«Проводили Ермака»: новая серия ударов по объектам в Киеве и области

Российские войска «проводили Ермака в отставку» новой серией ударов по объектам в Киеве и области. Сообщается о многочисленных прилётах по объектам на территории украинской столицы и её окрестностей.

Поступают сообщения о том, что на цели в Киеве, Броварах и других населённых пунктах украинского столичного региона было направлено не менее сотни БПЛА «Герань». Также есть информация о пусках ракет Х-101 с бортов бомбардировщиков Ту-95МС.

Есть сведения о прилётах по штабам противника, объектам энергоснабжения, складам военного имущества, в том числе в районе небезызвестной Бучи.

Удары были нанесены по объектам и на других подконтрольных ВСУ территориях. Зафиксирован прилёт ФАБ с УМПК по объекту энергетики в Харькове. Как видно из ролика, в результате удара возникло характерное голубоватое свечение, после чего пропало электроснабжение.

Российские Вооружённые силы дальними ударами поразили цели в Днепропетровской и Черниговской областях. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса, логистические базы, а также транспорт, используемый в военных целях.

На момент выхода материала нанесение ударов по объектам на Украине продолжается. Ряд регионов на электронных картах окрашен в красный цвет.
  1. Livonetc Звание
    Livonetc
    +7
    Сегодня, 07:02
    Планомерная разборка руины продолжается.
    И это верно, потому как правильно.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 07:12
      Цитата: Livonetc
      Планомерная разборка руины продолжается.

      Так то оно так! Все верно!
      Но хотелось бы услышать, какие меры воздействия на окраину и зе приняты после атаки на танкеры в Черном море!
      За эту атаку желательно сравнять с землей правительственный квартал в куеве.
      Это по-доброму...
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        +9
        Сегодня, 07:18
        Квартал то зачем ровнять ? Надо ликвидировать конкретные персоналии ... А исторические здания в центре Киева здесь совсем не при чем
      2. samarin1969 Звание
        samarin1969
        -5
        Сегодня, 07:28
        Цитата: ваш вср 66-67
        Цитата: Livonetc
        Планомерная разборка руины продолжается.

        Так то оно так! Все верно!
        Но хотелось бы услышать, какие меры воздействия на окраину и зе приняты после атаки на танкеры в Черном море!
        За эту атаку желательно сравнять с землей правительственный квартал в куеве.
        Это по-доброму...

        Снести "квартал" было бы правильно...Но за Белгород и Горловку, а не за железо корпораций. Но не снесут. Там сидят "незаменимые" "арахамии" с которыми собираются договариваться.
      3. Baro Звание
        Baro
        +2
        Сегодня, 09:13
        Цитата: ваш вср 66-67
        Цитата: Livonetc
        Планомерная разборка руины продолжается.

        Так то оно так! Все верно!
        Но хотелось бы услышать, какие меры воздействия на окраину и зе приняты после атаки на танкеры в Черном море!
        За эту атаку желательно сравнять с землей правительственный квартал в куеве.
        Это по-доброму...

        Ну начали воевать по серьезному И это главное ! А все остальное приложиться ..
        По бункерам в Киеве был нанесен удар,но это не главное !!
    2. barclay Звание
      barclay
      +4
      Сегодня, 08:42
      Поступают сообщения о том, что на цели в Киеве, Броварах и других населённых пунктах украинского столичного региона было направлено не менее сотни БПЛА «Герань»
      На некоторых беспилотниках были замечены приветственные надписи в честь дня буквы "Ё" wink
  2. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +2
    Сегодня, 07:31
    Ну как же так - им всегда и все были должны, а тут декоммунизация за бандеризацию
  3. MERKATOR-8888
    MERKATOR-8888
    -4
    Сегодня, 07:32
    поразили цели в Днепропетровской
    Не было ничего. От слова совсем.
    6.30 по Киеву.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 07:46
    На момент выхода материала нанесение ударов по объектам на Украине продолжается. Ряд регионов на электронных картах окрашен в красный цвет.


    Что-то по югу явный недобор идет.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +5
      Сегодня, 07:54
      Критика оказалась конструктивной и принятой к исполнению. Медведи отстрелялись.
      1. Baro Звание
        Baro
        +2
        Сегодня, 09:16
        Цитата: Товарищ Берия
        Критика оказалась конструктивной и принятой к исполнению. Медведи отстрелялись.

        Да запэдненцы почуяди ,что значит война с Русскими !! Уже не скачут и только матеряться )))
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 08:00
    Российские войска «проводили Ермака в отставку» новой серией ударов по объектам в Киеве и области.

    Провожали Ермака - порвали три баяна! laughing
    1. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      +4
      Сегодня, 08:24
      Побольше бы баянов порвали - там не только ермак. Ещё куча выродков на очереди.
    2. Baro Звание
      Baro
      +3
      Сегодня, 09:19
      Цитата: Егоза
      Российские войска «проводили Ермака в отставку» новой серией ударов по объектам в Киеве и области.

      Провожали Ермака - порвали три баяна! laughing

      Да Ермак скоро свалит ..А Зе останется единственным в схеме воровства ,под охраной Ми-6 Из носа уже выскаивают шарики кокаина ..!! Страх еврейский -жида жуткий ..Он боится !!! Трамп зол ..
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:10
    ❝ Проводили Ермака ❞ —

    — Жаль, что не «в последний путь» ...
    1. Baro Звание
      Baro
      +3
      Сегодня, 09:20
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Проводили Ермака ❞ —

      — Жаль, что не «в последний путь» ...

      Ну ледорубы раскупют ... soldier
  7. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 09:30
    Ждем сообщений от чубатых,что ФСЁ сбили.)))
    Подробности как обычно будут позже...
    1. Грица Звание
      Грица
      +1
      Сегодня, 09:37
      Хохлики в своих отчетах указывают сколько ракет и Гераней к ним запущено и сколько из них сбили. (Врут, конечно, но, тем не менее). А вот наши указывают только количество сбитых. О количестве запущенных никогда не говорят. Интересно, почему?
  8. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    0
    Сегодня, 09:42
    Целями в Киеве были ТЭЦ-5 иТЭЦ-6. О результате кто нибудь напишет? И сколько еще триллионов ракет надо по ним запустить что бы навсегда вывести из строя?