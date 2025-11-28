Офицер ВСУ: ВС РФ усиливают давление на Великомихайловском плацдарме

Российские силы продолжают давить ВСУ на Александровском направлении, постепенно, но уверенно продвигаясь вглубь украинской обороны.

Украинский источник сообщает, что на Александровском направлении наибольшую активность ВС РФ проявляют восточнее Орестополя и юго-восточнее Великомихайловки в Днепропетровской области. По его информации, российские подразделения расширили серую зону, продвинувшись в лесной массив у реки Волчья. Причем он подчеркивает, что это не резкий прорыв, а скорее методичное обследование слабых участков обороны.




Источник отмечает, что войска РФ ищут уязвимости, проверяют оборонительные позиции и под прикрытием леса создают условия для продвижения дальше. При сохранении текущего темпа он допускает, что российские войска могут начать входить в саму Великомихайловку, создавая угрозу украинским флангам.

После освобождения Орестополя российские войска уперлись в естественную водную преграду. Вдоль нее украинские боевики сосредоточили массу оборонительных сооружений, которые уже понемногу «разбираются» с помощью ФАБов. В самой Великомихайловке собрались крупные силы ВСУ, а сразу за ней на севере лежат важные высоты – у них есть стратегическое значение.