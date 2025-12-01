Амстердам наш! Как русские казаки Голландию освобождали
Привал казаков у ворот Амстердама в ночь на 24 ноября 1813 года. Работа Франсуа Жозефа Пфайффера
Предыстория
В 1795 году французская Северная армия под началом генера Пишегрю, разбив противостоящие силы голландцев, англичан, ганноверцев и австрийцев, оккупировала Нидерланды. Штатгальтер (правитель, наместник) Республики Соединенных провинций Вильгельм V Оранский, который был главой страны с 1751 года и в своей политике ориентировался на Англию и Пруссию, бежал в Лондон.
Вильгельм передал колонии Голландии под управление своего кузена — английского монарха. Часть колониальной Голландской империи — Цейлон, Капская колония (Южная Африка), Малакка, Эссекибо, Бербис и Демерара (ныне Гайана) — так и осталась под британцами. В 1806 году скончался, его наследником стал старший сын Вильгельм (Виллем).
Французы, опираясь на партию местных «патриотов», которые выступали против Оранского дома и хотели реформ по примеру Франции и США, легко заняли Нидерланды. «Патриоты» провозгласили Батавскую республику, где вся власть принадлежала законодательному собранию и управляющему совету из 5 человек. Республика полностью зависела от режима Бонапарта во Франции и стала её сателлитом.
Карикатура Дж. Гилрея изображает изгнанного в Англию Вильгельма как беспечного Купидона, почивающего на мешках с деньгами в окружении беременных фей
В стране провели ряд реформ, ввели демократическую конституцию. Однако политика Бонапарта, направленная на военное и экономическое противостояние с Англией, подрывала благосостояние голландцев, которые почти полностью зависели от морской торговли и связи с колониями. Голландцы занимались активной контрабандой, став «замочной скважиной в Европу», что подрывало санкции Наполеона против Англии.
Бонапарту в итоге это надоело. Сначала он в 1805 году установил в Голландии личный режим Рутгера Яна Схиммелпеннинка, который был послом во Франции и имел хорошие личные отношения с Наполеоном. Батавия была преобразована в унитарное государство во главе с великим пенсионарием. Схиммелпеннинк развернул активную реформаторскую деятельность, но уже в 1806 году французский император трансформировал Нидерланды в Голландское королевство и посадил на престол своего младшего брата Людовика Бонапарта.
Голландия, в сущности, стала частью империи Наполеона. В 1810 году Наполеон, недовольный братом, который пытался отстаивать экономические интересы Голландии, хиревшей от континентальной блокады и отсутствия торговли, упразднил нидерландскую государственность и объявил об аннексии всей Голландии Францией.
Французские войска в Голландии возглавлял генерал Габриэль Монитор.
Приём императора Наполеона в Амстердаме 9 октября 1811 года. Вручение ключей от города. Худ. Maттеус Игнатиус ван Бри
Габриэль Жан Жозеф Молитор (1770–1849) — французский военный деятель. Дивизионный генерал, с 19 сентября 1810 года был командующим 17-го военного округа в Амстердаме, отвечал за оборону Голландии
Заграничный поход
В 1812 году Бонапарт совершил роковую ошибку, начав вторжение в Россию и похоронив там свою «Великую армию». Русская армия, преследуя противника, в 1813 году начала освобождение Европы. На русскую сторону перешла Пруссия. Затем в Шестую антифранцузскую коалицию вошли Англия, Австрия и Швеция. После поражения армии Бонапарт в битве народов под Лейпцигом в октябре 1813 г. на сторону союзников перешла Бавария и Вюртемберг, развалился Рейнский союз, который подчинялся Франции. Союзники направлялись к границам Франции.
Северная армия под командованием Бернадота наступала в Северной Германии. Главные силы шли на Ганновер. Прусский корпус фон Бюлова и русский корпус Винцингероде шли занимать Нижний Рейн. Пруссаки должны были выйти к границам Нидерландов и прощупать ситуацию. Сам Бюлов решил этим не ограничиваться и развить наступление в Голландии, рассчитывая на поддержку русских и местного населения, недовольного французскими оккупантами.
Французский 14-тыс. корпус Молитора занимал важнейшие города и крепости Голландии – Амстердам, Роттердам, Утрехт, Арнем, Девентер, Нарден, Бред, Делфзейл, Берген-оп-Зом, Мёйден и др. Также на Нижнем Рейне располагался корпус Макдональда.
Винценгероде, заняв Бремен, 2 (14) ноября 1813 года направил отряд Бенкендорфа (3500 штыков и сабель) на разведку к границам Нидерландов. Александр Христофорович Бенкендорф, будущий глава Третьего отделения и шеф Отдельного корпуса жандармов, к этому времени имел боевой опыт войны с турками, в ходе кампаний 1812-1813 гг. командовал отдельными «летучими» отрядами (так назывались временные мобильные части), которые нарушали вражеские коммуникации, громили отдельные подразделения и преследовали неприятеля.
К Бенкендорфу присоединились летучие отряды Чернышёва и Нарышкина (всего 8 казачьих полков). Бенкендорф направил первого к Дусбургу, второго в Цволле, куда пошёл и сам.
Александр Христофорович Бенкендорф (1782–1844). Работа Дж. Доу
Портрет Льва Александровича Нарышкина (1785–1846) работы Дж. Доу
Освободив ряд городов в Нижней Саксонии, отряд Бенкендорфа вышел к крепости Девентер на реке Эссел. Здесь стоял сильный французский 3-тыс. гарнизон, сидевший за сильными укреплениями, с артиллерией и всеми необходимыми запасами. Конницей такую крепость было не взять, артиллерии почти не было (всего 10 легких пушек). Бенкендорф пытался обмануть противника, выманить его силами Башкирского полка майора Гагарина. Однако французы не повелись и не вышли в чистое поле. На этом разведка могла и завершиться.
Но первая неудача не обескуражила русского генерала немецкого происхождения. Он обошёл Девентер и вышел к Зволле (Цволь), гарнизон которого насчитывал 200-300 человек. Здесь казачья хитрость удалось. Французы вышли за стены, чтобы перехватить русский разъезд. Русские легко разбили французский отряд и на его плечах ворвались в город. Зволле стал операционной базой русских войск.
Тут к Александру Христофоровичу прибыли делегаты из Голландии, которые сообщили, что население страны, уставшее от французской власти и взбудораженное известиями о поражении Бонапарта, готово поддержать появление союзных войск. Среди делегатов был голландский генерал Балтазар ван дер Платтен, который ранее служил в России и передал точные сведения о французских силах.
Также в Зволле прибыл посланник барона Корнелия Крайенхофа, известного голландского учёного-физика, инженера и картографа, бригадного генерала французской службы и инспектора фортификационных сооружений в Нидерландах, который оставался тайным сторонником Оранского дома. Он передал Бенкендорфу точную информацию об укреплениях, коммуникациях и гидросооружениях. Крайенхоф также просил русских ускорить наступление и обещал поддержку народа.
Александр Христофорович отправил посланца генерала Крайенхова к генералу Бюлову, чтобы ускорить наступление прусского корпуса. Пруссаки в это время также вышли на границу Нидерландов у местечка Зенден на берегу Рейна. Передовые силы взяли Дусбург.
Стоит отметить, что ситуация была благоприятной для русских. Голландские купцы и ремесленники, разорённые сначала войнами с Англией, которую Голландия проиграла, а затем континентальной блокадой, «хотели перемен». Экономика была в разрухе, большая часть населения жила в нищете. Поэтому население с большой радостью встречало войска союзников.
Сожжение французской таможни во время восстания в Амстердаме в ночь на 16 ноября 1813 года. Худ. Йохан Конрад Гриве-младший
Винцингероде, считая отряд Бенкендорфа слишком слабым для вторжения в Нидерланды, где располагались превосходящие французские силы, запретил ему форсировать реку Эйссел. Но Бенкендорф нарушил приказ.
Сам Александр Христофорович вспоминал:
Казачий пост в Голландии, 1813 год. Художник Питер Герардус ван Ос
Манёвр Бенкендорфа
Генерал Молитор, узнав о приближении союзных войск к границам Голландии и опасаясь, что войска завязнут в боях с голландскими повстанцами, вывел войска из Амстердама и других городов и сосредоточил их около Утрехта. Авангард генерал расположил в укреплённом лагере впереди Арнема, в некоторых крепостях оставил гарнизоны. Очевидно, Молитор просто не знал о малочисленности передовых отрядов союзников, иначе бы он не стал выводить гарнизон из столицы и легко подавил бунт в зародыше.
Это стало поводом к народному восстанию, к которому присоединились как оранжисты (сторонники Оранского дома), так и «патриоты». В ночь на 16 ноября восстание началось в Амстердаме. Вскоре восстали и другие голландские города – Гаага, Верден, Роттердам, Лейден и пр. Не везде восставшим сопутствовал успех. Так, повстанцы сначала заняли Верден, затем французы после упорного боя его вернули под свой контроль.
Подавление восстания французами в Вердене. Дирк Слейтер по рисунку ван Хаатье Питерса Остерхейса
В Гааге было сформировано временное правительство, глава которого Гейсберт Карел ван Гогендорп предложил восстановить монархию и попросить принца Виллема (сын уже умершего штатгальтера Вильгельма V) возвратиться в Нидерланды в качестве правителя. Местные элиты хотели избежать анархии и поглощения страны Пруссией или Англией. Посланцы временного правительства известили об этом Виллема, и тот дал своё согласие.
Тем временем русские легкие отряды быстро продвигались вперёд, занимая один населённый пункт за другим. Нарышкин занял Хардервейк и Амерсфорт, и при поддержке голландцев заставил капитулировать крепость Кампен, затем вошёл в Элбург. А пруссаки Бюлова спешили к Арнему.
Казаки переходят в Кампен 20 ноября 1813 года. Абрахам Винкелес по рисунку Яна Виллема Пинемана
Ещё до взятия Зволле, Бенкендорф направил в Амстердам небольшой авангард из 200 казаков под началом Павлоградского гусарского полка Марклая. Казаки, успешно обогнув все вражеские гарнизоны и посты, 12 (24) ноября проникли в Амстердам и поддержали восставших. Горожане сформировали национальную гвардию и просили русских подкреплений, зная, что у французов ещё достаточно сил, чтобы раздавить их восстание.
30 ноября в Голландии в Схевенингене на побережье Северного моря высадился 6-тыс. британский десант генерала Грэхема, с которым прибыл принц Виллем. Англичане привезли оружия и снаряжения для вооружения 25-тыс. голландской армии. Жители Схевенингена и Гааги встречали принца цветами, апельсинами, оранжевыми флагами, бурными овациями и танцами: «Да здравствует Виллем!».
Высадка принца Виллема в Схевенингене 30 ноября 1813 года. Худ. Николас Лодевик Пеннинг
Амстердам наш!
Сам Бенкендорф также выступил в сторону Амстердама. Но до него надо было ещё добраться. Кроме распутицы, дорогу закрывала старая крепость Нарден, а французы уже открыли шлюзы, отрезая русских от города. Также Амстердам прикрывали укрепления крепостей Мёйден и Тальвег. Водный путь в заливе Зёйдерзе (Зейдер-Зее, Южное море) прикрывала эскадра французского адмирала голландского происхождения Шарля Верюэля, который сохранял верность Бонапарту.
Русский генерал, чтобы отвлечь противника направил казаков и гусар Нарышкина на юг, где они атаковали французов по дороге на Утрехт. В это же время прусские войска штурмовали позиции французов у Арнема. Войска Бюлова опрокинули 4-тыс. французский отряд и 18 (30) ноября взяли Арнем. Французы отступили к Утрехту, куда и выступил и Бюлов.
Бенкендорф прибыл в порт Хардервейк, куда из Амстердама прибыли транспортные суда. Их было мало, поэтому генерал смог посадить на них около 600 солдат. Под покровом ночи и при попутном ветре небольшой отряд проскользнул в Амстердам. 1 декабря русские были в Амстердаме.
Бенкендорф вспоминал:
Бивуак казаков у ворот Амстердама в ноябре 1813 года. Рисунок ван Мерса
Когда стало известно о прибытии русских, загудел набат, голландские гвардейцы выстроились на Дворцовой площади, с музыкой и барабанами двинулись к Королевскому дворцу. Огромная толпа заполонила улицы. В 10 часов народу зачитали акт о восстановлении Голландии. Горожане толпами присоединились с солдатами и выступили в сторону крепостей Мёйден и Тальвег. Гарнизоны (около 1 тыс. солдат) капитулировали.
2 декабря в Амстердам прибыл принц Виллем в сопровождении английского посла Ричарда Тренча виконта Кланкарти. В этот же день временное правительство ван Гогендорпа провозгласило принца суверенным государем Нидерландов под именем Вильгельма I.
В 1815 году на Венском конгресс державы-победительницы утвердили образование единого государства из Нидерландов, Бельгии и Люксембурга с двумя столицами Амстердам и Брюссель. Принц Оранский Виллем стал королём этого объединённого государства.
Русский генерал вспоминал:
В это время небольшие русские силы продолжали наступление, занимая поселения, плотины и дамбы, чтобы избежать их разрушения. Нарышкин занял Амерсфорт, гусары генерала Жевахова вошли в Утрехт ещё до пруссаков, которые подошли позже. Французские войска предпочитали отходить, не ввязываясь в бой, считая, что русских больше, чем было на самом деле. «Смелость города берёт». Решительность и быстрота действий русских отрядов деморализовали противника.
Так, генерал Жевахов утром 28 ноября вышел к стенам Утрехта в районе Северных ворот и планировал начать осаду. Но французы, опасаясь полной блокады и не веря в силу укреплений, сами ушли через Южные ворота. Интересно, что день освобождения Утрехта был сделан общегородским праздником – «Днем казака» (Kozakkendag), и отмечали его столетие, до 1914 года.
В Голландии помнили о подвиге русских солдат и казаков, которые освободили Голландию и вернули им монархию, примерно 100 лет. До Первой мировой.
Казаки в Хилверсюме в 1813 году. Неизвестный художник
Завершение похода
Майор Марклай совершил рейд в город Хелдер, где базировалась голландская эскадра адмирала Верюэля. Он заключил с адмиралом соглашение, что тот сможет покупать провиант для экипажей, если сохранит нейтралитет. Опасаясь мятежа своих голландских матросов, французский адмирал пошёл на уступки. Это позволило британцам начать высадку войск.
26 ноября русские вошли в Гаагу и Роттердам. Молитор, не имея возможности остановить продвижение противника, отступил за реки Лек и Ваал. Казаки генерала фон Сталя 9 декабря заняли Бреду и Гертруйденберг. Сам Бенкендорф, отправив по приказу Винценгероде к Дюссельдорфу один из полков Балабина и весь отряд Нарышкина, также прибыл в Бреду. Крепость, расположенная при слиянии судоходных рек Марк и Аа, считалась ключом к Голландии.
Казаки, входящие в Утрехт 28 ноября 1813 г. Худ. Питер Герардус Ван Ос
Казаки на проселочной дороге близ Бергена в Северной Голландии, 1813 год. Питер Герардус ван Ос
Наполеон, разозлённый лёгкостью, с которой пала Голландия, отозвал Молитора и назначил на его место графа Шарля Декана. Чтобы отбить Бреду, была направлена дивизия Молодой гвардии генерала Франсуа Роге. 20 декабря Роге с 6 тыс. пехоты, 800 кавалеристами и 30 пушками вышел к городу.
Укрепления были в плохом состоянии, пушек на стенах не было. У русских было всего 4 лёгких пушки. В крепости находились, кроме русских, голландские добровольцы, небольшой прусский кавалерийский отряд майора Коломба и 200 освобожденных английских пленных. Основные силы прусского и английского корпусов не успевали прибыть на помощь гарнизону Бенкендорфа.
Крепость защищала настоящая интернациональная бригада. Позднее уже генерал Коломб вспоминал:
21 декабря этот интернациональный гарнизон отбил первую атаку. Вечером по воде из Вильгемштадта было доставлено 18 12-фунтовых трофейных орудия. Из местных добровольцев и пруссаков сформировали прислугу. Общими усилиями пушки затащили на укрепления.
22 декабря, после того как их предложение о сдаче было отвергнуто, пошли на решительный штурм. Бенкендорф решился на отчаянную контратаку. Бой был яростным, но противника отбросили. В этот момент прибыли подкрепления от князя Гагарина – казаки ударили по вражескому тылу. Французы решили, что прибыли крупные силы пруссаков, и отступили.
Так завершился «манёвр Бенкендорфа» – 50-дневная операция, в которой русские войска сыграли главную роль в освобождении Голландии от французской оккупации.
Памятная медаль «Освобождение Амстердама», 1813 год. Фёдор Толстой.
«Вооруженный мечом Русский воин, единою рукою поражая поверженного к ногам своим врага, другою, держащею щит, дружественно покрывает подносящую эту ключи от града Голландскую в виде жены столицу, и, утешая вещает ей: под щитом моим успокойся»
