Ермак заявил, что собирается идти на фронт

Покинувший накануне пост главы президентского офиса Андрей Ермак успел раздать интервью, причём в первую очередь иностранным журналистам. В беседе с репортёрами американского издания New York Post Ермак объявил, что «не хочет создавать проблем Зеленскому и Украине».

Приводится следующая его цитата:



Я готов отправиться на фронт, как и готов к любым репрессиям. Я порядочный человек, чьё имя пытаются облить грязью. Но я не хочу создавать проблемы.

По словам Ермака, он не приемлет «ту грязь», которая «вылилась» в его адрес.

О том, на какой именно участок фронта и в каком именно статусе г-н Ермак, замешанный в крупном коррупционном скандале на Украине, собирается отправиться, он не сказал.

Можно предположить, что это очередная пиар-акция от Банковой. Пытаясь сохранить контроль над всеми ветвями власти Украины, «95-й квартал» хочет продемонстрировать то, «насколько героическими являются люди из офиса президента».

В итоге может случиться так, что Ермак пару раз мелькнёт где-то в военной форме, сделает селфи с военнослужащими ВСУ и пропадёт из поля зрения на некоторое время, пытаясь сгладить для себя и Зеленского разгорающийся коррупционный скандал.

Сегодня, как ранее анонсировал Зеленский, в Киеве будут рассматриваться кандидатуры на пост главы офиса «президента». Предполагается, что место Ермака может занять подконтрольная ему «премьерка» Свириденко. Ещё одна попытка сохранить за собой властный контроль.
  1. Ждущий Звание
    Ждущий
    +8
    Сегодня, 06:30
    Как у всех "порядочных людей" у него "фронт" обнаружится где-то в тель-авиве.
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +5
      Сегодня, 06:43
      Эти "своих не обманывающие" и "джентльмены "воюют" на два "фронта". Один на "обетованной", другой на туманном Альбионе. Наверное случайно так получается. laughing
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +4
        Сегодня, 06:46
        Я готов отправиться на фронт,

        На израильский? laughing
        1. Naum_2 Звание
          Naum_2
          0
          Сегодня, 09:18
          Нет, на монгольский, а лучше на британский.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 08:38
        Цитата: Пленник
        другой на туманном Альбионе. Наверное случайно так получается.

        Скорее всего мотанёт к корешу Залужноиу.
    2. Попандос Звание
      Попандос
      +1
      Сегодня, 06:51
      на какой именно участок фронта
      вангую - на финансовый bully
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +2
        Сегодня, 07:42
        Т очно. Ясно, что намылился не на ЛБС. Где-то снабженцем. А там воровать...милое дело!!!
    3. Clepoj-Piu Звание
      Clepoj-Piu
      +4
      Сегодня, 07:27
      Анекдот дня -
      ермак в поход собрался
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 09:11
        Цитата: Clepoj-Piu
        Анекдот дня -
        ермак в поход собрался

        Такое имя опозорил, паскуда! Исторический Ермак Тимофеевич положил начало Русской Сибири, а этот аферист и ворюга пытается от тюрьмы на фронт, якобы, сбежать.
        1. Joker62 Звание
          Joker62
          +1
          Сегодня, 09:46
          Цитата: Монтесума
          Цитата: Clepoj-Piu
          Анекдот дня -
          ермак в поход собрался

          Такое имя опозорил, паскуда! Исторический Ермак Тимофеевич положил начало Русской Сибири, а этот аферист и ворюга пытается от тюрьмы на фронт, якобы, сбежать.

          Ну вы должны правильно понять: без лоха и жизнь плоха.
          А что касается как аферист - он знатно практически всех обул громодян.
          Думаете он будет воевать на фронте???
          Как бы не так! Иницинирует на каком-то боевом направлении как погибший за нэньку, а на самом деле будет жить в исраиле или в штатах. Ну на худой конец - у англичан.
    4. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 09:17
      Вовсе не обязательно в авиве-теле. У хитрого управленца всегда имеются несколько безопасных путей отхода. Не удивлюсь, если он окажется там, где его не ждут. Вот и посмотрим на ваш прогноз.
  2. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    -6
    Сегодня, 06:34
    Вообще-то в мире есть понятие презумпции невиновности. Обыск, и даже следствие еще не говорят о том, что человек - виновен. Это решает только суд.
    А вот то, что у него хватило крепости balls уйти по собственному с насиженного теплого места - тут многим есть чему поучиться. Каких только скандалов мы не видели в политике. Ну, например, когда мать-пенсионерка одного известного дяди стала вдруг владелицей свежеотжатого троллейбусного завода. И - ничего. Всё идет по плану...
    1. Володин Звание
      Володин
      +12
      Сегодня, 06:37
      Цитата: AC130 Ganship
      А вот то, что у него хватило крепости balls уйти по собственному с насиженного теплого места

      Ну, не выдумывайте. "По собственному" он ушёл. Ага))) Когда начало предметную работу ФБР США под ширмой НАБУ - так сразу "по собственному" и нарисовалось.
      1. Наган Звание
        Наган
        +4
        Сегодня, 08:35
        Цитата: Володин
        "По собственному" он ушёл. Ага)))
        По собственному желанию, но не своему, а вот кто собственник этого желания - вопрос конечно интересный.
    2. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 07:51
      "Вообще-то"

      "Вообще-то" если у Вас есть конкретные данные. Назовите супостата , конкретно, Фамилию, имя, отчество. Без этого так - "громыхало из подмышки". Но сомневаюсь, что назовете.
    3. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 09:47
      Цитата: AC130 Ganship
      Вообще-то в мире есть понятие презумпции невиновности. Обыск, и даже следствие еще не говорят о том, что человек - виновен. Это решает только суд.
      А вот то, что у него хватило крепости balls уйти по собственному с насиженного теплого места - тут многим есть чему поучиться. Каких только скандалов мы не видели в политике. Ну, например, когда мать-пенсионерка одного известного дяди стала вдруг владелицей свежеотжатого троллейбусного завода. И - ничего. Всё идет по плану...

      Суд в 404 не факт, т.к. коррупция зашкалывает так, что мама не горюй!
  3. Eug Звание
    Eug
    +3
    Сегодня, 06:39
    Красиво сказано - готов к любым репрессиям... и что, отправка на фронт в 404 теперь приравнивается к наказаниям? А население об этом знает?
  4. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    Сегодня, 06:43
    Это самая возмущенная свинья, возящаяся в грязи и невинной крови, которую облили «грязью»… wassat
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 06:45
    Ермак заявил, что собирается идти на фронт


    Пешком и в рубище. И так до самого Монако. laughing
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 06:49
      Поймать, допросить, посадить, закопать. what
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:55
      Цитата: Товарищ Берия
      Ермак заявил, что собирается идти на фронт

      Пешком и в рубище. И так до самого Монако.

      Собирается...какое многозначительное слово! то ли сейчас, то ли в будущем. Наверное еще не все чемоданы собрал. laughing
  6. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    +1
    Сегодня, 06:50
    Командовать батальоном Монако? laughing
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 06:52
    И желательно в окопы. Вот смеху будет если его наши бойцы,в плен возьмут.Хотя,такие в окопах,не сидят. В окопах- быдло. Которое скакало на майданах.
    1. Комментарий был удален.
  8. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +7
    Сегодня, 06:54
    О том, на какой именно участок фронта и в каком именно статусе г-н Ермак, замешанный в крупном коррупционном скандале на Украине, собирается отправиться, он не сказал.
    Кто сказал, что он собирается куда-то отправиться?
    Я готов отправиться на фронт, как и готов к любым репрессиям.

    Дерьмак просто сказал, что готов. Но не сказал, что он туда отправится... Это разные вещи.
    Я вот, к примеру, готов стать директором Вселенной. Но не собираюсь им становиться... smile
  9. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 07:19
    О том, на какой именно участок фронта и в каком именно статусе г-н Ермак, замешанный в крупном коррупционном скандале на Украине, собирается отправиться, он не сказал.
    В монаковский батальон? laughing
  10. Orso Звание
    Orso
    +2
    Сегодня, 07:25
    Грамотный ход. Ушел на фронт - пропал без вести. И не ищите, не найдете.
  11. Ждущий Звание
    Ждущий
    +1
    Сегодня, 07:37
    Хозяин 95 квартала освободился от дел, чтобы подготовить комфортные пути отхода для Зели.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 07:43
    Взять бы эту майданутую кастрюлю в плен!
  13. николаи Звание
    николаи
    -1
    Сегодня, 07:58
    А где обвинения в хищений американской и европейской помощи ? Их ведь обвиняют во внутреннем воровстве. Значит международную помощь им не давали разворовать . Я думаю , если бы было что предъявить давно бы статью припаяли . Яркое подверждение полного контроля над х о х л а м и америкозами.
    1. Петр Яковлев Звание
      Петр Яковлев
      +2
      Сегодня, 08:23
      Скоко-скоко сперли в "Энергоатоме" ? Аж 100 лимонов баксов ? Пани Олэна Зэлэньска в год "на булавки" от Картье больше тратит.... Этот весь хайп - тонкий такой намёк просроченному недоГэтьману.. Типа: "Тебе пора свалить" .А тому - жуть как не хоцца ! .
  14. Дмитрий Эон Звание
    Дмитрий Эон
    +1
    Сегодня, 08:01
    "по собственному" он ушел...просто против него работает вся сила ФБР во главе с Кашьяном Пателем, ярым трампистом
  15. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:29
    ❝ Ермак заявил, что собирается идти на фронт ❞ —

    — Вот только зброю надёжную подобрать не может ...

    — ❝ Антикоррупционный совет МО Украины просит расследовать закупки бронежилетов ❞ ©
  16. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 08:30
    Кожаный диван уже прикупил?
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:41

    В итоге может случиться так, что Ермак пару раз мелькнёт где-то в военной форме

    Предлагаю, сразу так сказать, для верности, десантировать его в Мирноград. Там и мелькнет 2 раза.... И пропадет. Да и нашим парням забава ещё та будет.
  18. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 08:57
    В Куеве сейчас есть куча батальонов для проворовавшихся барыг, еще и УБД получит, никуда из города не выезжая)))
  19. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 08:59
    В итоге может случиться так, что Ермак пару раз мелькнёт где-то в военной форме, сделает селфи с военнослужащими ВСУ и пропадёт из поля зрения

    А может он пропадет на всегда, как без вести пропавший, а сам свалит на тропический остров под другим именем...
  20. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 09:00
    О том, на какой именно участок фронта и в каком именно статусе г-н Ермак, замешанный в крупном коррупционном скандале на Украине, собирается отправиться, он не сказал.

    Ну дык и так понятно, - поваром. Из макарон по-флотски фарш тырить...
  21. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 09:31
    У нас по странному стечению обстоятельств, все ворюги и проходимцы тоже на фронт рвутся.
  22. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 09:48
    Он уже записался в батальон "Монако"?
  23. злой партизан Звание
    злой партизан
    0
    Сегодня, 09:49
    Шалунишка на фронт собрался... :