Мерц осудил поездку Орбана в Москву, назвав её «неудачной» для Украины

Немецкий канцлер Фридрих Мерц осудил поездку в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Мерц отметил, что считает крайне неоднозначной позицию Орбана, и напомнил, что после того, как Орбан впервые посетил Россию в июле прошлого года, ВС РФ якобы усилили атаки по объектам украинской инфраструктуры. То, что целью визитов Орбана в Москву является отнюдь не обслуживание интересов Украины, а в первую очередь переговоры о поставках Венгрии российских энергоносителей, в голову Мерца, похоже, даже не приходит.

Мерц прямо обвиняет Орбана в том, что тот посмел поехать в Москву без европейского мандата и не согласовав поездку с Брюсселем. По мнению канцлера ФРГ, Орбану следовало бы использовать поездку в Россию для продвижения европейской версии плана урегулирования украинского кризиса, а не для обеспечения энергетической безопасности собственной страны.



Стоит отметить, что, судя по всему, Мерц попросту завидует Орбану, обладающему возможностью контактировать как с США, так и с Россией. Как заявила по итогам встречи венгерская сторона, Путин заверил, что все оговоренные поставки нефти и газа из России в Венгрию будут осуществлены. Ранее Вашингтон снял санкции с этих поставок. Таким образом, Венгрия продолжит покупать дешевые российские энергоносители и, в отличие от той же Германии, сохранять конкурентоспособность своей экономики. Мерц же откровенно продолжает жертвовать интересами Германии ради сомнительных целей...

Тем временем по поводу отставки Ермака высказался Дмитрий Медведев. По словам замглавы Совбеза России, «киевский клоун остался в одиночестве». Медведев добавил, что тот всё равно не будет подписывать мирный договор, потому что нелегитимен.
  1. corrado Звание
    corrado
    +7
    Сегодня, 22:00
    Орбан за свою страну беспокоится. А этот, за свою лысину
    1. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 22:46
      Цитата: corrado
      Орбан за свою страну беспокоится.
      Ну жаль что эуропэйцы этого не понимают - ну вычистили им головы.
      Цитата: corrado
      А этот, за свою лысину
      Это вы как то не по эуропэйски высказываетесь winked ему бы за что то другое переживать request за Германию belay а вы все о чем подумали laughing lol
  2. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +7
    Сегодня, 22:33
    "— А как же ты можешь разговаривать, если у тебя нет мозгов?
    — спросила Дороти.
    — Не знаю, — ответило Чучело,
    — но те, у кого нет мозгов, очень любят разговаривать."
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      +2
      Сегодня, 22:47
      Одно чучело сдалО свою экономику, другое, продолжает его разрушать...
      Этому..... лавры А.Г. покоя не дают.
  3. Наган Звание
    Наган
    +5
    Сегодня, 22:43
    для продвижения европейской версии плана
    Орбан знает, что везти план не надо - Путин не курит, и вообще на таможне могут прихватить. А Мерц, видать, не в курсе.
  4. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +5
    Сегодня, 22:47
    Немцы завидуют влиянию Венгров. Что то правильно делается в Венгрии, и что то кривое - в Неметчине. Пусть так дальше и будет…
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 23:26
      Цитата: Glagol1
      Немцы завидуют влиянию Венгров. Что то правильно делается в Венгрии, и что то кривое - в Неметчине. Пусть так дальше и будет…

      Экономика Венгрии не пикирует вниз: показывает положительный, а не отрицательный рост. Орбан хорошо наживается на СВО за счёт российских энергоносителей, и продает остальным еврогейцам. laughing
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 23:03
    Мерц прямо обвиняет Орбана в том, что тот посмел поехать в Москву без европейского мандата и не согласовав поездку с Брюсселем

    Все-таки какое тупое, ничтожное, мелкое и приземленное большинство руководства ряда стран Европы и ЕС. Временщики-имбицилы, отрабатывающее заказ и откаты. Все, финиш политики, образования и занавес и аплодисменты под всеобщее , пусть медленное наступление апокалипсиса в этих странах. am
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 23:05
    В Брюсселе уже взялись за воспитание Словакии, чтобы не очень отклонялась от "правильного курса".
    Европейская комиссия запустила процедуру инфринджмента в отношении Словакии. Об этом сообщают европейские СМИ.

    Сообщается, что поводом для действий в отношении Словакии стала сентябрьская реформа Конституции, после которой в силу вступило положение о «верховенстве словацкого права в вопросах национальной идентичности». Эта норма также фактически позволяет государству самостоятельно трактовать, какие темы относятся к этой сфере. Такое положение в словацкой Конституции вызвало вопросы в Брюсселе, а власти Евросоюза полагают, что принятая поправка ставит под сомнение принципы первенства, автономии и единообразного применения общеевропейского права.

    В этой связи власти ЕС запустили процедуру инфринджмента (infringement). Это официальный механизм, с помощью которого Еврокомиссия следит за тем, чтобы государства-члены выполняли свои обязательства по общеевропейскому праву.

    https://eadaily.com/ru/news/2025/11/28/evrokomissiya-nachala-process-prinuzhdeniya-slovakii-k-povinoveniyu
  7. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 23:22
    А кто-то ждал от идейного наследника и родственника фашиста какой-то другой реакции? То, что он в деловом костюме не отменяет того, что он чума коричневая по своей природе и сути.
    1. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      0
      Сегодня, 23:27
      "Я вижу костры из книг,
      Я слышу овчарок лай.
      Если один скажет «Зиг» —
      Миллионы ответят Хайль ! "