Ермак написал заявление об отставке

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с обращением перед нацией. По словам Зеленского, сегодня глава президентского офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Зеленский добавил, что офис «президента» ожидает «серьёзная перезагрузка».



По словам Зеленского, 29 ноября будут проведены консультации по вопросы кандидатур на пост главы офиса «президента».

Напомним, что сегодня у Ермака проходили обыски. И сам Ермак проведение этих обысков подтвердил. При этом в Верховной раде заявили, что если НАБУ и САП получат доступ к телефону главы президентского офиса, то «там можно нарыть ещё на сто с лишним коррупционных дел».

Теперь главная интрига состоит в том, получит ли Андрей Ермак подозрение от прокуратуры и пойдёт ли под суд? Также важен вопрос того, с кем останется Зеленский, особенно при учёте того, что во многом его властные полномочия основывались на контактах именно Ермака. Многие эксперты на самой Украине считают, что после отставки Ермака Зеленский превратится в «английскую королеву» - в том плане, что его руководство страной станет носить исключительно формальный характер.

Зачастую Ермака называли не иначе, как серым кардиналом Украины. Во многом он определял и внешнюю политику. Одним из последних его заявлений на посту главы офиса было такое:

Пока президентом является Владимир Зеленский, ни на какие территориальные уступки Украина не пойдёт.

Дойдёт ли дело Миндича и до самого Зеленского?
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:36
    Вопрос... а пока и спрашивать не о чем, будем посмотреть, кто дольше проживёт...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:14
      Цитата: rocket757
      а пока и спрашивать не о чем, будем посмотреть, кто дольше проживёт.

      Без Ермака Зелюхе "кырдык".
      Не долго музыка играла,
      Не долго клоун танцевал"
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +8
    Сегодня, 18:37
    Нифига себе... Если не фейк, то что-то похоже назревает на окраине.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 18:44
      Уарабей
      Сегодня, 18:37
      Нифига себе... Если не фейк, то что-то похоже назревает на окраине.

      hi Полёт идёт по плану.
      Убрали штурмана по заказу России.
      Просроченный и нелегитимный командир ляйнера тоже нуждается в замене.
      Не за горами выборы новой власти в бандерштате, после этого можно начать серьёзные переговоры на условиях и требованиях Победителя - ВС РФ в СВО.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +7
        Сегодня, 18:48
        ❝Полёт идёт по плану ❞ —

      2. zvezdochet200
        zvezdochet200
        -3
        Сегодня, 19:49
        Просроченный и нелегитимный командир ляйнера тоже нуждается в замене.

        Что там по oбнyлeнным асам?
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 19:57
          Что там по заменам ваших президентов, как только народ захочет? Пока вас все устраивает?
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 18:59
      Есть уже указ зеленюха, все кабздец клоуну - теперь просто вопрос времени.
      1. Пензяк Звание
        Пензяк
        +1
        Сегодня, 19:24
        зеленая выкрутится. Не впервой. Сливать подельников ему вообще одно удовольствие.
    3. Фразах Звание
      Фразах
      +5
      Сегодня, 18:59
      Если не фейк, то что-то похоже назревает на окраине

      Не фейк, но ничего не назревает. Меняют койки в борделе, шлюхи те же. Киевская шайка это исполнители, низшее звено евроатлантической банды.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:17
      Цитата: Уарабей
      Если не фейк, то что-то похоже назревает на окраине.

      Скорее фейк, Британия не даст сожрать своего верного "янычара".

      Ну если Трамп позволит, это сделать Британии.
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    -2
    Сегодня, 18:38
    Ермак написал заявление об отставке
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +7
      Сегодня, 18:49
      Ермак написал заявление об отставке

      Ну теперь точно слиняет к америкосам или бритам как и яценюк,залужный и многие другие, а клоун будет ждать своей участи .
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 19:07
        частное лицо
        Сегодня, 18:49
        Ну теперь точно слиняет к америкосам или бритам как и яценюк,залужный и многие другие, а клоун будет ждать своей участи .

        hi Просроченный ждать не будет, за ним уже пришли, если кто не понял.
        Не стоило отвергать Великую императрицу российскую Екатерину II и лучше изучать А. Пушкина, - Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука.
        Рыжий нарцисс из Фашингтона начал наступление.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 19:59
          Рыжий нарцисс из Фашингтона начал наступление.

          Этому рыжему нарциссу по фигу куда и на кого наступать. Даже Путин в интервью сказал не ожидал что нарцисс введёт санкции против "Лукойла" и " Роснефти ни чего не предвещало.
          1. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            0
            Сегодня, 20:21
            частное лицо
            Сегодня, 19:59
            Этому рыжему нарциссу по фигу куда и на кого наступать. Даже Путин в интервью сказал не ожидал что нарцисс введёт санкции против "Лукойла" и " Роснефти ни чего не предвещало.

            hi Весь цымес в том, что ковбойские привычки матрасников не изменились вот уже более 250 лет со дня основания государства.
            Пруфы на витрине, после объявления санкций- провокаций и решения совета директоров "Роснефть" и "Лукойл" продать часть активов от пингвинов наложен запрет, чтобы эти активы были скуплены пакетами амерзкими компаниями с дальнейшим снятием санкций и использования уже выкупленных предприятий на российском сырье с перепродажей продукции по своим рыночным ценам.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 20:18
        Цитата: частное лицо
        а клоун будет ждать своей участи

        Жалко клоуна, он был клоун не плохой, но глупый.
  4. Кривотыкин Звание
    Кривотыкин
    +1
    Сегодня, 18:38
    Теперь он будет управлять клоуном Зеленским за кулисами.
    1. Володин Звание
      Володин
      +5
      Сегодня, 18:39
      Цитата: Кривотыкин
      Теперь он будет управлять клоуном Зеленским за кулисами.

      За решётчатыми?
      1. knn54 Звание
        knn54
        0
        Сегодня, 19:38
        -За решётчатыми?
        Кто его посадит-он же памятник...
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 20:20
        Цитата: Володин
        Теперь он будет управлять клоуном Зеленским за кулисами.

        За решётчатыми?

        Тут уж кулисами, даже "решётчатыми", не отделаться.
        Всё в воле Трампа.
  5. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 18:40
    Не зря к нему приходили и видимо не с пустыми руками.)))
  6. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 18:41
    День благодарения прошёл, а воз и ныне там. Туфту какую-то в виде поздравлений самому пытались пропихнуть..
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 18:42
    ❝ Ермак написал заявление об отставке ❞ —

    — Ну а «сапфиры и алмазы» Али-баба, конечно, успел перепрятать в другую «пещеру» ...
  8. 123_123 Звание
    123_123
    -1
    Сегодня, 18:47
    Заявление по собственному. Легко слишком. Типа за систематическое опоздание курьера. Его же опой на меч надо статуе родина-мать в волгограде посадить и не снимать скелет 3 года. Его и его дружков-нацистов.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 19:07
      Зачем поганить Родину-Мать (так писать надо). В Киеве есть своя баба с мечом и щитом с тризубом.
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +4
    Сегодня, 18:48
    Ермак решил вовремя свалить ,как в своё время свалил Яйценюх с миллиардом $ в офшорных карманах. . .Как говорила ворона в советском мультфильме про похищении волком зайчат на Новый год- Главное вовремя смыться! . . . winked
  10. ASG7 Звание
    ASG7
    +5
    Сегодня, 18:51
    Пииндоссыы пытаются закрыть проект "Украина" с максимальными для себя барышами, после ликвидации энергетических ресурсов на Украине, больше им взять нечего и они, судя по всему, решили её слить. А вот Европа ещё надеется, что им перепадет, но они ошибаются, так как для американцев они тоже еда.
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:51
    сегодня глава президентского офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке.

    Процесс пошел, точнее потек, отдавая запахом канализации. Главное, чтобы из 404 не свалил. Свои на берегах вешать будут.
  12. crypt
    crypt
    +3
    Сегодня, 18:52
    > Ермак: Территории Киев не отдаст, обсуждаем разграничение

    > Ермак написал заявление об отставке

    как легко сработано, а? накануне переговоров присылают НАБУ и убирают лидера переговорной группы.
  13. Комментарий был удален.
  14. deathtiny Звание
    deathtiny
    +3
    Сегодня, 18:55
    если ктото думает, что нам от этого легче... очень сомневаюсь.
    скорее, к Зеленскому приставят нового "смотрящего" от самых отмороженных "соросят-клинтоноидов". это "идейные" русоненавистники, еще и более эффективные, чем Зе-Ермаковская шобла... ((
    судя по всему команду "фас" дали именно бритиши+ДемПарСША, чтобы не потерять контроль над 404...
  15. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:06
    Поедет упырь в компанию ко всяким яценюкам пановать где-нибудь во Флориде. А должен либо сидеть в матросской тишине, либо быть по ту сторону травы
  16. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    +1
    Сегодня, 19:27
    Надо понимать что эта отставка ермака во многом не результат коррупции в 404-й, а стойкость наших бойцов на фронте и несгибаемость политиков. Главное не попасть в какую нибудь уловку америкашек. Дальше будет еще интереснее.
  17. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +1
    Сегодня, 19:28
    Цитата: crypt
    как легко сработано, а? накануне переговоров присылают НАБУ и убирают лидера переговорной группы.

    " Лес рубят - щепки летят " , видимо "лесорубы" , соседи по Беринговому проливу , взялись за топоры. hi
  18. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 19:38
    Ермак написал заявление об отставке

    Не все спокойно в Датском королевстве... Если по Шекспиру, то за трупами дело не надолго встанет. Шел себе человек, шел, подскользнулся и упал головой на топор, и так пять раз, и так пять человек...
  19. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Сегодня, 19:45
    Этот бардак разваливается
  20. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 19:48
    Слабак =))) дайте ему парабеллум.
    Надо было держаться до последнего! Даже если до последнего украинца.
    Шучу конечно, но новость прям таки интересная
  21. Matsur Звание
    Matsur
    0
    Сегодня, 19:49
    Цитата: AK-1945
    Ермак написал заявление об отставке

    Не все спокойно в Датском королевстве... Если по Шекспиру, то за трупами дело не надолго встанет. Шел себе человек, шел, подскользнулся и упал головой на топор, и так пять раз, и так пять человек...

    "бедный ермак... Я знал его" =)))
  22. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 20:02
    Ну вот и всё
    Или почти всё
  23. Петр Яковлев Звание
    Петр Яковлев
    0
    Сегодня, 20:09
    Вчера непан Ермак в интервью какому-то западному СМИ заявил,что пока Зеленский-президент он ничего не подпишет по уступке территорий, ибо типа неконституционно ... А сегодня вот и ответка.
  24. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 20:11
    Теперь главная интрига состоит в том, получит ли Андрей Ермак подозрение от прокуратуры и пойдёт ли под суд?
    Бежи Ермак, бежи ! Яценюк тебя ждёт.
  25. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 20:12
    Теперь главная интрига состоит в том, получит ли Андрей Ермак подозрение от прокуратуры и пойдёт ли под суд?
    Чтоб пойти под суд, он слишком много знает.
    Скорее его замучает совестьwassat, и он повесится с контрольным выстрелом в затылок. И следами от утюга по всему телу.
  26. злой партизан Звание
    злой партизан
    0
    Сегодня, 20:31
    А ведь ещё недавно было так: