В Британии испугались российских «голубей-шпионов»
Британский таблоид The Sun на этот раз решил развить тему про «голубей-шпионов». Поводом послужила вполне конкретная российская разработка: компания Neiry представила проект биодронов – живых голубей, к которым подключены нейроинтерфейсы, позволяющие задавать направление их полета.
Идея сугубо научная, но в британской публикации это тут же превратилось в «новое оружие Путина» – мол, такие птицы могут кружить над какой-нибудь базой, фотографировать ее мини-камерами и оставаться малозаметными. Звучит как сюжет из старого шпионского боевика, но The Sun традиционно подает это так, будто голуби-шпионы уже завтра начнут летать над Лондоном.
Neiry действительно говорит о возможности контроля поведения птиц с помощью имплантов. Более того, в 2024 году компания рассказывала о подключении мозга крысы к системе искусственного интеллекта, которая подсказывала ей правильные решения в экспериментальных задачах. Все это – часть исследований в области нейротехнологий, а вовсе не секретная программа по созданию армии пернатых диверсантов.
Но британские медиа услышали одно слово – «биодроны» – и тут же начали штамповать материалы о том, что Россия якобы готовит новый тип скрытой разведки.
