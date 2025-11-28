Следовавший в Новороссийск танкер загорелся в результате внешнего воздействия

438 2
Следовавший в Новороссийск танкер загорелся в результате внешнего воздействия

В Черном море, недалеко от берегов Турции, произошел пожар на танкере Kairos, который следовал в Новороссийск. По последним данным, танкер шёл в российский порт без груза на борту. Судя по всему, для закачки нефти.

Обращает на себя внимание заявление турецкого управления мореходства. Представители мореходства заявляют, что пожар на коммерческом судне вспыхнул в результате внешнего воздействия. Какого именно воздействия, не сообщается.

Танкер, зарегистрированный под флагом Гамбии, находится в настоящее время в акватории Чёрного моря примерно в 27 морских милях от турецкого берега. Спасательные службы уже направлены к судну.

Местные власти провинции Коджаэли также подтвердили факт пожара. На место происшествия были отправлены береговая охрана, медицинские работники и другие службы.

На данный момент идёт подготовка к эвакуации экипажа танкера. Сообщается, что на борту судно на момент того самого внешнего воздействия находились 25 человек. Об их гражданстве пока не сообщается.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 20:35
    Это, в принципе, ожидаемо. ЕС и Мелкобритам нужен конфликт славян до полного истощения.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 20:39
      Походу танкер шел в Новороссийск за казахской нефтью.
      Братский привет казахским нацистам от украинских нацистов. laughing