Зеленский, похоже, имеет девичью мечту: что если выбросить токсичного парня из жизни, то она сразу наладится. Уволил Ермака, объявил о предстоящем выборе нового главы ОП — и думает, что вселенная автоматически перезагрузится.

Инициировать процедуру импичмента мародеру (Зеленскому), инициировать отставку (спикера ВРУ) Стефанчука и всего президиума, отправить в отставку главу СБУ и генерального прокурора Украины, сфальсифицировавших обвинение детективам НАБУ и другим, определить, в конце концов, переговорную группу от парламента (для переговоров с РФ — прим. «ВО»).

Почитав утром об обысках у Ермака, где-то в роскошных домах сильно напряглись европейские воры — Урсула, Макрон, Мерц и Стармер. Все любители войны и откатов на ней. Такими темпами и к ним уже скоро заглянут.

