Амстердам наш! Как русские казаки Голландию освобождали



Привал казаков у ворот Амстердама в ночь на 24 ноября 1813 года. Работа Франсуа Жозефа Пфайффера

Предыстория



Карикатура Дж. Гилрея изображает изгнанного в Англию Вильгельма как беспечного Купидона, почивающего на мешках с деньгами в окружении беременных фей



Приём императора Наполеона в Амстердаме 9 октября 1811 года. Вручение ключей от города. Худ. Maттеус Игнатиус ван Бри



Габриэль Жан Жозеф Молитор (1770–1849) — французский военный деятель. Дивизионный генерал, с 19 сентября 1810 года был командующим 17-го военного округа в Амстердаме, отвечал за оборону Голландии

Заграничный поход



Александр Христофорович Бенкендорф (1782–1844). Работа Дж. Доу



Портрет Льва Александровича Нарышкина (1785–1846) работы Дж. Доу



Сожжение французской таможни во время восстания в Амстердаме в ночь на 16 ноября 1813 года. Худ. Йохан Конрад Гриве-младший

В моё распоряжение были переданы отряд полковника Нарышкина, состоящий из 3 казачьих полков, и отряд генерала Чернышева, возглавляемый в его отсутствие полковником Балабиным, силою в 5 казачьих полков. Первый из них располагался у меня на правом фланге, я направил его на Зволле, второй, находившийся слева, был мною послан на Дуйсбург. Таким образом, я был подкреплён восемью казачьими полками. 2 ноября я начал движение по дороге на Бентхайм. Мой отряд казался мне слишком значительным для того, чтобы удовлетвориться только наблюдением. Я принял решение наложить руку на всю Голландию.



Казачий пост в Голландии, 1813 год. Художник Питер Герардус ван Ос

Манёвр Бенкендорфа



Подавление восстания французами в Вердене. Дирк Слейтер по рисунку ван Хаатье Питерса Остерхейса



Казаки переходят в Кампен 20 ноября 1813 года. Абрахам Винкелес по рисунку Яна Виллема Пинемана



Высадка принца Виллема в Схевенингене 30 ноября 1813 года. Худ. Николас Лодевик Пеннинг

Амстердам наш!

Я поспешил к Генералу Крайенхову и только ему сообщил о небольшой численности бывших со мной людей, он ужаснулся. Но поскольку пути назад уже не было, мы составили бумагу, в которой мне приписывалось 6 тысяч человек, и написали обращение к народу, призывавшее его взяться за оружие.



Бивуак казаков у ворот Амстердама в ноябре 1813 года. Рисунок ван Мерса

Все население этого огромного города вышло встречать Принца и заполнило улицы и площади. Русская гвардия находилась у дверей Дворца, казаки шествовали перед каретой, я ожидал Принца со всеми офицерами и городскими властями внизу лестницы. Выходя из кареты, Принц с трудом удержался на ногах из-за народа, который толпился вокруг него, я устремился к нему навстречу и протянул руку, чтобы помочь ему пробраться сквозь толпу и войти во Дворец. Принц показался на балконе, и шум восклицаний возобновился с удвоенной силой. Он был растроган этой сценой... <...> Вечером Принц, посол и я вместе сели в карету и отправились в театр. Принц был принят там с шумным восторгом; во всем было видно мощное настроение нации, которая не утратила чувства своей свободы. Голландцы, не имевшие до сих пор привычки видеть в Принце своего главу, теперь воздавали должное первому гражданину Государства; их восклицания были не выкриками слуг, но являлись свидетельством их выбора, указывающим наиболее достойного человека для спасения Государства. Это поражало и придавало величие происходящему.



Казаки в Хилверсюме в 1813 году. Неизвестный художник

Завершение похода



Казаки, входящие в Утрехт 28 ноября 1813 г. Худ. Питер Герардус Ван Ос



Казаки на проселочной дороге близ Бергена в Северной Голландии, 1813 год. Питер Герардус ван Ос

Защита Бреды напоминала вавилонское столпотворение.



Памятная медаль «Освобождение Амстердама», 1813 год. Фёдор Толстой.

«Вооруженный мечом Русский воин, единою рукою поражая поверженного к ногам своим врага, другою, держащею щит, дружественно покрывает подносящую эту ключи от града Голландскую в виде жены столицу, и, утешая вещает ей: под щитом моим успокойся»