Перестановка кресел: Ермака может сменить премьер-министр Свириденко

Украинцы в основной массе довольно вяло реагируют на новость об отставке «непотопляемого» Андрея Ермака с должности главы офиса Зеленского. Мало кто верит, что от «перестановки кресел», которую вынужденно проводит «президент» после обысков детективов НАБУ в правительственном квартале и в доме Ермака, что-то кардинально изменится во властных структурах и, соответственно, в стране. Хотя есть и довольно жесткие предложения не останавливаться на достигнутом.

Вероятность, что управляемые Вашингтоном антикоррупционные ведомства займутся и «нелегитимным» оценивается невысоко. Между тем, высказываются предположения, кто сменит Ермака. Одна из кандидатур — глава правительства Юлия Свириденко, которая (вот неожиданность) считается человеком Ермака. Для этого ей придется покинуть пост премьер-министра, который в нынешних условиях не более безопасен, чем офис на Банковой.

Новым премьером может стать министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ему ранее предлагали пост главы правительства, но он отказывался. Отмечается, что с ним у Ермака как раз враждебные отношения. Хотя есть и кардинальные мнения, что как раз Федоров станет главой офиса Зеленского. Интриги.



При этом если Свириденко подаст в отставку с поста премьер-министра, то, по Конституции, это повлечет за собой отставку всего правительства, все министры станут исполняющими обязанности. Далее главу кабмина должен утвердить парламент. Хотя нынче на Украине Основной закон перестал быть таковым.

Впрочем, есть мнения, что Зеленский увольнением Ермака и обещанной чисткой в своей администрации не отделается. Фактически единственный реально оппозиционный политик, не сумевший вовремя покинуть Украину и второй год пребывающий в СИЗО по обвинению в госизмене, нардеп Александр Дубинский так комментирует ситуацию:

Зеленский, похоже, имеет девичью мечту: что если выбросить токсичного парня из жизни, то она сразу наладится. Уволил Ермака, объявил о предстоящем выборе нового главы ОП — и думает, что вселенная автоматически перезагрузится.

Кто посмелее, а главное живущие за пределами Украины, обращаются к депутатам Верховной рады с призывом не останавливаться и решиться объявить импичмент Зеленскому, да и других поувольнять:

Инициировать процедуру импичмента мародеру (Зеленскому), инициировать отставку (спикера ВРУ) Стефанчука и всего президиума, отправить в отставку главу СБУ и генерального прокурора Украины, сфальсифицировавших обвинение детективам НАБУ и другим, определить, в конце концов, переговорную группу от парламента (для переговоров с РФ — прим. «ВО»).

Есть, правда, в этом правовая загвоздка. Согласно Конституции Украины, свои полномочия главы государства киевский диктатор официально утратил 20 мая 2024 года. Возникает парадокс: как отправить в отставку с поста президента того, кто уже и не президент вовсе?

Некоторые на этом не останавливаются и предвещают, что американцы пойдут дальше, доберутся не только до Зеленского, но и его не менее вороватых европейских покровителей.

Почитав утром об обысках у Ермака, где-то в роскошных домах сильно напряглись европейские воры — Урсула, Макрон, Мерц и Стармер. Все любители войны и откатов на ней. Такими темпами и к ним уже скоро заглянут.

Оптимистично, но более чем маловероятно. Хотя, кто знает, как себя поведет непредсказуемый Трамп.

Возвращаясь к реакции украинцев на отставку Ермака. Некоторые особо вдохновленные вроде как реальной возможностью чистки в рядах коррупционеров, предлагают не щадить и чиновников рангом пониже (перевод с украинского):

Друзья, а напишите нам в предложку, в каких регионах главы ОВА (областной военной администрации, назначаются Зеленским) недорабатывают и не слышат жителей. Поможем перезагрузить систему вместе.

Ну а российская армия «салютует» событиям в Киеве по-своему. Вражеские мониторинговые паблики сообщают о пусках «Кинжалов», которые, напугав жителей столицы, пролетели мимо. Взрывы уже гремят в Хмельницкой области, возможно, вновь на аэродроме в Староконстантинове.
  1. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +3
    Сегодня, 21:09
    Один наворовался уступил место другому, от перестановки слагаемых сумма не изменится, такова стезя всех чиновников бандерлогов.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +1
      Сегодня, 21:33
      Классиков они сжигали а зря.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 21:10
    Некоторые особо вдохновленные вроде как реальной возможностью чистки в рядах коррупционеров, предлагают не щадить и чиновников рангом пониже

    Таких "особо вдохновлённых" на Украине нет, их просто зачистят. Но фейковые парни на Украине, хорошо работают.
  3. alex_spb Звание
    alex_spb
    +1
    Сегодня, 21:17
    те же "яйца, только в профиль (в данном случае не яйца, а ....)
  4. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +2
    Сегодня, 21:21
    А вы, друзья, как ни садитесь,
    Всё в музыканты не годитесь! (с)
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 21:32
    Перестановка кресел:
    А это когда ни будь, кого ни будь спасло?
    1. Baro Звание
      Baro
      0
      Сегодня, 21:59
      Цитата: rocket757
      Перестановка кресел:
      А это когда ни будь, кого ни будь спасло?

      Нет ,но на украине закончиться погромами И Русские танки введут спасая черт зная кого !!!хе Вечно Россия спасает евреев ..А они разбегаются уже .. И ждут репараций за украину !!
  6. Baro Звание
    Baro
    0
    Сегодня, 21:53
    Зеленского выводят из под удара сионисты ..? Красиво ,как обычно.!
    Ходорковский должен быть "Зеленским " в России ,когда ее развалить должны были ..
    Банили за это , но это факт ! И схема системы ,тех Кто молчат и владеют информацией и запасом золота ит.д.
  7. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 22:00
    Фактически единственный реально оппозиционный политик, не сумевший вовремя покинуть Украину и второй год пребывающий в СИЗО по обвинению в госизмене, нардеп Александр Дубинский т

    Который строчил посты про искоренение русской заразы, вылизывал клоуну и продолжает строчить из тюрьмы, как с курорта... Походу соплеменники с обеих сторон его готовят к великим делам, как подсадного "реально оппозиционного политика". Не первый раз этого шлемазла достают на свет божий.
    1. Моторист Звание
      Моторист
      0
      Сегодня, 23:16
      Цитата: Фразах
      Александр Дубинский
      Который строчил посты про искоренение русской заразы, вылизывал клоуну и продолжает строчить из тюрьмы, как с курорта...

      Ага. У Шария по нему пара роликов есть.
  8. Ru_Na Звание
    Ru_Na
    +1
    Сегодня, 22:03
    От перестановки кроватей в публичном доме ничего не поменяется. Да, трампистам удалось подвинуть Ермака, но кто займёт его место, не окажется ли эта "победа" пирровой, сейчас мяч на стороне глобалистов.
  9. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +2
    Сегодня, 22:29
    Будни Свинарника или " перед смертью не надышишься". wassat
  10. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 22:53
    В этом свинарнике даже премьеры существуют? Государство- франкештейн.. Политическое и историческое уродство. " спасибо" коммунистам...