Одесская улица на запад нас ведёт: новое продвижение ВС РФ в Константиновке

С Константиновского направления приходят сообщения о новом успехе российских войск. В результате успешных наступательных действий российская армия заняла так называемую «железнодорожную петлю» на юго-востоке Константиновки вплоть до станции «6-й км» у ранее освобождённого Иванополья.

Также российские войска практически вплотную подошли к улице Соборности – одной из главных улиц Константиновки. Взята под контроль Одесская улица.



При этом в результате наступательных действий в фактическом окружении оказалась часть гарнизона ВСУ в районе улиц Трамвайная и южной части проспекта Олексы Тихого.



У подразделений противника, оказавшимся в этом огневом мешке, фактически не осталось шансов выбраться оттуда живыми. В этом плане ситуация для них во многом напоминает то, что было с потрёпанными подразделениями ВСУ совсем недавно в юго-восточной части Покровска (Красноармейска), окружение которого киевский режим так и не нашёл в себе смелости признать.

Напомним, что в мирном плане Трампа, если верить «слитому» в СМИ варианту, содержится пункт о необходимости ВСУ полностью покинуть Донбасс. И как сказал сам Трамп, если Украина этот пункт не выполнит, русские Донбасс всё равно возьмут - силой. Продвижение в Константиновке демонстрирует такого рода тенденцию.
  1. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +3
    Сегодня, 20:27
    Одесская улица к Одессе нас ведёт
    Значит нам туда дорога
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 20:35
    Удачный прилет в Константиновке.

  3. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Сегодня, 20:40
    Пора бы уже пятачкам понять, что сопротивление бесполезно. Пусть поворачивают оружие против Киева, так война закончится быстрее.