Ракетным ударом ВС РФ на аэродроме под Одессой ликвидированы специалисты НАТО
В сегодняшней сводке Воздушные силы Украины рапортуют об атаках БПЛА (из 72 «сбили» 63) и одной ракете «Искандер-М», судьба которой для ВС ВСУ якобы осталась неизвестной. Ранее «Военное обозрение» уже писало о ночной атаке ВС РФ, сейчас стали известны ее подробности.
В результате ракетной атаки по аэродрому вблизи с поселком Буялык (Петровка) под Одессой ликвидированы и ранены не только военнослужащие ВСУ, но и иностранные специалисты, в том числе из стран НАТО. Координатор николаевского пророссийского подполья Лебедев сообщает в своем телеграм-канале со ссылкой на местных активистов, что погибшими числятся чуть менее 30 человек, еще около 70 пострадали.
Все они занимались обслуживанием и подготовкой к запускам беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, которыми ВСУ наносят удары по территории Крыма и другим регионам РФ. Помимо этого, в результате очень точного попадания по аэродрому, по предварительным данным, уничтожен ангар с беспилотниками. Взорвалась емкость с ГСМ, что вызвало мощный пожар. Вспышку было видно в поселке Фонтанка в 65 километрах от Буялыка.
Данный аэродром является одним из ключевых элементов беспилотной авиасистемы ВСУ на южном направлении. Предположительно, именно с аэродрома Буялык в ночь на 25 ноября были запущены дроны, атаковавшие Таганрог. Тогда в результате самой масштабной за все время СВО атаки на этот город ранения получили двенадцать жителей, трое впоследствии скончались. Были повреждены два промышленных завода, детсад № 17, многоквартирные дома. Пятнадцать человек полностью потеряли все имущество.
Важно, что удар возмездия пришелся по натовским военным, которые под видом «инструкторов» и «добровольцев» участвуют вместе с украинскими националистами в организации террористических атак по России. Через некоторое время следует ожидать публикаций в западных СМИ и на интернет-площадках некрологов об очередных «случайно погибших» самым нелепым образом офицерах.
Еще один результативный удар ВС РФ пришелся вчера по району Константиновки. Была уничтожена скрытая и хорошо укреплённая опорная точка — объект, который явно выполнял роль локального командного узла. По предварительным данным, ликвидировано около десяти украинских офицеров. Среди них — трое сотрудников СБУ, которые прибыли «сверху» для проверки морального состояния подразделения и сверки фактической численности личного состава. Причиной такой проверки могли стать слухи о намерении части военнослужащих ВСУ сдаться.
