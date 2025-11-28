В Николаевской области пенсионер вступил в бой с ТЦК, пытаясь спасти внука
В Николаевской области 70-летний пенсионер дал бой сотрудникам ТЦК, забаррикадировавшись в своем доме в селе Кобзарцы Баштарского района. На место был вызван отряд специального назначения КОРД Национальной полиции Украины. Об этом сообщают украинские ресурсы.
В селе Кобзарцы Николаевской области сотрудники ТЦК попытались силой мобилизовать внука местного пенсионера Вениамина Трачука. Дед внука в обиду не дал и забаррикадировался в своей хате, дав отпор военкомам, которые попытались ворваться в дом. В ходе боя пенсионер из ружья насмерть положил семь сотрудников ТЦК, еще двоих ранил.
Трачук в течение шести часов держал оборону, ТЦК и полиция так и не сумели войти в дом. После чего на место был вызван отряд специального назначения КОРД, который начал штурм дома. В ходе боя пенсионер погиб вместе с внуком.
Как пояснили соседи, 70-летний Вениамин Трачук был кадровым военным советской армии, служил в Ленинграде. В Кобзарцы вернулся после выхода в отставку. Его сын был мобилизован в ВСУ и сгинул где-то на фронте, внука дед отдавать не хотел.
Как пишут украинские паблики, отношение народа к ТЦК в последнее время очень сильно поменялось, их буквально ненавидят. Недаром военкомы ходят по несколько человек и в сопровождении полиции.
