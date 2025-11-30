Сергей Улагай. Самый нетипичный из белогвардейских генералов



Генерал Улагай на карандашном рисунке А. Воронецкого

С. Улагай во время гражданской войны

Дело организации добровольцев было поручено мною молодому и популярному герою Германской войны полковнику Улагаю... провозившись около месяца с этим делом, он заявил мне, что в него не верит, так как в добровольцы записываются только одни офицеры, что рядовые казаки добровольцами служить не хотят, что специально офицерские организации не будут встречать сочувствия в населении и потому все дело обречено на гибель. К мнению полковника Улагая присоединился и командующий Кубанской армией генерал Черный.

Естественным и желательным для меня кандидатом на пост командующего армией оставался по-прежнему полковник Улагай, но он, как и раньше, не верил в дело и, назначенный в помощь полковнику Лисевицкому в качестве начальника кавалерии, потерпел неудачу и возвратился в Екатеринодар в еще более пессимистическом настроении, чем ранее.



Одна из двух собранных в Новороссийске «Боевых машин завода Судосталь»

Генерал Деникин в своих описаниях не жалует кубанских казаков тех месяцев.

Шкуро был вскоре сменен генералом Улагаем, доблестным воином, чуждым политике и безупречным человеком, но и его никто не слушал.

Старики держались стойко, но распропагандированная на фронтах молодежь, ринувшись к своим станицам, несла с собой дух разложения. В казаке, в распоясанной защитного цвета гимнастерке, уже нельзя было узнать недавнего лихого джигита и природного стрелка-пластуна.

они будут пасынками, как были всегда в Добровольческой армии.

Попытки генерала Улагая перейти в наступление оказались тщетными. Казаки совсем не хотели драться.

Во главе десантного отряда был поставлен генерал Улагай. Заменить его было некем. Пользуясь широким обаянием среди казаков, генерал Улагай один мог с успехом «объявить сполох», поднять казачество и повести его за собой. За ним должны были, казалось, пойти все.



Н. Г. Бабиев, имевший в Белой армии прозвище «Генерал вперёд», на фотографии, сделанной около 1920 г.



Б. И. Казанович, которого тогда несколько высокопарно называли «несравненным тараном для лобовых ударов», фотография 1918 г.

Вечером мы получили известие о страшном разгроме Красной Армии в Польше. Поляки взяли более 200 000 пленных. Об этом приказано известить нашу группу войск.



Командарм 2-го ранга Михаил Карлович Левандовский на фотографии, сделанной около 1938 г.



Комкор Е. И. Ковтюх, унтер-офицер, затем – прапорщик царской армии, награжден двумя георгиевскими крестами. Аннинским оружием , тремя орденами Красного знамени, с мая 1926 года командовал корпусами Красной Армии. Герой романа А. Серафимовича «Железный поток» о походе Таманской армии летом 1918 года и автор книги «Железный поток в военном изложении»



Д. А. Фурманов (эсер-максималист, далее – анархист, член РКП (б) с 1918 г.) рядом с раненым Чапаевым, фотография сделана в июле 1919 г. Слева полулежит Петр Исаев

Подъема среди казаков не было, и создать его не сумели.

Улагай крепко держал в руках управление своими частями и, несмотря на ряд частных поражений, не допустил разгрома своих главных сил. Это и дало ему возможность планомерно произвести обратную эвакуацию в Крым, забрав с собой не только все свои части, больных и раненых, но и мобилизованных, бело-зеленых, пленных красноармейцев, в том числе и раненых.

Не приостановись генерал Улагай, двигайся он далее, не оглядываясь на базу, через два дня Екатеринодар бы пал и северная Кубань была бы очищена.

Какой там Екатеринодар, – говорит Улагай, – когда Тимашевку не могли удержать! Дураки красные, что не пустили нас в Екатеринодар, оттуда не ушел бы ни один человек.

Сергей Улагай в эмиграции



М. Ульянов в роли Чарноты, кадр советского фильма «Бег»



Кучук Касполетович Улагай, около 1920 г.



С. Буденный на фотографии 1912 г.



Могила С. Г. Улагая на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа