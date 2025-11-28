Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с обращением перед нацией. По словам Зеленского, сегодня глава президентского офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке.Зеленский добавил, что офис «президента» ожидает «серьёзная перезагрузка».По словам Зеленского, 29 ноября будут проведены консультации по вопросы кандидатур на пост главы офиса «президента».Напомним, что сегодня у Ермака проходили обыски. И сам Ермак проведение этих обысков подтвердил. При этом в Верховной раде заявили, что если НАБУ и САП получат доступ к телефону главы президентского офиса, то «там можно нарыть ещё на сто с лишним коррупционных дел».Теперь главная интрига состоит в том, получит ли Андрей Ермак подозрение от прокуратуры и пойдёт ли под суд? Также важен вопрос того, с кем останется Зеленский, особенно при учёте того, что во многом его властные полномочия основывались на контактах именно Ермака. Многие эксперты на самой Украине считают, что после отставки Ермака Зеленский превратится в «английскую королеву» - в том плане, что его руководство страной станет носить исключительно формальный характер.Зачастую Ермака называли не иначе, как серым кардиналом Украины. Во многом он определял и внешнюю политику. Одним из последних его заявлений на посту главы офиса было такое:Дойдёт ли дело Миндича и до самого Зеленского?

