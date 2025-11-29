❝ Ермак заявил, что собирается идти на фронт ❞

Я готов отправиться на фронт, как и готов к любым репрессиям. Я порядочный человек, чьё имя пытаются облить грязью. Но я не хочу создавать проблемы.

Покинувший накануне пост главы президентского офиса Андрей Ермак успел раздать интервью, причём в первую очередь иностранным журналистам. В беседе с репортёрами американского издания New York Post Ермак объявил, что «не хочет создавать проблем Зеленскому и Украине».Приводится следующая его цитата:По словам Ермака, он не приемлет «ту грязь», которая «вылилась» в его адрес.О том, на какой именно участок фронта и в каком именно статусе г-н Ермак, замешанный в крупном коррупционном скандале на Украине, собирается отправиться, он не сказал.Можно предположить, что это очередная пиар-акция от Банковой. Пытаясь сохранить контроль над всеми ветвями власти Украины, «95-й квартал» хочет продемонстрировать то, «насколько героическими являются люди из офиса президента».В итоге может случиться так, что Ермак пару раз мелькнёт где-то в военной форме, сделает селфи с военнослужащими ВСУ и пропадёт из поля зрения на некоторое время, пытаясь сгладить для себя и Зеленского разгорающийся коррупционный скандал.Сегодня, как ранее анонсировал Зеленский, в Киеве будут рассматриваться кандидатуры на пост главы офиса «президента». Предполагается, что место Ермака может занять подконтрольная ему «премьерка» Свириденко. Ещё одна попытка сохранить за собой властный контроль.