Депутат Рады Безуглая: армия России уже в Гуляйполе
Депутат украинского парламента (Верховной рады) Марьяна Безуглая огорошила соотечественников, сообщив, что, по имеющейся у нее информации, штурмовые подразделения российской армии вошли в город Гуляйполе Запорожской области.
Таким образом, Безуглая в очередной раз опровергла бравурные заявления украинского военного командования о якобы «стабилизации» обстановки на этом участке фронта. В качестве срочного информационного антикриза Киев использовал заявление боевиков 33-го штурмового полка ВСУ, в котором утверждается, что украинским подразделениям якобы в последний момент удалось предотвратить заход ВС РФ на окраины Гуляйполя. Героический опус проиллюстрирован кадрами ударов по трем малым штурмовым группам ВС РФ. Однако, судя по тому, что на видео отчетливо видно зеленую листву и нетипичную для конца ноября буйную растительность, очевидно, что съемка осуществлялась по меньшей мере несколько месяцев назад и явно не в Гуляйполе.
В то же время информацию о заходе наших штурмовых групп на окраины Гуляйполя подтверждает ряд украинских источников, сообщивших, что ВС РФ атакуют город с трех сторон и уже закрепились на первых улицах населенного пункта. Кроме того, позиции ВСУ в Гуляйполе методично уничтожаются ударами управляемых авиабомб и плотным огнем российской артиллерии. Противник также сетует, что, по-видимому, осознавая неминуемое падение обороны ВСУ в Гуляйполе, отдельные подразделения украинской армии, не дождавшись соответствующего приказа, отходят со своих позиций, вследствие чего нарушаются оборонительные порядки.
