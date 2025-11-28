В Николаевской области пенсионер вступил в бой с ТЦК, пытаясь спасти внука

70-летний мужчина из Николаевской области застрелил семерых сотрудников ТЦК, пытаясь помешать мобилизации своего внука. В течение шести часов он удерживал оборону, однако в ходе штурма погиб вместе с внуком.

В Николаевской области 70-летний пенсионер дал бой сотрудникам ТЦК, забаррикадировавшись в своем доме в селе Кобзарцы Баштарского района. На место был вызван отряд специального назначения КОРД Национальной полиции Украины. Об этом сообщают украинские ресурсы.В селе Кобзарцы Николаевской области сотрудники ТЦК попытались силой мобилизовать внука местного пенсионера Вениамина Трачука. Дед внука в обиду не дал и забаррикадировался в своей хате, дав отпор военкомам, которые попытались ворваться в дом. В ходе боя пенсионер из ружья насмерть положил семь сотрудников ТЦК, еще двоих ранил.Трачук в течение шести часов держал оборону, ТЦК и полиция так и не сумели войти в дом. После чего на место был вызван отряд специального назначения КОРД, который начал штурм дома. В ходе боя пенсионер погиб вместе с внуком.Как пояснили соседи, 70-летний Вениамин Трачук был кадровым военным советской армии, служил в Ленинграде. В Кобзарцы вернулся после выхода в отставку. Его сын был мобилизован в ВСУ и сгинул где-то на фронте, внука дед отдавать не хотел.Как пишут украинские паблики, отношение народа к ТЦК в последнее время очень сильно поменялось, их буквально ненавидят. Недаром военкомы ходят по несколько человек и в сопровождении полиции.