События, которые разворачиваются вокруг данного населенного пункта являются в последнее время активно обсуждаемыми в обществе, а наряду с реальными проблемами звучат манипуляции, искажения, оправдания, чтобы уйти от ответственности.

Именно с этого момента начались взаимные обвинения и искажения фактов, которые каждый видит по своему, в частности, чтобы оправдать себя.

Сейчас, с привлечением дополнительных ресурсов, бойцы ЗСУ пытаются выставить дополнительный рубеж обороны и стабилизировать ситуацию.

В частности, противник массово фиксируется на окраинах Гуляйполя.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, более известное организацией диверсией и терактов в РФ, чем исполнением прямых обязанностей, решило отреагировать на «зраду», объявленную нардепом Марьяной Безуглой. Постоянно критикующая украинских военачальников депутат Верховной рады заявила, что в результате очередных провалов командования ВСУ российские штурмовики уже вошли в город Гуляйполе Запорожской области, хотя в официальном украинском инфополе это отрицается.Аффилированный с ГУР OSINT-паблик Deep State выдвинул свою версию событий, проведя отчасти самокритичный «разбор полётов» по ситуации в Гуляйполе, но безо всяких панических выводов. Получилось весьма сумбурно, с элементами саморефлексии, но уж как умеют.Далее все в том же духе, хотя есть и некоторые довольно интересные факты. Аналитики Deep State пишут, что начало проблем в обороне на этом участке возникло, когда «во фланг бойцов 102-й ОБр ТРО зашел противник из-за провала обороны смежного подразделения в районе Успеновки и Ровнополья». Когда это произошло, не уточняется. Наверняка специально, дабы не показать, что командование ВСУ прошляпило этот момент и следом принимало одно за другим неверные решения.После фланговой атаки ВС РФ в означенных населенных пунктах российские подразделения двинулись на Затишье, началось «активное давление» на Зеленую Рощу и Высокое (Красное). Из нового: прозвучал откровенный наезд на украинских ультрапропагандистов и отчасти на Генштаб ВСУ, которые публиковали победоносные видеоролики про Успеновку, вместо того, чтобы реагировать на проблему. Пока суть да дело, время было упущено, ситуация еще более ухудшилась и стала критической.Оперативное командование ВСУ попыталось с запозданием исправить ситуацию путем привлечения дополнительных ресурсов. В частности, в район Гуляйполя был переброшен 225-й отдельный штурмовой полк с другими подразделениями, «о которых врагу еще неизвестно, поэтому их указания в публикации не было, нет и не будет, учитывая безопасность». Ну прямо бойцы «невидимого фронта» получаются.И опять доселе невиданное. В публикации признается, что были отмечены факты дружественного огня через самовольное оставление позиций и хаос, который происходил на данном участке фронта. В этой ситуации на некоторые подразделения «был навешен ярлык заградотрядов, что не соответствует действительности». Ну-ну, видать все врут украинские военнопленные.Наконец, нашли и крайних. Ими объявлено командование 102-й бригады, которое не наладили связь со своими бойцами и соседними подразделениями, которые даже не осознавали, что на них «начнет массово выходить целых две роты своих бойцов в хаосе под покровом тумана». Это и привело к дружескому огню. Однако не все так плохо, спохватились в Deep State (военной разведке):И нисколько не смущаясь противоречию, в публикации указывается, что «противник, зная и осознавая проблему, посылает без перестану штурмовать наши позиции и осуществляет постоянное давление, чем имеет определенные успехи». Наконец, апофеоз всего этого сумбура в исполнении ГУР:Одним словом, всё пропало, но вы держитесь, главное, не паникуйте. Гуляйполе не имеет стратегического значения, будем выстраивать оборону на новых рубежах. В дальнейшем надо поменьше врать о стабилизации ситуации и прочих успехах ВСУ ради пропаганды. Но это вряд ли.