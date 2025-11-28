Украинская компания вывела на испытания сразу два бронеавтомобиля для ВСУ

ВСУ могут пополниться новыми бронеавтомобилями украинского производства, компания «УкрАрмоТех» представила сразу две свои разработки — машины «Гюрза-03» и «Десна» с формулой 4х4.

Новые бронеавтомобили вышли на этап квалификационных испытаний, оба бронеавтомобиля являются инициативной разработкой, а не по заказу украинской армии, поэтому пока о перспективах поставок в ВСУ «Гюрзы-03» и «Десны» ничего не говорится. Бронеавтомобиль «Гюрза-03» продолжает линейку бронеавтомобилей семейства «Гюрза» и является уже третьим вариантом броневика, предназначенного для перевозки личного состава, боеприпасов, различных грузов и буксировки легкой артиллерии.



Бронеавтомобиль имеет полностью закрытую капсульную бронекабину, вмещающую пять человек, а также отдельный грузовой отсек. Уровень защиты не сообщается, но у «Гюрзы-02» он защищал от бронебойно-зажигательных пуль калибра 7,62х39 мм (STANAG 4569 L2), 7,62х54 мм (STANAG 4569 L3), а также от осколков 155-мм артиллерийского снаряда. Днище: V-образное усиленное от подрыва противотанковой мины фугасного действия с массой заряда до 8 кг взрывчатки (STANAG 4569 L3).


Бронеавтомобиль «Десна» представляет собой легкую многоцелевую бронированную машину повышенной проходимости с полной боевой массой 8 тонн. Машина разработана на базе «лучших» иностранных образцов, а также российских бронеавтомобилей, попавших в ВСУ в качестве трофеев. Машина имеет автоматическую коробку передач и надежный двигатель. Самое главное — бронеавтомобиль создан на узлах других серийных бронемашин, что значительно облегчает его ремонт.

Мы разработали образец, который, по нашим оценкам, имеет необходимый уровень защиты, эргономичности и функциональности и должен вписаться в линейку серийных бронемашин для наших военных.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 19:35
    Если это не завод, а какой то ремонтный ангар, то... там все и помрёт...
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 19:39
      завод
      может и есть, только он не на Украине расположен.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:50
        Может и так...
        Вопрос в том, что на вкусняшный рынок производителей боевой техники такое не пустят, а для полезных дурней и так сойдёт...
        Один к другому... дурни одноразовые + техника одноразовая.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      -1
      Сегодня, 19:48
      Цитата: rocket757
      Если это не завод, а какой то ремонтный ангар, то... там все и помрёт...

      Причем ангар скорее всего в Румынии. Скупают по всему миру всякий неликвид контрактный, а то и бракованный и лепят модификацию за модификацией.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 19:54
        Такое можно назвать как угодно... фирма, компания, мини производство по скручивания всякого в одну кучу и т. д.... не завод.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 20:14
          Цитата: rocket757
          ... не завод.

          Ну так они сами себя и называют- компания «УкрАрмоТех».
          Посмотрел я в их сайт официальный- большой такой сарай, где на стапеле варят бронекорпус. Крана мостового, даже самого хлипенького на 5 тонн, не заметно.
  2. AlexSam Звание
    AlexSam
    0
    Сегодня, 20:08
    Да пусть собирают... Чем бы дитя не тешилось... Может что-то путное соберут, на Украине не все конченные, талантливых людей тоже хватает. В любом случае, в конечном итоге документация и несколько трофейных образцов нам достанется, может наши спецы что-то оригинальное, интересное и дельное для себя почерпнут.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:29
    Машина разработана на базе «лучших» иностранных образцов, а также российских бронеавтомобилей, попавших в ВСУ в качестве трофеев.

    Молодцы ребята. Чего-то там российского отптурили. Чего то саморазваливающее амеры поставили. Оттащили все это хозяйство к местным Кулибиным. И началось. Фантазия мастера, резка и переварка разных агрегатов и конечно краска. И на испытания. Чтобы потом в серию. Мне левый броник безумно напоминает броник, на котором амеры ездили по Сирии со смесью броника, который обкатывал у парней на СВО Соловьев. Названия моделей лень искать.
    Мы до армии с ребятами, такие три "Харлея" собрали из "Уралов". Ну нельзя из движка Урала сделать его V-образным. Отличием только по опозиту двигателя. В три цены продавали. Там с технологиями сложнее было. Замена сидений. Кожи, рожи. Обвесы всякие. Пескоструйка, полировка, хромированные всяких девайсов. Удлинение вилки, переварка вытяжка на роботе угла наклона вилки. И опять чудо-краска и лак. Космические технологии. Ну и испытания, естественно. Обычно с представительницами прекрасного пола.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:38
    А забыл. Ещё захреначивали на заднее колесо машинный диск, предварительно срезав проректор на шине, чтобы угол при поворотах на наклоне не позволял навернуться. Такой был 1 всего. Серия не получилась. Завод не купили. Армия. Дембель. И взрослые проблемы.