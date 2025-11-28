В Британии испугались российских «голубей-шпионов»



Британский таблоид The Sun на этот раз решил развить тему про «голубей-шпионов». Поводом послужила вполне конкретная российская разработка: компания Neiry представила проект биодронов – живых голубей, к которым подключены нейроинтерфейсы, позволяющие задавать направление их полета.

Идея сугубо научная, но в британской публикации это тут же превратилось в «новое оружие Путина» – мол, такие птицы могут кружить над какой-нибудь базой, фотографировать ее мини-камерами и оставаться малозаметными. Звучит как сюжет из старого шпионского боевика, но The Sun традиционно подает это так, будто голуби-шпионы уже завтра начнут летать над Лондоном.

Neiry действительно говорит о возможности контроля поведения птиц с помощью имплантов. Более того, в 2024 году компания рассказывала о подключении мозга крысы к системе искусственного интеллекта, которая подсказывала ей правильные решения в экспериментальных задачах. Все это – часть исследований в области нейротехнологий, а вовсе не секретная программа по созданию армии пернатых диверсантов.

Но британские медиа услышали одно слово – «биодроны» – и тут же начали штамповать материалы о том, что Россия якобы готовит новый тип скрытой разведки.
  1. ВохаАхов Звание
    ВохаАхов
    +7
    Сегодня, 16:06
    Да не волнуйтесь. Никто не будет делать биоголубей. Зачем? Ведь у нас уже есть биоворобьи и биопчёлы!
    1. poquello Звание
      poquello
      +4
      Сегодня, 16:08
      Цитата: ВохаАхов
      Да не волнуйтесь. Никто не будет делать биоголубей. Зачем? Ведь у нас уже есть биоворобьи и биопчёлы!

      даже биоблохи есть, но у них миникамеры очень маленькие
      1. ankir13 Звание
        ankir13
        +4
        Сегодня, 16:22
        Нужны биоглисты, что-бы направлять напрямую в мозги еврочиновников и таблоидников, с целью подсказывать о принятии правильных решений в экспериментально-экстремальных ситуациях.
        Особенно кая каллас нуждается...
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 16:28
          Цитата: ankir13
          Особенно кая каллас нуждается...

          Мединский сегодня мем выдал - калласальная мысль
    2. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 16:47
      Как есть, откуда? Ведь всех съели года два назад. Ежиков последних доедаем. Скоро на пищу пойдут крысы и полевки.😀😀😀
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 16:06
    ❝ «Новое оружие Путина» – мол, такие птицы могут кружить над какой-нибудь базой, фотографировать ее мини-камерами и оставаться малозаметными ❞ —

    — «Задание выполнил!» ...
  3. Антоний Звание
    Антоний
    -2
    Сегодня, 16:08
    А зачем это, если спутниковые снимки достигли абсолютного разрешения (недоступные кстати рядовым пользователям, но для спецслужб и военных доступны).
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 16:11
      Цитата: Антоний
      А зачем это, если спутниковые снимки

      Из космоса не подслушаешь.
    2. Юра Звание
      Юра
      +2
      Сегодня, 16:30
      Цитата: Антоний
      А зачем это,
      Как это зачем, а представьте себе, идёт английский премьер по улице в ус не дует, и вдруг налетает стая русских голубей и сначала обгадят его по самые уши, а потом заклюют в усмерть.)))
  4. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 16:08
    Вот-вот, пусть теперь всех Тауэрских ворон проверяют!
    Правда было бы неплохо их самих всех проверить на наличие мозговых слизней.
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +2
    Сегодня, 16:12
    Ничего удивительного. Британские учёные хорошие ученики у немецких нацистов времён 2 Мировой войны. Тогда гитлеровцы в оккупированных населённых пунктах запрещали людям держать голубей и разоряли голубятни. Один такой случай был даже представлен нашим обвинением на Нюрнбергском трибунале. В оккупированном Ростове немецкий офицер убил подростка который не хотел расставаться со своей голубятней. Либерасты = фашисты. stop
  6. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 16:17
    Комментировать это сообщение - только портить, все про умственные способности сказал "Британский таблоид The Sun". Добавить к этому можно только фразу Лаврова "Дэбилы ...дальше по тексту"
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 16:18
    От малого к большому, от простого к сложному. И человек не заметит, как из него сделают управляемого биоробота. Фантастика? Так и Наутилус Жюля Верна был фантастикой.
  8. Inженегр Звание
    Inженегр
    0
    Сегодня, 16:23
    Ну где-то, на том же уровне, что плоскоземельщики, есть теория заговора, что голубей не существует, а это роботы через которых фбр следит за людьми... И вот значит на этот вентилятор нейробиологи и накинули. wassat
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      0
      Сегодня, 16:36
      Гм... "Голуби-биороботы"... "Шпионы"... "Англичане". Где-то, когда-то я уже, это слышал.. даже-видел! Ах, да-вспомнил! Давным-давно смотрел, как раз художественный фильм, на эту тему: "Бей первым, Фредди! "... Давно это, было... Смотрю, опять всё по-кругу.. "на новой элементной базе", так сказать....
  9. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 16:32
    В Британии испугались российских «голубей-шпионов»
    - погодите, скоро в серию пойдут вороны-бомбардировщики, бакланы-торпедоносцы и стрижи-снайперы laughing
  10. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 16:38
    Мы готовим к отправке в Англию биокомаров и биомух. Которых злой Путин запрограммирует кусать добрых британцев.
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:02
    Ума нет - считай калека.
  12. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 17:06
    Надеюсь, что мы опубликовали информацию об управляемых голубях уже после того, как эти голуби налетались над всеми вражескими базами и всё сфотографировали.
    Следующая модернизация голубей будет заключаться, в том, чтобы они гадили по команде на главных русофобов