Российские БПЛА выжигают термитной смесью антидроновые сетки ВСУ над дорогами

Российские военнослужащие при помощи БПЛА, распыляющих термитную смесь, выжигают сетки, натянутые ВСУ вдоль ключевых дорог снабжения для защиты от атак беспилотников.

В сети опубликовано видео объективного контроля, на котором можно увидеть, как БПЛА некоторое время летит непосредственно над одной из защищенных сетью дорог, уничтожая установленную противником импровизированную антидроновую защиту. После уничтожения сеток тыловые колонны противника оказываются без защиты и попадают под удары беспилотников на оптоволокне, против которых бессильны системы РЭБ.





В то же время с наступлением холодов ВСУ начали испытывать проблемы на логистических маршрутах, оборудованных противодронными сетками. Из-за осадков и похолодания конструкции из переданных Украине Францией и Норвегией рыболовных сетей замерзают и обрушиваются, перекрывая пути проезда.

Противодроновые сетки, установленные вдоль используемых ВСУ ключевых дорог, оказались разрушены после выпадения первого же снега. Вследствие ночных заморозков на сетях образовалась наледь, из-за чего конструкции стали более тяжелыми и разрушились под собственным весом.

Ранее сообщалось, что устанавливаемые ВСУ над дорогами антидроновые сети оказались неспособными защитить пути снабжения от атак российских дронов-маток, несущих на себе более мелкие ударные FPV-дроны и служащих в качестве ретранслятора сигнала.

  1. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 20:11
    Мосты термитом жечь надо. good
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 20:41
      Цитата: Бородач
      Мосты термитом жечь надо. good

      Бетон сгорит?