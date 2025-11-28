По информации британской прессы, чтобы добиться остановки боевых действий на Украине, правительство США готово признать контроль России над Крымом и другими занятыми российскими войсками территориями.Как сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники, чтобы донести до Кремля соответствующую позицию Вашингтона, американский президент Дональд Трамп направил в Россию своего спецпосланника Стивена Уиткоффа. Вместе с Уиткоффом в Москву приедет зять Трампа Джаред Кушнер. Американские чиновники намереваются представить это предложение Трампа президенту России Владимиру Путину.По мнению британского издания, план по признанию российскими части территорий бывшей УССР Трамп готов реализовать, невзирая на опасения европейских «союзников» Украины и достигнутые с Украиной в Женеве договоренности.Между тем накануне президент России Владимир Путин, комментируя изложенный Трампом план о признании Крыма и Донбасса российскими де-факто, подчеркнул, что в юридической практике де-факто не равнозначно де-юре. Российский лидер называет этот вопрос одним из ключевых моментов грядущих переговоров с американцами.При этом готовность США признать фактические территориальные изменения весьма беспокоят власти некоторых стран Евросоюза. Например, глава МИД Литвы Будрис сетует, что если изменятся границы Украины, то рано или поздно подобное может произойти и с прибалтийскими республиками. По его словам, необходимо использовать определенные «рычаги» в переговорах, чтобы добиться «справедливого мира» на Украине.

