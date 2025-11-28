Путин: Будапешт был выбран для переговоров РФ и США по инициативе Трампа

1 294 4
Путин: Будапешт был выбран для переговоров РФ и США по инициативе Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном не исключил, что площадкой для возможных грядущих переговоров между РФ и США может стать Будапешт.

Путин поблагодарил Орбана за готовность оказать содействие в организации встречи в Будапеште и отметил, что провести саммит Россия-США в столице Венгрии предложил американский президент Трамп. Российский лидер рассказал, что Трамп объяснил этот выбор тем, что и у США, и у России в настоящее время хорошие отношения с Венгрией.



Перед началом переговоров с Орбаном Путин указал на то, что сложившаяся между Россией и Венгрией атмосфера позволяет обсуждать вопросы, несмотря на несовпадающие в некоторых вопросах мнения. При этом российскому руководству известна внешняя политика Венгрии по украинскому вопросу.

В свою очередь, Орбан отметил, что Венгрия не поддалась на внешнее давление и не прекратила взаимодействие с Россией. Поскольку стабильные поставки российских ресурсов являются основой энергобезопасности Венгрии, Будапешт заинтересован в поддержании сотрудничества с Москвой. При этом, по словам венгерского премьера, основные направления сотрудничества с Россией сосредоточены не только на энергетике, но и на вопросах, касающихся урегулирования украинского кризиса, в которых Будапешт занимает сторону, выражающую стремление к миру, а не продолжения накачки украинской армии оружием и боеприпасами.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +3
    Сегодня, 16:11
    Ну что сказать, молодец Орбан. Действует по принципу:
    "Прежде думай о Родине (Венгрии), а потом о себе (Евросоюзе)"...
  2. andrewkor Звание
    andrewkor
    +1
    Сегодня, 16:14
    У венгров гораздо больше претензий к России,чем даже у Польши,в историческом плане.Тут и 1848 г.,и союз с Рейхом ,и 1956 г.Поэтому похорошему удивляет её нынешнее отношение.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +7
      Сегодня, 16:21
      У венгров гораздо больше претензий к России,чем даже у Польши,в историческом плане.
      А какие у Польши вообще могут быть претензии к России? По окончании 2 Мировой войны Сталин сделал этому государству просто королевские подарки территории. Просто обнаглели пшеки.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:07
    Цитата: andrewkor
    г.Поэтому похорошему удивляет её нынешнее отношение
    В отличие от поляков, которых мы освободили!