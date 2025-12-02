ЗРК С-300П и его модификации
История создания комплекса С-300
К концу 1960-х опыт боевого применения различных комплексов ПВО во Вьетнаме и на Ближнем востоке, в частности комплексов С-75, показал их низкую выживаемость при работе с противником, имеющим значительное количество современной авиации, высокую токсичность и несовершенство конструкции жидкостных ракет: наличие жидкостных ЗУР с токсичным топливом и едким окислителем требовало специального высококвалифицированного рабочего персонала и специального оборудования, с помощью которого и выполнялась заправка ракеты. Важно отметить, что первые комплексы являлись одноканальными и не могли эффективно противостоять массированным налетам вражеской авиации и были сильно уязвимы к помехам.
В связи с этим в 1969 году командование ПВО СССР поставило задачу разработки многоканального комплекса ПВО, способного к одновременному обстрелу множества целей независимо от положения ПУ, а также высокой мобильности комплекса с помощью размещения всех компонентов на буксируемом шасси.
Уже в 1978 году на вооружение поступила зенитно-ракетная система С-300П вместе с твердотопливной радиокомандной ЗУР 5В55К, которая была способна поражать цели на расстоянии до 47 км.
Пусковая установка 5П85-1 С-300ПТ на буксируемом шасси
На первой серийной модификации С-300ПТ было реализовано много новшеств: ракета являлась твердотопливной, не требовала постоянного технического обслуживания и была более безопасна по сравнению со своими жидкостными предшественниками. Пуск ЗУР 5В55К выполнялся вертикально из ТПК, в результате чего ракета выбрасывалась на высоту 20 м пороховой катапультой, а затем включался стартовый двигатель ракеты, и ЗУР направлялась на цель.
Состав зенитно-ракетного дивизиона комплекса С-300ПТ/ПС
1) Радиолокатор подсвета и наведения на цель 5Н63С
Радиолокатор подсвета и наведения на цель 5Н63С
Самоходный многофункциональный радиолокатор подсвета и наведения (РПН) дивизиона С-300ПС представляет собой кабину на прицепе (транспортируемая тягачом). Антенна — фазированная решётка с электронным сканированием (PESA), складывается на крышу аппаратного кунга. Его ключевой особенностью являлось ключевое ограничение на малых высотах — радиогоризонт. Типичные геометрические пределы: цель на 50-100 м высоты обнаруживается примерно в ~42-67 км при высоте антенного поста ~10 м. Основной функцией данного радиолокатора является сопровождение целей, подсвет и наведение ЗУР комплекса С-300ПС; отбор целей, ИФФ, оценка помех и результатов стрельбы. Для того чтобы повысить дальность обнаружения цели, был введен НВО 5Н66.
2) Низковысотный обнаружитель (НВО) 5Н66/5Н66М
Низковысотный обнаружитель 5Н66М
Его основной задачей является поиск/захват целей на малых высотах, выдача целеуказания на РПН дивизиона С-300П(Т/С). Работает в диапазоне: X-диапазон (IEEE), I-band (НАТО); тип — FMCW. Дальность (инструментальная): до ~120 км. Фактическая дальность по низколетящим целям ограничивается радиогоризонтом и высотой установки. Позднее был разработан 5Н66М — модернизированный вариант (НПО «Утёс», рук. Л. Шульман), штатно ставился на 40В6(М) вместе с дивизионом С-300ПС.
3) Обзорный 3-координатный радар командного пункта С-300ПТ 5Н64С
Радиолокатор обнаружения 5Н64С
Данный радиолокатор выполняет функцию дальнего обзора и сопровождения воздушной обстановки (3D), выдает целеуказания на пункт боевого управления 5К56. Через КП информация распределяется между до 6 ЗРК 5Ж15 дивизиона (боевыми огневыми средствами). Работает как «радар боевого управления» (для узла обнаружения/КП в ранних комплексах семейства С-300ПТ/ПС). Представляет из себя пассивную ФАР, электронное сканирование по высоте, механическое вращение по азимуту; одновременный поиск по двум 90°-сектором (для семейства 64Н6/5Н64. Его особенностью являлась интеграция с АСУ ПВО: «Сенеж-М», «Байкал», «Байкал-1» через кабины сопряжения (5Ф20/5Ф24, 53Л6).
Дальность обнаружения составляла: для ранних 5Н64/64Н6 в различных источниках указывают до ~300 км по крупным целям.
4) Трехкоординатная РЛС боевого режима СТ-68У
Подвижная трёхкоординатная РЛС дециметрового диапазона СТ-68У
Представляла собой подвижную трёхкоординатную РЛС боевого режима для обнаружения и сопровождения целей на малых и средних высотах в сложных помеховых условиях. Использовалась как РЛС обзора/целеразведки для подразделений ПВО и могла работать совместно с ЗРК семейства С-300П. Антенна/сканирование: цилиндро-параболический отражатель, электронное сканирование по углу места (несколько лучей/«зон»), механическое вращение по азимуту. Скорости вращения — 6 или 12 об/мин. Могла обнаруживать цели на дальности до 150 км при высоте 20 000 м. Развёртывание обученным расчётом в течение часа, иногда больше (в зависимости от обстановки).
Использование РЛС СТ-68У в системе С-300 дополняет РПН 30Н6, что позволяет расширить дальность и глубину обнаружения цели, и уменьшает скорость, необходимую 30Н6 для автосопровождения цели, что позволяет быстрее выполнять пуски ЗУР по обнаруженным целям. Еще один немаловажный плюс использования данной РЛС – повышение живучести и устойчивости к РЭП за счет разнесения постов.
5) До 12 самоходно-пусковых установок 5П85-1: представляют собой полуприцеп с четырьмя ТПК (ракетные контейнеры) в блоке 2×2, гидропривод поднимает пакет в вертикаль на огневой позиции. В походном положении полуприцеп тянет седельный тягач (обычно КрАЗ-255/260); на позиции ПУ выравнивается на домкратах. 5П85-1А выпускалась в нескольких вариантах, которые отличались конструкцией станин, гидравликой и компоновкой стойки привода. Блок состоит из 4 ТПК на полуприцепе — в походном и в вертикальном положении на позиции (музейные образцы 5П85-1/5П851А).
Аппаратный контейнер ЗРК С-300ПТ 5П85-1/1А
Данный комплекс, несомненно, превосходил все имеющиеся ЗРК того времени, включая знаменитый ЗРК С-75, на десятилетия определил вектор развития систем ПВО по всему миру.
Однако, несмотря на все плюсы, комплекс имел и существенные недостатки: несмотря на высокую автоматизацию, дальность стрельбы ракетой 5В55К не превышала 47 км, что было даже меньше, чем у С-75. Для исправления ситуации в начале 1980-х годов на вооружение была принята ЗУР 5В55КД, что позволило довести дальность стрельбы до 75 км. Подрыв боеголовки осуществляется бесконтактным радиолокационным взрывателем при входе в зону поражения. Это позволило достаточно эффективно поражать крупные маломаневренные цели по типу В-52 или КС-135, а также самолеты ДРЛО Е-3. Низкая дальность поражения даже столь крупной цели объяснялась тем, что с увеличением дальности увеличивалась и погрешность наведения самой ракеты, а как следствие – увеличение дальности от станции наведения не позволяло точно определить положение ракеты по отношению к цели. Для устранения данного недостатка в 1982 году на вооружение была принята ЗУР 5В55Р с радиокомандным наведением через ракету: отраженный от цели радиосигнал принимается ракетой, а затем через ретранслятор передается на станцию наведения РПН 5Н63С. На земле вычислитель РПН, имея точные данные и о цели, и о ракете, рассчитывает оптимальную траекторию перехвата. Ракете по радиокомандам передаются коррекции курса до встречи с целью; подрыв — по неконтактному взрывателю/команде.
По сравнению с чистой радиокомандой на ракете 5В55Р существенно выше точность на большой дальности, т. к. расчёты ведутся по «ближнему» к цели сигналу, снятому через ракету. Главным минусом такого наведения являлась необходимость в устойчивом двустороннем канале «ракета–РПН». Дальность пуска ЗУР 5В55Р находилась в пределе 75 км, а после появления в 1984 году модернизированного варианта 5В55РМ она возросла до 90 км.
В середине 80-х продолжалась модернизация комплексов С-300ПТ до версии С-300ПТ-1А. На данном комплексе была доработана аппаратура наведения/обработки, что в целом повысило боевые качества комплекса ПТ-1А относительно раннего ПТ. Комплексы С-300ПТ-1А стояли на вооружении российской армии до 2014 года, после чего были заменены на более новые С-300ПС/ПМ, сейчас данный комплекс стоит на вооружении армии Армении, Казахстана и Беларуси.
Дальнейшее развитие комплекса С-300ПТ и его модификации
В 1983 году на вооружение начала поступать новая модификация комплекса – С-300ПС. Основным отличием от предыдущего варианта стало размещение пусковых установок на мобильном самоходном шасси МАЗ-543М, что позволило сократить время развертывания комплекса до 5 минут. Данный вид ЗРС стал самым массовым в СССР, а затем уже и в постсоветской России. Данная модификация ЗРС продолжает оставаться на вооружении Российской Федерации (порядка 300 ПУ С-300ПС) и других постсоветских стран.
В состав дивизиона С-300ПС входят три батареи, каждая из которых состояла из трех СПУ на шасси МАЗ-543М, а также кабины РПН Ф1С и модуль боевого управления комплексом. По сравнению с С-300ПТ в данной модификации: прицепной РПН 5Н63 заменен на самоходный 5Н63С/30Н6 на шасси МАЗ-543М, что позволило уменьшить время ввода данного радиолокатора в боевое положение (до 5 минут в идеальных условиях) и сохранить одновременное наведение до 12 ЗУР на 6 целей; РЛО 5Н64К заменили на 5Н64С – самоходный автопоезд на шасси МАЗ-7410 – повысилась автономность, мобильность и сокращено время развертывания; низковысотный обнаружитель 5Н66М на мачте 40В6 был заменен на 76Н6 с мачтами 40В6М, что позволило повысить работу по целям на земле до 90 км на высоте до 500 м и до 120 км на высоте в 1000 м и более, а также доработаны алгоритмы подавления помех и ложных отметок.
НВО 5Н66М (слева) и РПН 30Н6 (справа) на вышках 40В6М
Для перезаряжания пусковых установок комплекса и погрузки ТПК в дивизионе и на складах использовалась заряжающая машина 5Т99. Она представляла собой бортовой грузовик КрАЗ 6×6 с гидравлическим стрелой-манипулятором на раме с выносными опорами-домкратами сзади/по бортам для стабилизации при работе краном.
Заряжающая машина 5Т99
Пункт боевого управления ПБУ 5К56С был способен сопровождать до 100 различных целей и определять их государственную принадлежность, взаимодействовать с другими ЗРДН и выдавать целеуказания для поражения наиболее опасных целей в условиях сильных помех.
ПБУ 5К56С
Производство систем С-300ПТ/ПС шло в СССР быстрыми темпами, так, еще в середине 1980-х было принято решение, что более современные комплексы заменят устаревшие комплексы первого поколения С-75. В результате чего до развала СССР вооруженные силы успели получить около 150 ЗРДН или более 1600 ПУ различных систем С-300ПТ/ПТ-1/ПТ-1А/ПС. В настоящее время С-300ПС все еще стоят на вооружении ВКС РФ (всего несколько десятков дивизионов – около 200 ПУ). Также после развала СССР Украине досталось около 43 ЗРДН систем С-300ПТ/ПТ-1А/ПС, из которых не менее 30-35 считались условно боеспособными и несли боевое дежурство ограниченным составом. Так как аппаратная часть данных комплексов сильно устарела, а продление сроков эксплуатации ЗУР 5В55Р/РМ завершилось 15 лет назад, то данные комплексы постепенно снимаются с вооружения и передаются союзникам по ОДКБ после небольшой модернизации. Так, например, два комплекса С-300ПС были переданы Армении после капитального ремонта, также в 2005 году Беларуси были поставлены 4 дивизиона. В качестве оплаты по бартеру Белоруссия вела поставки шасси для стратегических ракетных комплексов РС-12М1 «Тополь-М». позже в 2016 году начались поставки еще четырех дивизионов С-300ПС. Кроме Беларуси и Армении данный ЗРК получил и Казахстан – в 2015 году Россия передала 5 зенитных дивизионов С-300ПС, а также 170 ЗУР 5В55РМ к ним.
ЗРС С-300ПМ/ПМ1/ПМ2 и их экспортные модификации
В 1993 году на вооружение после затянувшихся испытаний была принята система С-300ПМ. В результате удалось повысить степень автоматизации системы, что положительным образом сказалась на ее боевых возможностях. В данной модификации ЗРС разработчикам удалось повысить дальность обнаружения целей при помощи использования нового РЛО 64Н6Е: появились специальные режимы секторного обзора для сопровождения баллистических целей, увеличилась дальность обнаружения аэродинамических целей, увеличилась помехозащищенность и появилась двухсторонняя ПФАР-антенна с гидроподъёмом и штатная «секторизация» режимов.
Радиолокатор дальнего обнаружения 64Н6Е
Пожалуй, наиболее существенным отличием системы С-300ПМ стала новая ЗУР 48Н6: дальность работы по аэродинамическим целям увеличилась с 75 км до 150 км, а также уменьшилась минимальная высота поражения целей с 25 м у 5В55РМ до 10 у 48Н6, боевая часть увеличилась до 143 кг. Появилась возможность перехвата высокоманевренных баллистических целей – ТБР/ОТБР на расстоянии до 40 км, повысилась точность наведения ЗУР на цели и скорость ее полета до 2100 м/с.
После принятия на вооружение системы С-300ПМ в 1993 году на производственном конвейере она задержалась недолго в связи с кризисом в стране. Производство было прекращено в 1994 году, после чего предприятие стало выпускать экспортную версию С-300ПМУ-1 на экспорт во Вьетнам (12 ПУ), Грецию (12 ПУ) и Китай (64 ПУ). Вооруженные силы России успели получить 5 полковых комплектов (10-15 ЗРДН) комплексов С-300ПМ, которые размещались вокруг Москвы. К 2014 году все дивизионы данной модификации были модернизированы до уровня С-300ПМ1.
С-300ПМ2 – дальнейшее совершенствование комплексов ПВО
В 1997 году на вооружение была принята система С-300ПМ2 и ее экспортный аналог С-300ПМУ-2, поставки которой осуществлялись в Китай – 15 дивизионов (120 ПУ), Алжир – 4 дивизиона (32 ПУ), Иран – 4 дивизиона (32 ПУ), Азербайджан – 3 дивизиона (24 ПУ), Сирию – 3 дивизиона (24 ПУ). В вооруженные силы России данные комплексы стали поступать лишь в 2012 году.
В модификации С-300ПМ2 появилась возможность одновременного обстрела 36 целей, наводя 72 ЗУР (2 ракеты по одной цели). Кроме того, удалось улучшить РЛО 64Н6Е до уровня Е2, что позволило по сравнению с 64Н6Е усилить стойкость к РЭБ, «подтянуть» работу по малоразмерным/малозаметным целям, допилить режимы по БР и в целом улучшить производительность обработки — при сохранении дальности класса. Также был введен новый трехкоординатный всевысотный обнаружитель 96Л6Е, предназначенный для улучшения автономного кругового обзора и целеуказания, забирая часть функций РЛО 64Н6Е(Е2), выполняет функции обнаружения и определения принадлежности целей, выдачи целеуказания об обнаруженных воздушных объектах. Дальность обнаружения 96Л6Е примерно 5-300 км (по аэродинамическим целям); обзор: круговой 360°; нижняя зона обновляется ≈ каждые 6 с, верхняя — ≈12 с; есть секторные и низковысотные режимы.
Всевысотный обнаружитель 96Л6Е
Существенным плюсом системы стало использование ЗУР 48Н6Е2 с увеличенной дальностью полета до 190-200 км против 150 у 48Н6Е/Е2, улучшилась и дальность поражения баллистических целей по дальности – более 40 км, боевая часть увеличилась со 143 кг до 180 кг.
В дивизионе могут использоваться дополнительные РЛС: низковысотный обнаружитель 76Н6 и радиолокационная подвижная трёхкоординатная РЛС семейства СТ-68УМ 36Д6), что позволяет обеспечивать обнаружение всевозможных воздушных целей несколькими локаторами, включая малозаметные крылатые ракеты, которые летят на малых высотах.
В начале 2016 года первый полковой комплект (3 ЗРДН и КП) заступил на боевое дежурство в Центральном районе страны, а уже в середине 2017 года в Красноярском крае заступил второй полк, вооруженный ЗРС С-300ПМ2.
Боевое применение ЗРС С-300ПТ/ПТ-1А/ПС и ее модификаций
1) После сбития российского тактического бомбардировщика Су-24, а также дальнейшей эскалации ситуации между Сирией и Турцией в северных регионах, было принято решение о поставке трех дивизионов (по 8 ПУ в каждом) системы С-300ПМУ2 вооруженным силам САР, а также система С-300/400 была размещена на авиабазе Хмеймим. Система С-300 практически никак себя не показала во время беспрерывных израильских авиаударов по объектам иранских сил, расположенных в Сирии. Лишь в мае 2022 была информация о попытке перехвата израильских F-16 при помощи 13 ЗУР комплекса С-300ПМУ2, однако ни один из самолетов так и не был поврежден либо сбит в результате данной атаки.
2) Первым боевым применением комплекса С-300 за практически 50 лет его эксплуатации стала вторая война в Нагорном Карабахе. До войны Армения имела в своем составе устаревшие системы С-300ПТ/ПС в составе примерно 5 дивизионов (по 12 ПУ в каждом), поставленных из России после ремонта и небольшой модернизации. Азербайджан также имел комплексы С-300ПМУ2 самой современной модификации – 3 дивизиона (по 8 СПУ в каждом) и 200 ЗУР 48Н6Е2. Армения ограниченно применяла С-300ПТ/ПС в боевых действиях, что позволило сбить множество азербайджанских беспилотников, но при этом комплексы также сильно пострадали от ударов БПЛА: подтверждено уничтожение 5 ПУ 5П85, 2 РПН 5Н63С, 4 РЛС 36Д6. Использование комплексов семейства С-300 не позволило ни азербайджанской, ни армянской стороне активно использовать авиацию, что еще раз подтвердило высокую эффективность данных систем.
3) Российско-украинская война стала самым масштабным использованием систем ПВО за всю историю их существования. Не обошла данная доля и комплекс С-300. Украина и Россия являлись крупнейшими операторами данных систем на момент начала 2022 года: в России имелось порядка 570 ПУ и около 7-8 тысяч ЗУР к ним, включая 5В55КД/Р/РМ и 48Н6Е/Е2, В Украине же имелось порядка 280 ПУ более ранних комплексов С-300ПТ/ПТ-1А/ПС и порядка 3000 ЗУР 5В55К/КД/Р/РМ. Уже в первые дни украинские комплексы С-300 понесли значительные потери (было потеряно порядка 80-100 ПУ 5П85С; 16 РПН 5Н63С, а также около 16 РЛС 36Д6), однако значительная часть сумела вовремя покинуть пункты базирования и уцелела, что позволило закрыть свое воздушное пространство от налетов российской авиации и не допустить господства ВКС России в воздухе. В ходе войны системы С-300ПТ/ПС смогли довольно эффективно противостоять современным крылатым ракетам (вероятность сбития около 30 %), но были неспособны сбивать скоростные аэродинамические и баллистические цели, что привело к большим потерям от ударов ОТРК Искандер.
Во всех конфликтах С-300ПТ и его модификации показали высокую эффективность против различных воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, БПЛА и КР при условии сети датчиков, манёвра и маскировки. Однако против современного SEAD/РЭБ и массированных «роев» БПЛА/КР одиночные дивизионы быстро теряют эффективность; реальный результат сегодня дают только эшелонированные группировки при помощи других систем ПВО.
Информация