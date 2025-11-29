Италия создаёт «купол обороны Микеланджело»

Система проектируется как открытая, то есть совместимая с оборонительными средствами и платформами других стран и соответствующая стандартам НАТО.

Michelangelo сможет предвидеть враждебные шаги, оптимизировать оперативные действия и автоматически координировать наиболее эффективные меры противодействия.

Когда у вас есть ядерное сдерживание, страх, по определению, исходит от противника. Более того, когда мы, для сравнения, говорим об израильском «куполе», то нужно учитывать, что площадь Израиля значительно меньше площади Франции. Я даже не знаю, сколько потребуется средств, чтобы обеспечить такую защиту нашей территории.