Перестановка кресел: Ермака может сменить премьер-министр Свириденко
Украинцы в основной массе довольно вяло реагируют на новость об отставке «непотопляемого» Андрея Ермака с должности главы офиса Зеленского. Мало кто верит, что от «перестановки кресел», которую вынужденно проводит «президент» после обысков детективов НАБУ в правительственном квартале и в доме Ермака, что-то кардинально изменится во властных структурах и, соответственно, в стране. Хотя есть и довольно жесткие предложения не останавливаться на достигнутом.
Вероятность, что управляемые Вашингтоном антикоррупционные ведомства займутся и «нелегитимным» оценивается невысоко. Между тем, высказываются предположения, кто сменит Ермака. Одна из кандидатур — глава правительства Юлия Свириденко, которая (вот неожиданность) считается человеком Ермака. Для этого ей придется покинуть пост премьер-министра, который в нынешних условиях не более безопасен, чем офис на Банковой.
Новым премьером может стать министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ему ранее предлагали пост главы правительства, но он отказывался. Отмечается, что с ним у Ермака как раз враждебные отношения. Хотя есть и кардинальные мнения, что как раз Федоров станет главой офиса Зеленского. Интриги.
При этом если Свириденко подаст в отставку с поста премьер-министра, то, по Конституции, это повлечет за собой отставку всего правительства, все министры станут исполняющими обязанности. Далее главу кабмина должен утвердить парламент. Хотя нынче на Украине Основной закон перестал быть таковым.
Впрочем, есть мнения, что Зеленский увольнением Ермака и обещанной чисткой в своей администрации не отделается. Фактически единственный реально оппозиционный политик, не сумевший вовремя покинуть Украину и второй год пребывающий в СИЗО по обвинению в госизмене, нардеп Александр Дубинский так комментирует ситуацию:
Кто посмелее, а главное живущие за пределами Украины, обращаются к депутатам Верховной рады с призывом не останавливаться и решиться объявить импичмент Зеленскому, да и других поувольнять:
Есть, правда, в этом правовая загвоздка. Согласно Конституции Украины, свои полномочия главы государства киевский диктатор официально утратил 20 мая 2024 года. Возникает парадокс: как отправить в отставку с поста президента того, кто уже и не президент вовсе?
Некоторые на этом не останавливаются и предвещают, что американцы пойдут дальше, доберутся не только до Зеленского, но и его не менее вороватых европейских покровителей.
Оптимистично, но более чем маловероятно. Хотя, кто знает, как себя поведет непредсказуемый Трамп.
Возвращаясь к реакции украинцев на отставку Ермака. Некоторые особо вдохновленные вроде как реальной возможностью чистки в рядах коррупционеров, предлагают не щадить и чиновников рангом пониже (перевод с украинского):
Ну а российская армия «салютует» событиям в Киеве по-своему. Вражеские мониторинговые паблики сообщают о пусках «Кинжалов», которые, напугав жителей столицы, пролетели мимо. Взрывы уже гремят в Хмельницкой области, возможно, вновь на аэродроме в Староконстантинове.
