Киев разработал систему спутниковой связи UASAT на случай отключения Starlink

Соединенные Штаты рассматривают вариант отключения терминалов Starlink ВСУ от спутниковой группировки Space Х, произойдет это в том случае, если Зеленский продолжит идти на поводу Европы и отклонять американское предложение. Об этом сообщают украинские медиа.

На украинских ресурсах распространяется информация о том, что США якобы пригрозили отключением ВСУ от спутниковой связи Starlink, если будут исчерпаны все другие варианты давления на руководство киевского режима, а подвижек в переговорах так и не будет. Отключение будет поэтапное, связь обвалится постепенно, чтобы не создавать хаоса в рядах украинской армии.



Как пишет российский эксперт Борис Рожин (Colonelcassad), в Киеве этой проблемой озаботились давно, видимо подозревая, что когда-то придет время и западные союзники бросят Украину. На протяжении какого-то времени Киев разрабатывал собственную систему связи и покрытия, которая могла бы выступить в качестве альтернативы американскому Starlink. В частности, украинские эксперты сообщают о разработке условно суверенной системы UASAT на базе иностранных комплектующих с локальной системой питания и механическим наведением на спутниковый сигнал.

Как отмечает российский эксперт, у Киева получилось создать альтернативу Starlink, покрывающую практически всю территорию Украины. Однако, как признают украинские ресурсы, основной и он же единственный недостаток — российские системы РЭБ в целом и комплекс «Тирада-2» элементарно «кладут» всю систему спутниковой связи UASAT.

Ранее Трамп пригрозил Зеленскому лишить украинскую армию данных спутниковой разведки, если Киев не пойдет навстречу и не подпишет мирное соглашение.
  1. BAI Звание
    BAI
    +8
    Сегодня, 17:40
    Ладно РЭБ. А 1000 спутников для этой системы где? (В рифму не отвечать)
    1. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 17:52
      laughing
      Цитата: BAI
      (В рифму не отвечать)
      Стакан налит а рядом огурец лежит, вопрос стоит передо мной, за что ты так со мной родной. laughing
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 17:55
      Цитата: BAI
      (В рифму не отвечать)

      Так устроит?

      Она знает:

      1. Glagol1 Звание
        Glagol1
        +2
        Сегодня, 17:59
        Это фотка ведьмы. В свое время их жгли.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 17:41
    Дыма без огня не бывает. Готовятся к отключению укры?! Вах вах вах а нас за шо?)))
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +4
      Сегодня, 17:46
      Цитата: Лимон
      Дыма без огня не бывает.

      Бывает.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 17:55
    О, и "Флешка" тут засветился - механизатор широкого профиля))) надо ему в телегу фотку скинуть, пусть порадуется - пока живой)))
  4. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +5
    Сегодня, 18:12
    Чушь. К каким спутникам они подключатся? К коммерческим - да, возможно. Но чтобы покрыть такую территорию, абонентку умрешь платить. Да и замены Старлинка нет.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 18:12
    ну разработать то модно что угодно, а спутниковую группировку где возьмут?!
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 18:28
    В частности, украинские эксперты сообщают о разработке условно суверенной системы UASAT на базе иностранных комплектующих с локальной системой питания и механическим наведением на спутниковый сигнал

    Очень красиво преподнесено. Вот чего умеют светлоликие не братья., это пиаром пукнуть.
    То есть в переводе с украинского русского на нормальный русский: высокой, да что там буйной отверточной технологией, наличия серой и зеленой краски и трафаретов они собирают этот чудо-девайс. А на какой чудо украинский спутник эта чудо-хреновина должна самонаводиться, чтобы повторить Старлинк? feel
  7. Pitlot Звание
    Pitlot
    0
    Сегодня, 18:29
    Интересно, какие ещё спутники связи "покрывают" всю территорию Украины так плотно как старлинк?
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 18:32
    Киев разработал систему спутниковой связи UASAT

    У украины есть свои телекомуникационные спутники?
  9. balabol Звание
    balabol
    +3
    Сегодня, 18:32
    Информация заметки следующая:
    На Украине разработали и собрали не названое количество спутниковых терминалов связи.
    Используемая для передачи информации спутниковая группировка не названа, указано что спутники находятся на геостационарной орбите.
    Технические параметры, как наземного терминала, так и системы передачи цифровой информации в целм - не указаны.
    По информации не названых источников эта система связи может быть заблокированна российской системой РЭБ.
    Вот собственно и содержание
  10. kulemin0025gmail.com Звание
    kulemin0025gmail.com
    0
    Сегодня, 19:06
    Окраина создало для замены старлинка неизвестно что, которое может блокироваться российской РЭБ 🫣
    И чё это было то? 🧐
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      Сегодня, 19:22
      а денежек попилить)))))
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:09
    Использовать коммерческие спутники можно, только плати ...
    Защищенность таких систем не велика именно потому, что их никто, особо, не пытается заглушить... незачем было.
  12. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 19:22
    вижу своим недоумением по поводу прочитанного "альтернатива старлинку" я тут никого не удивлю....все банальные вопросы задали до меня))))))
  13. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +2
    Сегодня, 20:01
    В частности, украинские эксперты сообщают о разработке условно суверенной системы UASAT на базе иностранных комплектующих с локальной системой питания и механическим наведением на спутниковый сигнал.

    Вот вам экспертное заключение:
    Если речь о фотографии, то там "переносная" станция спутниковой связи. Судя по присобаченному на "клюв" модулю BUC (Block Up Convtrter - по нашенски - передатчик)/LNB (Low Noise Block - приемник), это Hughes Network Systems (США). Серия Jupiter-II. Ka-диапазон. Работа через ГСО (геостационарная орбита 36-37 тысяч км). Центральных станций, которые поддерживают работу таких сетей хватает. Даже в России формально есть три.
    Что можно сказать о такой сети. 1. Поскольку это Ка-диапазон. то погодная устойчивость наихудшая. дождь, снег, туман, даже серьезная облачность, где-то листва на деревьях - связи не будет. 2. Поскольку это Ка-диапазон, то углы места не менее 15 градусов. А больше 30 они не могут быть в принципе для этого региона для спутника на ГСО. Есть сильная привязка по азимуту. 3. Поскольку это Ка-диапазон, а антенна с ручным наведением, то навестись на спутник - та еще лотерея. Ширина диаграммы направленности (луча) такой антенны не более 1,5 градуса. На грунте - любое мало-мальски ощутимое сотрясение - до свидания, сеанс связи. Далее. На железяке (не на той, что на фотографии, это только РЧ-часть) стоит родное шифрования AES256. То есть считайте, что с точки зрения американцев нет ничего. Да и наши "винтики и шпунтики" за десять лет, которые эта технология бороздит просторы ближней вселенной, думаю, в ней разобрались. Своих спутников у них нет. Те аплинки сетей, что стояли на территории 404-й или уничтожены или ждут своего часа (скорее первое). То есть работа через европейские/американские/израильские/китайские/арабские/японские аппараты, и европейские/американские/израильские хабы с привязкой по оптике до 404-й.
    По итогу. Никакая она не суверенная, нисколько. "Система" наведения и электропитания - для России, да и для 404-й это уровень локализации 20-и летней давности. Прям подозрительно... что, реально больше нечего показать? Слив засчитан.