Немецкий канцлер Фридрих Мерц осудил поездку в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Мерц отметил, что считает крайне неоднозначной позицию Орбана, и напомнил, что после того, как Орбан впервые посетил Россию в июле прошлого года, ВС РФ якобы усилили атаки по объектам украинской инфраструктуры. То, что целью визитов Орбана в Москву является отнюдь не обслуживание интересов Украины, а в первую очередь переговоры о поставках Венгрии российских энергоносителей, в голову Мерца, похоже, даже не приходит.Мерц прямо обвиняет Орбана в том, что тот посмел поехать в Москву без европейского мандата и не согласовав поездку с Брюсселем. По мнению канцлера ФРГ, Орбану следовало бы использовать поездку в Россию для продвижения европейской версии плана урегулирования украинского кризиса, а не для обеспечения энергетической безопасности собственной страны.Стоит отметить, что, судя по всему, Мерц попросту завидует Орбану, обладающему возможностью контактировать как с США, так и с Россией. Как заявила по итогам встречи венгерская сторона, Путин заверил, что все оговоренные поставки нефти и газа из России в Венгрию будут осуществлены. Ранее Вашингтон снял санкции с этих поставок. Таким образом, Венгрия продолжит покупать дешевые российские энергоносители и, в отличие от той же Германии, сохранять конкурентоспособность своей экономики. Мерц же откровенно продолжает жертвовать интересами Германии ради сомнительных целей...Тем временем по поводу отставки Ермака высказался Дмитрий Медведев. По словам замглавы Совбеза России, «киевский клоун остался в одиночестве». Медведев добавил, что тот всё равно не будет подписывать мирный договор, потому что нелегитимен.

