, 15:23
    Вибрации? Не, не слышали.
    Перефразируя морскую поговорку- "Когда сиденья были деревянные- люди были железные......".
  6. Orso Звание
    Orso
    +1
    Сегодня, 15:29
    Новости "сто лет в обед", еще в 2021 году поднималась данная проблема в СМИ.
  7. Melior Звание
    Melior
    +2
    Сегодня, 16:02
    Пусть на БМП-3 прокатятся - они тогда еще и сраться начнут! laughing
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 16:19
      на БМП-3 сравнительно мягкий ход и так как солдаты находятся в центре их меньше укачивает чем в машинах с задним расположением десантного отделения=физика
      вот выход конечно не удобный
  8. Alex013 Звание
    Alex013
    0
    Сегодня, 16:05
    "...дефектов бронированных британских машин..." - скорее дефектов британских солдат - "...три бойца, у которых в прошлом году возникли проблемы, должны быть уволены из армии по состоянию здоровья в ближайшие недели..."
  9. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 16:18
    Некоторых солдат рвало, других трясло так сильно, что они были не в состоянии контролировать собственное тело, третьи испытывали слабость в ногах. Двое пострадали так сильно, что пришлось понизить их медицинский статус с запретом на зарубежные командировки. Еще три бойца, у которых в прошлом году возникли проблемы, должны быть уволены из армии по состоянию здоровья в ближайшие недели.
    "Таких не берут в космонавты!" - из песни группы Манго-манго времён СССР.