Путин: Будапешт был выбран для переговоров РФ и США по инициативе Трампа
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном не исключил, что площадкой для возможных грядущих переговоров между РФ и США может стать Будапешт.
Путин поблагодарил Орбана за готовность оказать содействие в организации встречи в Будапеште и отметил, что провести саммит Россия-США в столице Венгрии предложил американский президент Трамп. Российский лидер рассказал, что Трамп объяснил этот выбор тем, что и у США, и у России в настоящее время хорошие отношения с Венгрией.
Перед началом переговоров с Орбаном Путин указал на то, что сложившаяся между Россией и Венгрией атмосфера позволяет обсуждать вопросы, несмотря на несовпадающие в некоторых вопросах мнения. При этом российскому руководству известна внешняя политика Венгрии по украинскому вопросу.
В свою очередь, Орбан отметил, что Венгрия не поддалась на внешнее давление и не прекратила взаимодействие с Россией. Поскольку стабильные поставки российских ресурсов являются основой энергобезопасности Венгрии, Будапешт заинтересован в поддержании сотрудничества с Москвой. При этом, по словам венгерского премьера, основные направления сотрудничества с Россией сосредоточены не только на энергетике, но и на вопросах, касающихся урегулирования украинского кризиса, в которых Будапешт занимает сторону, выражающую стремление к миру, а не продолжения накачки украинской армии оружием и боеприпасами.
