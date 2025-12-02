Войска РХБЗ получат безэкипажные катера
Современный российский БЭК «Визир». Фото КМЗ
Российская армия в настоящее время активно внедряет и использует беспилотные системы разных классов и типов. В частности, подобная техника поступает на вооружение частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты. Недавно стало известно, что они получают и осваивают безэкипажные катера, которые планируется использовать при решении достаточно широкого круга задач.
Новая техника
О новой сфере применения беспилотной техники 28 ноября сообщило издание «Известия». Информацию об этом оно получило от неназванных источников в министерстве обороны. Приводятся некоторые сведения о начатом перевооружении, однако прочие подробности пока не раскрываются.
«Известия» напоминают, что безэкипажные катера разных типов хорошо показали себя в ходе текущей Спецоперации. Российская армия использует такую технику на соответствующих участках фронта при решении разных боевых и вспомогательных задач. Теперь положительный опыт эксплуатации БЭК решили внедрить в ещё одном роде войск.
Источники сообщают, что недавно БЭК начали поступать на вооружение подразделений РХБЗ. При этом какие-либо подробности такого процесса не приводятся. Неизвестно, какие именно типы катеров выбрала армия, в какой комплектации они строятся и поставляются, где будут служить и т.д. Возможно, эта информация появится позже, по мере продолжения внедрения и развёртывания новой техники.
Катер «Одуванчик». Фото КМЗ
«Известия» также приводят оценки и мнения ряда профильных специалистов. Они предложили несколько вариантов использования новой беспилотной техники и сценарии, в которых она сможет принести пользу. В целом имеют место положительные оценки — БЭК помогут частям РХБЗ в решении разных задач, в первую очередь на фронте.
Сферы применения
Войска РХБЗ имеют свои специфические задачи, для выполнения которых используются соответствующие средства и устройства. Имеются как ручные и переносные приборы, так и полноразмерные системы на самоходных шасси. При этом некоторые из них можно перенести на новые платформы, в т.ч. воздушные и надводные.
БЭК для войск РХБЗ может нести самые разные приборы для решения широкого круга задач. Его можно оснастить оптико-электронной станцией для наблюдения за акваторией и/или берегом. Также катер может нести газоанализаторы, дозиметры и иные приборы для выявления разного рода заражений и опасных агентов.
Одной из задач подразделений РХБЗ является постановка дымовых завес. Существующие устройства дымопуска размещаются на автомобильных шасси. Также возможна установка подобных средств на подходящих безэкипажных надводных платформах. БЭК с таким оснащением должен будет ставить завесы на требуемых акваториях и защищать корабли или береговые объекты от наблюдения.
Один из катеров серии «Мурена». Фото Telegram / «Рыбарь»
В список штатного вооружения войск РХБЗ входят различные огнемётно-зажигательные системы, от ручных до самоходных. Реактивные огнемёты, обладающие достаточно высокими характеристиками, можно устанавливать на БЭК. Современная оптика и другая электроника обеспечат его эффективное применение по разным целям на воде и на берегу.
Следует отметить, что БЭК для подразделений РХБЗ могут нести не только штатную аппаратуру этого рода войск. Различные детекторы, средства дымопуска и т.д. можно дополнить боевыми модулями для самообороны. Также возможно применение станций постановки помех для самозащиты и прикрытия акваторий.
В целом безэкипажный катер является достаточно удачной платформой для специальной аппаратуры войск РХБЗ. Техника этого класса в основном показывает достаточно высокие характеристики и может работать в разных акваториях — на реках, озёрах и в прибрежных районах моря. В зависимости от типа БЭК, достигается высокая скорость хода, автономность и скрытность.
БЭК устойчивы к основным видам заражения. Они могут работать в районах, подвергшихся воздействию химического или биологического оружия. В свою очередь, радиационное заражение должно накладывать некоторые ограничения, однако не является принципиальной преградой. При всём этом, оператор безэкипажной системы остаётся на безопасном расстоянии и не подвергается рискам.
Украинский корабль в объективе российского БЭК. Фото Минобороны РФ
Отечественная промышленность производит и разрабатывает БЭК ряда типов, отличающиеся размерами и основными техническими характеристиками. Это позволяет выбрать оптимальную платформу для установки тех или иных приборов и устройств. Например, для ведения оптической и РХБ-разведки могут использоваться малые и средние катера. Огнемётное вооружение требует, как минимум, среднюю платформу.
Последние разработки
Российские предприятия достаточно давно занялись темой безэкипажных катеров. Однако активное развитие этого направления началось только несколько лет назад, после начала текущей Спецоперации. С 2022 г. был получен заметный прогресс — ряд организаций и компаний предложили и довели до производства несколько типов БЭК с разными возможностями.
Один из первых БЭК современного облика в 2022 г. представили холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) и Санкт-Петербургский государственный политехнический университет. Проект «Визир» предусматривал перестройку серийного катера в дистанционно управляемую платформу. В дальнейшем этот проект развился в целую серию, в которую теперь входят несколько БЭК с разными особенностями.
В 2024 г. состоялся первый показ изделия «Оркан» или «Зефир», разработанного компанией «Си Проект». Вновь речь шла о маломерном судне с автономным или дистанционным управлением, способном нести различные системы или вооружение.
Поражение украинского корабля. Фото Минобороны РФ
Целый ряд катеров под общим названием «Мурена» предлагает КБ «Центр беспилотных систем». Они похожи на другие отечественные разработки своего класса, однако отличаются составом бортового оборудования, достигнутыми характеристиками и набором совместимого оснащения.
На выставках последних лет неоднократно демонстрировались и лёгкие БЭК. Эти изделия имеют длину не более 1-2 м при массе до сотен килограммов. С точки зрения ходовых характеристик или полезной нагрузки, они уступают «Визирам» и «Зефирам», однако имеют другие преимущества. Такая техника может действовать более скрытно, а также способна нести различные приборы и устройства.
К настоящему времени ряд отечественных БЭК справился со всеми необходимыми испытаниями и дошёл до серийного производства. Не позднее начала прошлого года первые катера новых моделей попали в действующую армию. Сообщалось об их применении на разных участках фронта для решения разных задач.
Катера действуют на р. Днепр и на Чёрном море. Они ведут разведку позиций противника и выполняют удары по береговым объектам. В конце августа 2025 г. при помощи БЭК был уничтожен один из оставшихся кораблей украинских ВМС. Катер скрытно прошёл в устье р. Дунай и атаковал выбранную надводную цель.
Согласно последним сообщениям, для безэкипажных катеров нашли новое применение. Они должны стать платформой для установки специфической аппаратуры войск РХБЗ. Уже начата поставка такой техники в части и подразделения, однако подробности этого процесса пока неизвестны. Возможно, первые результаты будут раскрыты уже в ближайшее время.
