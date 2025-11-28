В Николаевской области пенсионер вступил в бой с ТЦК, пытаясь спасти внука

В Николаевской области 70-летний пенсионер дал бой сотрудникам ТЦК, забаррикадировавшись в своем доме в селе Кобзарцы Баштарского района. На место был вызван отряд специального назначения КОРД Национальной полиции Украины. Об этом сообщают украинские ресурсы.

В селе Кобзарцы Николаевской области сотрудники ТЦК попытались силой мобилизовать внука местного пенсионера Вениамина Трачука. Дед внука в обиду не дал и забаррикадировался в своей хате, дав отпор военкомам, которые попытались ворваться в дом. В ходе боя пенсионер из ружья насмерть положил семь сотрудников ТЦК, еще двоих ранил.



Трачук в течение шести часов держал оборону, ТЦК и полиция так и не сумели войти в дом. После чего на место был вызван отряд специального назначения КОРД, который начал штурм дома. В ходе боя пенсионер погиб вместе с внуком.

Как пояснили соседи, 70-летний Вениамин Трачук был кадровым военным советской армии, служил в Ленинграде. В Кобзарцы вернулся после выхода в отставку. Его сын был мобилизован в ВСУ и сгинул где-то на фронте, внука дед отдавать не хотел.

Как пишут украинские паблики, отношение народа к ТЦК в последнее время очень сильно поменялось, их буквально ненавидят. Недаром военкомы ходят по несколько человек и в сопровождении полиции.
  1. poquello Звание
    poquello
    +10
    Сегодня, 18:17
    вот сидел, ждал пока по нему не зазвонил колокол, дождался, ну хоть не за понюшку табаку
    1. Маз Звание
      Маз
      +2
      Сегодня, 20:03
      Кто там свистел, что людей наших нет на территории незалежной? Тут только бывших кадровых военных пенсов российской армии куча мала. А уж воевать мы не разучились, было бы оружие, а навыки и умения стереть невозможно.
      1. Тополь Звание
        Тополь
        0
        Сегодня, 20:28
        Кто там свистел, что людей наших нет на территории незалежной? Тут только бывших кадровых военных пенсов российской армии куча мала
        Далеко не все бывшие военные поддерживают Россию. Очень многим мозги промыли капитально. У меня однополчанин уехал на пенсию в Харьков, после начала СВО написал в полковом чате, что возьмёт автомат и пойдет воевать против нас.
        1. Маз Звание
          Маз
          0
          Сегодня, 20:39
          А вы не беспокойтесь, мне же не промыли. И я ещё многих знаю кому не промыли, тут , на правом берегу.
          Ойся, ты ойся, ты меня не бойся. laughing
  2. guest Звание
    guest
    +29
    Сегодня, 18:18
    В ходе боя пенсионер из ружья насмерть положил семь сотрудников ТЦК

    Семерых одним махом, уважуха деду. laughing good
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      +11
      Сегодня, 18:29
      Надеюсь наидутся ЛЮДИ иx Достоино поxоронить...
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 19:30
      Цитата: guest
      В ходе боя пенсионер из ружья насмерть положил семь сотрудников ТЦК

      Семерых одним махом, уважуха деду. laughing good

      А если бы не ждал, а заранее на них охотился бы, мог и 27 к Бандере отправить. am good
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 19:56
      Цитата: guest
      Семерых одним махом, уважуха деду.

      Дед служил в Советской Армии, наша закалка.
      Вечная память деду, он чуть моложе моего отца, и внуку вечная память.
      Они были русские люди.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +19
    Сегодня, 18:18
    ❝ В ходе боя пенсионер из ружья насмерть положил семь сотрудников ТЦК, еще двоих ранил ❞ —
    ❝ В ходе боя пенсионер погиб вместе с внуком ❞ —

    — Не зря погиб старик ...
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      +12
      Сегодня, 18:31
      Не "старик"!, а Дед!!!!..................
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:58
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Не зря погиб старик ...

      Уважте человека, он не старик, он боец Советской Армии.
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +16
    Сегодня, 18:20
    В ходе боя пенсионер из ружья насмерть положил семь сотрудников ТЦК, еще двоих ранил.Как пояснили соседи, 70-летний Вениамин Трачук был кадровым военным советской армии, служил в Ленинграде.

    Око за око - зуб за зуб.
    Отличный пример для подражания и спасения своих детей и внуков в бандерштате и угроза бандеронацизму, когда смерть стучит в дверь дома, чтобы пример стал массовым, но это наши российские мечты.
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +6
    Сегодня, 18:23
    В ходе боя пенсионер из ружья насмерть положил семь сотрудников ТЦК, еще двоих ранил.

    Это же какими получается толпами ходят сотрудники ТЦК?
  6. Pitlot Звание
    Pitlot
    -7
    Сегодня, 18:24
    Когда это случилось? Откуда инфа, ссылки на первоисточник?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:59
      Цитата: Pitlot
      Когда это случилось? Откуда инфа, ссылки на первоисточник?

      Ну ясно, что не из уккроинфо.
  7. Victor19 Звание
    Victor19
    +12
    Сегодня, 18:24
    Ворошиловский стрелок!!! Тебе ещё памятники будут ставить! И о тебе фильмы будут снимать!
    1. Пензяк Звание
      Пензяк
      +2
      Сегодня, 19:34
      Советская закалка.
      Такие люди воспитаны на примере отцов-победителей, на советских фильмах и правильные книги читали. Не все там бандеру чтут.
  8. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +10
    Сегодня, 18:27
    Дед внука в обиду не дал и забаррикадировался в своей хатее, дав отпор военкомам, которые попытались ворваться в дом. В ходе боя пенсионер из ружья насмерть положил семь сотрудников ТЦК, еще двоих ранил.

    Вот это человек с большой Буквы.
    Трачук в течение шести часов держал оборону, ТЦК и полиция так и не сумели войти в дом. После чего на место был вызван отряд специального назначения КОРД, который начал штурм дома. В ходе боя пенсионер погиб вместе с внуком.

    После того, когда эта вся @#$#$ закончится предлагаю Уважаемые скинутся ему на памятник. И еще подумать о награждении посмертно.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +7
      Сегодня, 18:33
      Если правда,то я ЗА!!! soldier ........
      1. AK-1945 Звание
        AK-1945
        +2
        Сегодня, 18:37
        Выясним. Я ребят попрошу разузнать.
        1. Товарищ Звание
          Товарищ
          +1
          Сегодня, 19:18
          Цитата: AK-1945
          Выясним. Я ребят попрошу разузнать.

          Если будет инициатива денег на памятник собрать, хорошо бы номер счёта довести до сведения оставшихся неравнодушными.
          Может, это будет заметка с подробностями, как мужик бандеровцев валил. Там же и счёт на сбор денег на памятник.
          Вечная память деду
          1. Наган Звание
            Наган
            +1
            Сегодня, 20:01
            Цитата: Товарищ
            Если будет инициатива денег на памятник собрать, хорошо бы номер счёта довести до сведения оставшихся неравнодушными.
            А потом пожертвовавшим статью напишут. Просто по факту перевода денег в/на.
            Вот после освобождения Николаева - совсем другое дело. Только как бы к тому времени оно не забылось.
            1. Товарищ Звание
              Товарищ
              0
              Сегодня, 20:13
              Цитата: Наган
              Вот после освобождения Николаева - совсем другое дело

              Само собой. Пока там Украина, памятник деду поставить не дадут.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 20:01
          Цитата: AK-1945
          Выясним. Я ребят попрошу разузнать.

          Давай, не тяни !
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -3
      Сегодня, 18:56
      Вот это человек с большой Буквы.

      Но ведь сына он отпустил на войну где тот и сгинул, да и внука в конечном итоге не сберёг.
      1. Anglorussian Звание
        Anglorussian
        -3
        Сегодня, 19:08
        Когда сын уходил- в перэмогу верил, думал поместье на Кубани урвет. А сейчас понял что не выгорит.
        1. AK-1945 Звание
          AK-1945
          +3
          Сегодня, 19:23
          Когда сын уходил- в перэмогу верил, думал поместье на Кубани урвет. А сейчас понял что не выгорит.

          Вы Это точно знаете?! Вы свечку держали?! Прежде чем в людей плевать надо хотя бы что то знать!
          1. Anglorussian Звание
            Anglorussian
            +1
            Сегодня, 19:24
            Я на украине пожил ( давно правда) и менталитет знаю.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 20:02
          Цитата: Anglorussian
          А сейчас понял что не выгорит.

          Зря вы так злорадствуете.
      2. AK-1945 Звание
        AK-1945
        +8
        Сегодня, 19:10
        Уважаемый (не знаю Вашего имени), Вы в курсе как Его сына призвали, или может он добровольцем пошел, или еще что? Я вот лично нет. Вполне вероятно что его где то на улице отловили когда он с работы шел или в магазин за продуктами. А насчет внука не сберег... Он хотя бы пытался, а это много значит! Посмотрел бы я на Вас, как бы Вы поступили на его месте!
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 20:04
          Цитата: AK-1945
          Посмотрел бы я на Вас, как бы Вы поступили на его месте!

          Я бы и за сына, и за внука, жизнь, как Дед отдал бы.
      3. Стирбьорн Звание
        Стирбьорн
        0
        Сегодня, 19:12
        Цитата: частное лицо
        Но ведь сына он отпустил на войну где тот и сгинул, да и внука в конечном итоге не сберёг.
        Можно подумать его кто-то спрашивал
      4. ved_med12 Звание
        ved_med12
        -1
        Сегодня, 19:26
        [quote][/quote]Но ведь сына он отпустил на войну где тот и сгинул, да и внука в конечном итоге не сберёг.


        Извините, есть большая разница, где и как умереть!
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 19:15
      Цитата: AK-1945
      предлагаю Уважаемые скинутся ему на памятник.

      а я для начала предлагаю уточнить мотивы
      1. ved_med12 Звание
        ved_med12
        0
        Сегодня, 19:23
        Так это добровольно, я так понимаю.
  9. MERKATOR-8888
    MERKATOR-8888
    0
    Сегодня, 18:30
    laughing
    Во дает...я про автора статьи.
    1. Anglorussian Звание
      Anglorussian
      -4
      Сегодня, 19:09
      Вот интересно, что за ружье в магазине 9 патронов держит?
      1. MERKATOR-8888
        MERKATOR-8888
        0
        Сегодня, 19:22
        У меня Мц-21-12.! Там 5.
        Может какое новое 16 калибра.
      2. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 19:27
        почему именно девять и почему именно ружье?
        1. Anglorussian Звание
          Anglorussian
          0
          Сегодня, 19:29
          1. Как минимум девять- перезарядиться не дали бы.
          2. Читайте статью.
          1. faiver Звание
            faiver
            0
            Сегодня, 19:36
            Как минимум девять- перезарядиться не дали бы
            - да ну? и помпу и полуавтомат можно дозаряжать находу, да и одно-двухстволку при отработанном навыке можно перезаряжать достаточно быстро.
            Насчет ружья ага пропустил...
            1. Anglorussian Звание
              Anglorussian
              0
              Сегодня, 19:41
              ТЦКшники в большинстве своем имеют реальный боевой опыт и с ними такой вариант не прокатит- они еще и жить хотят к тому же.
              У нас в подьезде один охотник стал жертвой белки wassat , так его менты выкурили просто- постучали в дверь из- за стены, а после дуплета дверь вышибли и скрутили пока тот перезаряжался.
              1. faiver Звание
                faiver
                0
                Сегодня, 19:48
                ну ни нюансов ни марку и модель ствола мы не знаем, гадать можно хоть до морковкиного заговения...
            2. Наган Звание
              Наган
              +1
              Сегодня, 20:07
              А что, обязательно гладкоствол? Для писак любой огнестрел длиннее пистолета ружье. Может, что-то типа СКС. Да и Калашей по Украине теперь ходит несчитано, после того как в 2022 раздавали без вопросов всем желающим.
              1. faiver Звание
                faiver
                0
                Сегодня, 20:38
                да, там вполне могло быть и что-то нарезное, тем паче что бывший военный...
  10. Умник Звание
    Умник
    +3
    Сегодня, 18:32
    Дед герой без сомнения ! Мои боги Тор и Один кричат скол и мы поднимаем бокал за деда
  11. 73bor Звание
    73bor
    +4
    Сегодня, 18:32
    Я думаю это не последний герой ,слёзы наворачиваются!
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:34
    Как пишут украинские паблики, отношение народа к ТЦК в последнее время очень сильно поменялось, их буквально ненавидят.
    Вопрос.... а шо спрашивать то???
    Они даже с последствиями не борются, они от них пытаются убежать! Это есть БЕГ НА МЕСТЕ!
    А МУЖИКУ наше уважение... настоящий человек, от и до soldier
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 18:46
    Трачук в течение шести часов держал оборону, ТЦК и полиция так и не сумели войти в дом. После чего на место был вызван отряд специального назначения КОРД, который начал штурм дома

    Дед и внук герои! Царствия небесного. Вот, отказывается, как добровольцы в ВСУ приходят. Реальный сюжет для фильма!
  14. koksalek Звание
    koksalek
    +3
    Сегодня, 18:47
    Советская школа. Царствие Небесное ему.
  15. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 18:47
    Земля пухом обоим и Вениамину Трачук и его внуку.
    Жаль что так у них сложилось, но зато дали бой фашистам и не сдались.
  16. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    Сегодня, 18:57
    Неплохо бы было, в освобождённых от бандеровцев- городах, посёлках и сёлах разрешить местным жителям самосуды над ТЦКашниками! И тогда ТЦКашники будут висеть на каждом телеграфном столбе гроздьями. . . angry
  17. volgast1970 Звание
    volgast1970
    +1
    Сегодня, 19:02
    Старой советской закалки дед. Пал как настоящий солдат, .
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 19:14
      Цитата: volgast1970
      Старой советской закалки дед. Пал как настоящий солдат, .

      правды ради, я бы пока воздержался от фраз типа "советской закалки дед", а чего раньше не отстреливал когда бандерлоги власть брали?
  18. Saler Звание
    Saler
    +1
    Сегодня, 19:02
    Дед - настоящий герой. good
    Пусть и погиб защищая внука, но взял с собой 7-рых выродков и дал отпор опричникам нашего времени.
    Уважаю таких людей!
    В нем есть настоящий дух воина, не то что общая масса быдла на Украине. am
  19. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 19:12
    6 часов вояки не могли взять одного старика, блин, слов нет
  20. Мирный сеошник Звание
    Мирный сеошник
    +3
    Сегодня, 19:19
    Цитата: Anglorussian
    Вот интересно, что за ружье в магазине 9 патронов держит?

    Я видел по телевизору, что уже изобрели ружья, которые можно перезаряжать. Лет 500 как...
  21. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 19:20
    семью жалко получается погибли все три поколения мужчин, надеюсь все кто это натворил в итоге получат по заслугам
  22. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 19:32
    вот такие вести должны приходить чаще с той стороны...когда свинорылых не просто шугают...а вырезают. И не только тцкашников. Мелкие мастерские дронопроизводства должны уничтожаться под ноль...в особенности мастера и оборудование
  23. ved_med12 Звание
    ved_med12
    +1
    Сегодня, 19:37
    сегодня в Абу-Даби на чемпионате Мира , впервые за три года звучал Гимн России!!!!
  24. Тёплый Ватник Звание
    Тёплый Ватник
    +1
    Сегодня, 19:43
    Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
    Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
    Когда они пришли за евреями, и я молчал — потому что я не был евреем.
    Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.(с)
  25. Владимир Фадеев Звание
    Владимир Фадеев
    0
    Сегодня, 20:06
    И НИКТО НЕ ПОДДЕРЖАЛ ДЕДА В БОЮ,НЕ ПРИШЕЛ НА НА ПОМОЩЬ! ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН! ПОКОЙСЯ С МИРОМ ВОИН- ТЫ ВЫПОЛНИЛ СВОЙ ДОЛГ ДО КОНЦА!
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 20:40
      Цитата: Владимир Фадеев
      И НИКТО НЕ ПОДДЕРЖАЛ ДЕДА В БОЮ

      так и дед в 14 году ни кого не поддержал
  26. Маз Звание
    Маз
    0
    Сегодня, 20:33
    Цитата: Наган
    Цитата: Товарищ
    Если будет инициатива денег на памятник собрать, хорошо бы номер счёта довести до сведения оставшихся неравнодушными.
    А потом пожертвовавшим статью напишут. Просто по факту перевода денег в/на.
    Вот после освобождения Николаева - совсем другое дело. Только как бы к тому времени оно не забылось.

    Наган, ознакомьтесь тут таки есть варианты...

    Наше Агентство добрых дел, которое спасает украинцев из беды, рекомендуют известный адвокат Т. и самая лучшая радиостанция ДНР "Р., которые помогают украинцам узнать правду.

    Канал представляет программу помощи украинцам от России

    Поможем украинским гражданам вернуться домой на освобождённые Россией территории.

    Эвакуируем в Европу.

    Эвакуируем мобилизованных ухилянтов, которых уже передали из ТЦК в войска, из охраняемой учебки, с полигона, из воинской части.

    Поможем украинцам сохранить недвижимое имущество в России от "бесхоза" и национализации.

    Поможем сбежавшим с освобождённых территорий украинцам сохранить нажитые непосильными трудами активы, бизнес и имущество.

    Поможем украинцам найти работу и подработку.

    Помогаем вашим родственникам, проживающим на освобождённых Россией территориях.

    Помогаем украинцам от 18 до 60 лет получить бронь от мобилизации в укровермахт.

    Поможем бенефициарам украинских предприятий-банкротов организовать страховой случай, получить выплаты.

    Организуем мобилизацию Вашего бывшего, кредитора, недоброжелателя, конкурента, соседа, начальника.

    Это далеко не полный перечень услуг украинцам в беде, которые ждут Россию.

    Возможен бонус! В Ваш дом и офис не прилетит переговорная группа

    Обращаться в ....ДНР laughing
  27. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 20:40
    Лютый дед. Таким памятники чугунные ставить надо.