Ракетным ударом ВС РФ на аэродроме под Одессой ликвидированы специалисты НАТО

Ракетным ударом ВС РФ на аэродроме под Одессой ликвидированы специалисты НАТО

В сегодняшней сводке Воздушные силы Украины рапортуют об атаках БПЛА (из 72 «сбили» 63) и одной ракете «Искандер-М», судьба которой для ВС ВСУ якобы осталась неизвестной. Ранее «Военное обозрение» уже писало о ночной атаке ВС РФ, сейчас стали известны ее подробности.

В результате ракетной атаки по аэродрому вблизи с поселком Буялык (Петровка) под Одессой ликвидированы и ранены не только военнослужащие ВСУ, но и иностранные специалисты, в том числе из стран НАТО. Координатор николаевского пророссийского подполья Лебедев сообщает в своем телеграм-канале со ссылкой на местных активистов, что погибшими числятся чуть менее 30 человек, еще около 70 пострадали.

Все они занимались обслуживанием и подготовкой к запускам беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, которыми ВСУ наносят удары по территории Крыма и другим регионам РФ. Помимо этого, в результате очень точного попадания по аэродрому, по предварительным данным, уничтожен ангар с беспилотниками. Взорвалась емкость с ГСМ, что вызвало мощный пожар. Вспышку было видно в поселке Фонтанка в 65 километрах от Буялыка.

Данный аэродром является одним из ключевых элементов беспилотной авиасистемы ВСУ на южном направлении. Предположительно, именно с аэродрома Буялык в ночь на 25 ноября были запущены дроны, атаковавшие Таганрог. Тогда в результате самой масштабной за все время СВО атаки на этот город ранения получили двенадцать жителей, трое впоследствии скончались. Были повреждены два промышленных завода, детсад № 17, многоквартирные дома. Пятнадцать человек полностью потеряли все имущество.

Важно, что удар возмездия пришелся по натовским военным, которые под видом «инструкторов» и «добровольцев» участвуют вместе с украинскими националистами в организации террористических атак по России. Через некоторое время следует ожидать публикаций в западных СМИ и на интернет-площадках некрологов об очередных «случайно погибших» самым нелепым образом офицерах.

Еще один результативный удар ВС РФ пришелся вчера по району Константиновки. Была уничтожена скрытая и хорошо укреплённая опорная точка — объект, который явно выполнял роль локального командного узла. По предварительным данным, ликвидировано около десяти украинских офицеров. Среди них — трое сотрудников СБУ, которые прибыли «сверху» для проверки морального состояния подразделения и сверки фактической численности личного состава. Причиной такой проверки могли стать слухи о намерении части военнослужащих ВСУ сдаться.
  1. Normann Звание
    Normann
    +1
    Сегодня, 16:23
    Погибли и погибли, это война...........
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      -7
      Сегодня, 16:32
      Ох не верю я в эти "подполья". Скорее всего, эти "координаторы", такие же срочносборщики из ТГшечек, как и большинство.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 16:37
      Погибли и погибли, это война..........

      Тут вопрос не в том, что погибли, а кто погиб. И это самое важное. Если бы это были бандерлоги, то "погибли и погибли, это война..". А здесь, похоже, квакнулись друзья из гейропы. И это - совсем другое дело. Чем больше мы таких гадов отправим к бандере, тем быстрее война на Украине закончиться, или гейропа, наконец, задумается о будущей своей перспективе в войне с Россией и вспомнит историю.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +8
    Сегодня, 16:23
    Очень хорошо, если это так.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 17:21
      Очень хорошо, если это так.


      Отлично, я бы сказал! Вот только хотелось бы посмотреть на фото со спутника, а не верить на слово координатору Лебедеву, которого никто в глаза не видел и не понимает, как он заменяет нам Левитана или того же Рожина на программе у Никонова.
      И самое непонятное, что нам запросто показывают вражеские снимки сожженых самолетов на аэродроме в Таганроге, но ни разу не показали последствия наших ударов по их аэродромам.
      это как и почему?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 16:23
    ❝ Удар возмездия пришёлся по натовским военным, которые под видом «инструкторов» и «добровольцев» ❞ —

    — Нашли, что искали ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:27
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Нашли, что искали ...

      Тот кто ищет, всегда найдёт.
      Врага.
  4. Peter1First Звание
    Peter1First
    +4
    Сегодня, 16:26
    Земля им стекловатой! Жалко что не всех достали, надо было второй искандер послать на добивание!
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 16:36
      Цитата: Peter1First
      Земля им стекловатой! Жалко что не всех достали, надо было второй искандер послать на добивание!

      Понятно, что всех тварей к Бандере. Но все таки долбить по спасателям и медикам это зашквар. Мы все таки русские, ушей не режем, скальпы не снимаем.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +3
        Сегодня, 16:40
        Вот в этом и наша слабость. И этой слабостью ,пользуются.
      2. AlisaTatova
        AlisaTatova
        0
        Сегодня, 16:48
        Не нужно передёргивать факты. В каком месте, в статье, вы прочитали про спасателей и врачей?
      3. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        0
        Сегодня, 17:17
        Цитата: lukash66
        Мы все таки русские, ушей не режем, скальпы не снимаем.

        В современном мире это лишнее. Надо выносить в медиа пространство фото, фамилии, имена, адреса… этих персонажей: пусть их родственники ходят и требуют ответа от своих правительств: где наши близкие? Пока что западные рулящие отмазываются: - они сами поехали, мы не в ответе. Но в том же Мариуполе многих взяли в форме своих стран: минимум в мешках вернуть к воротам посольств…
  5. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 16:30
    В результате ракетной атаки по аэродрому вблизи с поселком Буялык (Петровка) под Одессой ликвидированы и ранены не только военнослужащие ВСУ, но и иностранные специалисты, в том числе из стран НАТО. Координатор николаевского пророссийского подполья Лебедев сообщает в своем телеграм-канале со ссылкой на местных активистов, что погибшими числятся чуть менее 30 человек, еще около 70 пострадали.

    Как тараканов тапком прихлопнули! good
    Еще один результативный удар ВС РФ пришелся вчера по району Константиновки. Была уничтожена скрытая и хорошо укреплённая опорная точка — объект, который явно выполнял роль локального командного узла. По предварительным данным, ликвидировано около десяти украинских офицеров. Среди них — трое сотрудников СБУ, которые прибыли «сверху» для проверки морального состояния подразделения и сверки фактической численности личного состава. Причиной такой проверки могли стать слухи о намерении части военнослужащих ВСУ сдаться.

    Уже никто ни куда не сдаётся. request laughing
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 16:36
    Предположительно, именно с аэродрома Буялык в ночь на 25 ноября были запущены дроны, атаковавшие Таганрог.

    Сегодня ночью Таганрог опять атаковали. Третий раз за неделю. Чёт укрогаденышам неймётся. Надеюсь, сегодня наши ребятушки причастных прожарили.
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 16:39
    Напишут,что скончались от " острой формы диареи ".
  8. AlisaTatova
    AlisaTatova
    +1
    Сегодня, 16:43
    Хорошая новость! Побольше бы читать подобное -про натовских "друзей", отправленных домой.
  9. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 16:45
    хорошо порадовали, натовцев как чуму поганую изничтожать, там нет случайных, а все кто приехал полностью в крови наших людей
  10. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 16:48
    1. В целом результатом удара удовлетворен. Но, как тут уже говорилось, хотелось бы двойного удара.
    2. Как мне кажется, следует не ладошкой бить, а кулаком. То есть, наносить удары массово по одному и тому-же месту. Выбивать, к примеру, подстанции так, чтобы даже основания не оставалось. По аэродрому - значит кинуть по инфраструктуре не 1-2, а 10-20 ракет. Чтобы даже при относительно исправной ВПП аэродром не мог функционировать.
    3. Выявлять и уничтожать любых иностранных специалистов. Чем больше, тем лучше. А после каждого иностранца, сдавшегося в плен, или найденного убитым в форме ВСУ, предъявлять их публично. И грузить нотами соответствующие посольства, указывая, что если гражданин их страны воюет против России, то это тянет на объявление войны. Со всеми вытекающими, то есть стартующими Ярсами и Орешниками, с ЯБЧ, по данной стране.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Дед-дилетант
      По аэродрому - значит кинуть по инфраструктуре не 1-2, а 10-20 ракет.

      А денег дадите на такое удовольствие?
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:00
    Они ещё стопитсотыщь наших ракеток в плен взяли с помощью банок с мухоморами.
  12. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:05
    Ракетным ударом ВС РФ на аэродроме под Одессой ликвидированы специалисты НАТО

    Специалисты НАТО нашли что искали, мы их к себе не звали.
  13. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:08
    Цитата: Андрей Николаевич
    Вот в этом и наша слабость
    Полностью с вами согласен!
  14. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    0
    Сегодня, 17:11
    опять удар возмездия....
    Упреждающий удар -- вот что должно быть на этой войне... да и на любой другой вообще.