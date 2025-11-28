С Константиновского направления приходят сообщения о новом успехе российских войск. В результате успешных наступательных действий российская армия заняла так называемую «железнодорожную петлю» на юго-востоке Константиновки вплоть до станции «6-й км» у ранее освобождённого Иванополья.Также российские войска практически вплотную подошли к улице Соборности – одной из главных улиц Константиновки. Взята под контроль Одесская улица.При этом в результате наступательных действий в фактическом окружении оказалась часть гарнизона ВСУ в районе улиц Трамвайная и южной части проспекта Олексы Тихого.У подразделений противника, оказавшимся в этом огневом мешке, фактически не осталось шансов выбраться оттуда живыми. В этом плане ситуация для них во многом напоминает то, что было с потрёпанными подразделениями ВСУ совсем недавно в юго-восточной части Покровска (Красноармейска), окружение которого киевский режим так и не нашёл в себе смелости признать.Напомним, что в мирном плане Трампа, если верить «слитому» в СМИ варианту, содержится пункт о необходимости ВСУ полностью покинуть Донбасс. И как сказал сам Трамп, если Украина этот пункт не выполнит, русские Донбасс всё равно возьмут - силой. Продвижение в Константиновке демонстрирует такого рода тенденцию.

