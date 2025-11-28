Депутат Рады Безуглая: армия России уже в Гуляйполе

5 362 9
Депутат Рады Безуглая: армия России уже в Гуляйполе

Депутат украинского парламента (Верховной рады) Марьяна Безуглая огорошила соотечественников, сообщив, что, по имеющейся у нее информации, штурмовые подразделения российской армии вошли в город Гуляйполе Запорожской области.

Таким образом, Безуглая в очередной раз опровергла бравурные заявления украинского военного командования о якобы «стабилизации» обстановки на этом участке фронта. В качестве срочного информационного антикриза Киев использовал заявление боевиков 33-го штурмового полка ВСУ, в котором утверждается, что украинским подразделениям якобы в последний момент удалось предотвратить заход ВС РФ на окраины Гуляйполя. Героический опус проиллюстрирован кадрами ударов по трем малым штурмовым группам ВС РФ. Однако, судя по тому, что на видео отчетливо видно зеленую листву и нетипичную для конца ноября буйную растительность, очевидно, что съемка осуществлялась по меньшей мере несколько месяцев назад и явно не в Гуляйполе.



В то же время информацию о заходе наших штурмовых групп на окраины Гуляйполя подтверждает ряд украинских источников, сообщивших, что ВС РФ атакуют город с трех сторон и уже закрепились на первых улицах населенного пункта. Кроме того, позиции ВСУ в Гуляйполе методично уничтожаются ударами управляемых авиабомб и плотным огнем российской артиллерии. Противник также сетует, что, по-видимому, осознавая неминуемое падение обороны ВСУ в Гуляйполе, отдельные подразделения украинской армии, не дождавшись соответствующего приказа, отходят со своих позиций, вследствие чего нарушаются оборонительные порядки.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 17:27
    Слава нашим воинам! Молодцы! Бейте чубатую гниду.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 17:35
    Хорошая новость! Оперативно действуют войска!
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +4
    Сегодня, 17:42
    Депутат Рады Безуглая:

    а меня, эта безумная баба - радует тем, что режет "правду - матку" в глаза...
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -4
      Сегодня, 17:49
      режет "правду - матку" в глаза...
      Да представить такое себе в госдуме невозможно, да и в принципе в ИНФО поле РФ, те кто пробовал либо сидит, либо погиб, либо был вынужден бежать, что бы не оказываться в первых двух категориях...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:46
    ❝ Марьяна Безуглая огорошила соотечественников ❞ —

    — Марьяна горошила, горошит и будет горошить соотечественников ...
    (А им, как об стенку горох)
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 18:52
      Соотечественников ожидаемо прессуют со всех сторон, ровно с тех пор, когда они променяли добрые отношения на вожделенные кружевные труселя. И теперь они тупо воруют да мечтают свалить у Неметчину. А может и не было с их стороны никаких добрых отношений, выжидали момент, несмотря на то, что западное кодло неоднократно кидало щирых. Пора на гербе вместо вил малевать грабли.
  5. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +2
    Сегодня, 18:04
    Как бы эту Безуглую не поставили в угол. Слишком своевольная.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 18:15
    Депутат Рады Безуглая: армия России уже в Гуляйполе
    марьянка, срочно купи белую простыню, что бы было что из окны вывесить
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 18:16
    Парням Здоровья, Удачи и храни Вас Бог!
    Цитата: Дедок
    меня, эта безумная баба - радует тем, что режет "правду - матку" в глаза

    Ей по окончании СВО надо какую премию выписать либо Оскара какого подарить "За вклад в пропаганду РФ". Она все безумные фантазии великих укров обламывает постоянно. laughing