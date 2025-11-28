Британская пресса: США готовы признать контроль России над Крымом и Донбассом

3 542 18
Британская пресса: США готовы признать контроль России над Крымом и Донбассом

По информации британской прессы, чтобы добиться остановки боевых действий на Украине, правительство США готово признать контроль России над Крымом и другими занятыми российскими войсками территориями.

Как сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники, чтобы донести до Кремля соответствующую позицию Вашингтона, американский президент Дональд Трамп направил в Россию своего спецпосланника Стивена Уиткоффа. Вместе с Уиткоффом в Москву приедет зять Трампа Джаред Кушнер. Американские чиновники намереваются представить это предложение Трампа президенту России Владимиру Путину.



По мнению британского издания, план по признанию российскими части территорий бывшей УССР Трамп готов реализовать, невзирая на опасения европейских «союзников» Украины и достигнутые с Украиной в Женеве договоренности.

Между тем накануне президент России Владимир Путин, комментируя изложенный Трампом план о признании Крыма и Донбасса российскими де-факто, подчеркнул, что в юридической практике де-факто не равнозначно де-юре. Российский лидер называет этот вопрос одним из ключевых моментов грядущих переговоров с американцами.

При этом готовность США признать фактические территориальные изменения весьма беспокоят власти некоторых стран Евросоюза. Например, глава МИД Литвы Будрис сетует, что если изменятся границы Украины, то рано или поздно подобное может произойти и с прибалтийскими республиками. По его словам, необходимо использовать определенные «рычаги» в переговорах, чтобы добиться «справедливого мира» на Украине.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +10
    Сегодня, 18:23
    А если не готовы признать, то это будет означать что Россия не контролирует Крым и Донбасс? Какая разница, признает кто-то или не признает что Солнце всходит на Востоке, а заходит на Западе, если реальность от этих признаний не меняется. Они пытаются "продать" свое признание очевидного факта. Это идиотизм.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 18:34
      А если не готовы признать, то это будет означать что Россия не контролирует Крым и Донбасс? Какая разница, признает кто-то или не признает что Солнце всходит на Востоке, а заходит на Западе, если реальность от этих признаний не меняется. Они пытаются "продать" свое признание очевидного факта. Это идиотизм.

      hi Не следует забывать, что глобалистами, гейропой и мелко бритами вместе с дерьмократами ведётся жёсткая гибридная война по противодействию переговоров.
      Поэтому будет появляться ещё больше фейковых новостей в сми, прикормленные Соросом и другими врагами россиян и Отечества.
      Не случайно Кремль отказался комментировать любые сведения по ходу переговоров в публичной плоскости.
      Серьёзные вещи жизни и смерти, как и будущего мира, требуют тишины.
      Срочная новость - серый кардинал ОП просроченного, он же Али-Баба уже подбитый лётчик, подал в отставку.
      Следующим с вещами на выход! am
    2. Лимон Звание
      Лимон
      +6
      Сегодня, 18:38
      Согласен. При Союзе они не признавали трибалтов частью СССР и что,это кому то мешало?!
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +7
        Сегодня, 18:49
        Так они их юридически не признавали. Но сейчас они как бы решили снизойти до признания фактического (!!!!) контроля Россией Крыма и Донбасса. Типа - ну так и быть, мы признаем что Россия это контролирует. И Россия теперь за это нам должна - ....(список требований). Они умалишенные.
        1. Mitos Звание
          Mitos
          +1
          Сегодня, 19:18
          Британцы всегда были чепорные не от мира сего. Признают или нет нам должно быть серано. Главное что бы туда они свое влияние не вливали.
        2. Pasha Novik Звание
          Pasha Novik
          0
          Сегодня, 20:11
          Приветствую, Александр! Абсолютно точно высказались. Это всё равно, что в своё время Российская империя признала бы фактическое ( не юридически) занятие США исконных земель индейцев, колоний Англии, Франции и других колоний, земель Мексики. Про Аляску вообще молчу. С одним не соглашусь - они не умалишенные. Они беспринципные, наглые, самопровозгласившие себя властелинами мира.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 19:30
        СССР это определенно мешало, в США были всякие правители в изгнании. СССР неоднократно требовал признать, наверно не просто так
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 20:08
        Цитата: Лимон
        При Союзе они не признавали трибалтов частью СССР и что,это кому то мешало?!

        Пусть США признают за Россией часть Украины до Западной Украины, тогда Россия признает за США Гренландию и Канаду.
        Весь сказ.
    3. Лимрак Звание
      Лимрак
      0
      Сегодня, 19:40
      В очередной раз пинды нагло пытаются впарить России пустоту..в виде эфемерного признания - непризнания за реальные уступки и спасение своего недобитого проекта антиросссия. То есть что по факту и так российское...они с барского плеча могут признать...а потом когда будет плохое настроение у трумпа непризнать. Совсем за идиотов нас держат. хотят мира - выполняйте все изначальные условия озвученные Путиным миллион раз. Че вы как черви на сковородке извиваетесь..чуя близкий уконец упырей.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:26
    США готово признать контроль России над Крымом и другими занятыми российскими войсками территориями.
    . Что знает признать?
    А нам их, ещё чьё то "признание" нужно?
  3. Комментарий был удален.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:37
    Британская пресса: США готовы признать контроль России над Крымом и Донбассом

    Ну признают и молодцы. И на том спасибо.
    Только ещё теперь частей Харьковской, Херсонской, Запорожской, Сумской и Николаевской областей. Ну это реалии. Для признания по конвенции ООН достаточно волеизъявления одной страны. Не хотите? Друг Ким признает. laughing
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 18:40
    Ага,ага.Щас все кто оттяпал в "святые 90-е" у России земли всполошились и у них начались панические атаки ,что рано или поздно Россия приходит за тем что в минуты слабости у России отторгли.Более всех конечно Литва боится,ибо знает шпротина чьё она масло съела! . . . hi
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 18:47
    Вместе с Уиткоффом в Москву приедет зять Трампа Джаред Кушнер.

    Приедет зять не хрен взять.
  7. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 19:06
    По информации британской прессы, чтобы добиться остановки боевых действий на Украине, правительство США готово признать контроль России над Крымом и другими занятыми российскими войсками территориями.

    Ну вот это самое главное, ради остановки они готовы на ничего для нас не значащую уступку, ну а потом... .? А потом ввод сухопутных регулярных частей НАТО, и кораблей в порты Украины. А мы? А мы как всегда... . sad
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:10
    Ага, а ещё они Чечню и Суджанский район считали частью России и что, это мешало им вести с нами войну чужими руками?
    Пусть лучше выдадут в Россию всех руководителей всех запрещенных организаций, всех этих ходорковских и прочих рдк, вот тогда сразу станет понятно что наши партнёры ничего против нас не планируют
  9. Radikal Звание
    Radikal
    +1
    Сегодня, 19:10
    Цитата: Уарабей
    Так они их юридически не признавали. Но сейчас они как бы решили снизойти до признания фактического (!!!!) контроля Россией Крыма и Донбасса. Типа - ну так и быть, мы признаем что Россия это контролирует. И Россия теперь за это нам должна - ....(список требований). Они умалишенные.

    Они не умалишенные, они хитровыделанные - считаю, что могут нам это "продать", а мы купиться на это. Ну и посмотрим, как руководство РФ это всё проглотит, или пошлёт их. hi
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 19:53
      Ну тогда у них много чего есть "продать". Им можно признать, к примеру, что Путина зовут Владимир. Что на Красной площади стоит мавзолей Ленина, что в Питере есть метро.... В общем уйма вариантов признаний на продажу. С тем- же "эффектом" кстати... laughing
  10. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 19:18
    А как же Одесса с Николаевом???
  11. Комментарий был удален.