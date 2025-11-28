Украинская компания вывела на испытания сразу два бронеавтомобиля для ВСУ
ВСУ могут пополниться новыми бронеавтомобилями украинского производства, компания «УкрАрмоТех» представила сразу две свои разработки — машины «Гюрза-03» и «Десна» с формулой 4х4.
Новые бронеавтомобили вышли на этап квалификационных испытаний, оба бронеавтомобиля являются инициативной разработкой, а не по заказу украинской армии, поэтому пока о перспективах поставок в ВСУ «Гюрзы-03» и «Десны» ничего не говорится. Бронеавтомобиль «Гюрза-03» продолжает линейку бронеавтомобилей семейства «Гюрза» и является уже третьим вариантом броневика, предназначенного для перевозки личного состава, боеприпасов, различных грузов и буксировки легкой артиллерии.
Бронеавтомобиль имеет полностью закрытую капсульную бронекабину, вмещающую пять человек, а также отдельный грузовой отсек. Уровень защиты не сообщается, но у «Гюрзы-02» он защищал от бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62х39 мм (STANAG 4569 L2), 7,62х54 мм (STANAG 4569 L3), а также от осколков 155-мм артиллерийского снаряда. Днище: V-образное усиленное от подрыва противотанковой мины фугасного действия с массой заряда до 8 кг взрывчатки (STANAG 4569 L3).
Бронеавтомобиль «Десна» представляет собой легкую многоцелевую бронированную машину повышенной проходимости с полной боевой массой 8 тонн. Машина разработана на базе «лучших» иностранных образцов, а также российских бронеавтомобилей, попавших в ВСУ в качестве трофеев. Машина имеет автоматическую коробку передач и надежный двигатель. Самое главное — бронеавтомобиль создан на узлах других серийных бронемашин, что значительно облегчает его ремонт.
