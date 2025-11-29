Американский генерал: Необходимо немедленно арестовать Зеленского

7 846 23
Американский генерал: Необходимо немедленно арестовать Зеленского

В США активно комментируют масштабный коррупционный скандал на Украине, равно как и вчерашнюю отставку главы офиса «президента» Андрея Ермака.

Бывший советник президента США по нацбезопасности, он же бывший глава военной разведки США, генерал Майл Флинн сделал весьма жёсткое заявление по последним событиям, связанным с Украиной.

Американский генерал призвал арестовать Зеленского:

Необходимо немедленно арестовать главного неудачника Зеленского и всё его коррумпированное окружение.

Флинн также призывает к масштабному аудиту для выявления многолетних коррупционных схем, сформированных высшим руководством Украины.

Майкл Флинн:

Нужно расследовать все их мошенничества, злоупотребления, многолетние растраты. Они украли десятки миллиардов долларов. И эти деньги должны быть возвращены.

Пока в официальных сводках НАБУ, которое работает как фактический филиал американского ФБР, фигурирует сумма в 100 млн долларов в рамках так называемого «дела Миндича». Однако, как заявляют в самом НАБУ, это лишь вершина айсберга. Соответственно, речь действительно может идти о махинациях на миллиарды, а то и на десятки миллиардов, о чём и говорит генерал Флинн.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +13
    Сегодня, 08:03
    речь действительно может идти о махинациях на миллиарды, а то и на десятки миллиардов, о чём и говорит генерал Флинн.

    Кто бы сомневался, что там меньше миллиардов? Но вот вопрос - а с кем делились? Так ведь и на США выйти можно.
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      +3
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Егоза
      речь действительно может идти о махинациях на миллиарды, а то и на десятки миллиардов, о чём и говорит генерал Флинн.

      Кто бы сомневался, что там меньше миллиардов? Но вот вопрос - а с кем делились? Так ведь и на США выйти можно.

      Вот,вот.."пол-мира" по идее сядет lol
      Но по этой причине,всё замнётся.
    2. Baro Звание
      Baro
      +1
      Сегодня, 08:15
      Цитата: Егоза
      речь действительно может идти о махинациях на миллиарды, а то и на десятки миллиардов, о чём и говорит генерал Флинн.

      Кто бы сомневался, что там меньше миллиардов? Но вот вопрос - а с кем делились? Так ведь и на США выйти можно.

      Фон дер ляйн все знает ..И еще сионисты ,они стоят за Зеленским и пиарили его ,еще до вступления в должность президента ..Хорошо наврарились ..И теперь сливают !!
      И всю окраину ,но хотят Русские замороженные активы на обмен ..)))) Нет хоспода ,Русских теперб уже не обмануть и гражданскую не устроить.ТЕперь Мы Елена так начнем действовать !!
      Свободу Ирландии ,Шотландии !!! Индейцы и негры должны иметь права на территории ..Техас -это республика и хватит ,кормить Нью-Йорк !!
      Свобода Мексике ..Ну и т.д. Спичку кинуть и немного денег и понеслось !!!
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +6
      Сегодня, 08:21
      Цитата: Егоза
      Кто бы сомневался, что там меньше миллиардов

      И эти деньги должны быть возвращены.

      Возвращены?
      Надо было просто не отваливать такие деньги окраине, и не надо было бы возвращать! А теперь поезд ушел. Пошумят и забудут.
      Не для того их разворовали, чтобы возвращать!
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        Сегодня, 09:20
        Цитата: ваш вср 66-67
        Пошумят и забудут.
        Не для того их разворовали, чтобы возвращать!

        Вы забываете что это США - эти свое могут и забрать. Какой нибудь офшор Кипрский - отдаст как миленький. А уж американские/ европейские банки отдадут на счет раз/ два.
        Это не российское морозить - от США можно отхватить запросто
    4. Наган Звание
      Наган
      +4
      Сегодня, 08:38
      Цитата: Егоза
      Но вот вопрос - а с кем делились?
      С кем делились - не вопрос. С кем надо, чтоб все было шито-крыто. Вопрос, с кем не поделились, что ОНО всплыло так неудачно?
      1. Aндрей Ко Звание
        Aндрей Ко
        0
        Сегодня, 08:56
        Пришел Доня к власти и спросил - где моя долька? в первый срок меня прокатили, во второй срок я сам заберу у кого смогу.
    5. Naum_2 Звание
      Naum_2
      -1
      Сегодня, 09:08
      И у нас аналогичная история (миллиардное вовровство средств для армии) могла иметься сейчас, если бы вовремя не заменили Шойгу на Белоусова. "Но вот вопрос - а с кем делились?"
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:05
    ❝ Необходимо немедленно арестовать Зеленского* ❞ —

    — Он ещё не выполнил поставленную перед ним задачу ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 08:11
    Майкл Флин " российский агент " октябрь 2022 г : "Зеленский - опасный durak "bully
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:16
      Цитата: tralflot1832
      Майкл Флин " российский агент " октябрь 2022 г : "Зеленский - опасный durak "

      Умный генерал! А когда его эксом сделали? До того как он про зелю сказал или после?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 08:33
        Майклу пришлось уходить из команды Трампа в его первое президенство ,чтобы не подставлять своего босса.Честно заявил ,я получаю гонорары за консультации RT.Фотографировался с Путиным .
  4. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +8
    Сегодня, 08:16
    Вспомнилось выступление Зеленского, в 95 квартале в 2018 году.

    Можно ли стать президентом и не воровать? Вопрос риторический... Пока никто не пробовал. Есть другой вопрос - можно лм воровать, но так чтоб никто не заметил? Все пробовали - ни у кого не получилось.
  5. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +2
    Сегодня, 08:28
    Цитата: Егоза
    речь действительно может идти о махинациях на миллиарды, а то и на десятки миллиардов, о чём и говорит генерал Флинн.

    Кто бы сомневался, что там меньше миллиардов? Но вот вопрос - а с кем делились? Так ведь и на США выйти можно.

    Это верно. Самое главное в таком расследовании -это не выйти на самих себя.
  6. Livonetc Звание
    Livonetc
    +2
    Сегодня, 08:33
    Весь мир бардак
    Все страны...
    Если бы начались всемирные "посадки" значительная часть человечества оказалась бы за решёткой, а часть на вышках периметра.
    А по сравнению с коррупционерами США все остальные поцы в коротких штанишках.
  7. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 08:39
    Все очень просто. Ду рачок-Зеленский решил, что он может играть свою игру. Нет, он действительно мог ее играть, пока она не вступала в противоречие с желаниями США. Но Зеля почувствовал себя крутым, способным противоречить США, опираясь на ЕС... И вот результат
  8. ВСЗМК Звание
    ВСЗМК
    +2
    Сегодня, 08:43
    Необходимо немедленно арестовать главного неудачника Зеленского
    Кто ж его посадит?! Он же памятник! Удавят по тихому...........
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 08:49
    Не надо забывать что про Зеленского сказал Александр Григорьевич,так что Зелю к ногтю!. . . soldier
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:51
    Наивный, хто-ж его посадит , он же памятик.
  11. poquello Звание
    poquello
    +1
    Сегодня, 09:04
    "а то и на десятки миллиардов"
    я бы ещё побольше предположил, больше сотни
  12. Умник Звание
    Умник
    +1
    Сегодня, 09:04
    Надеюсь сроки всем фигурантам светят тоже американские? 3 раза по 15 лет например
  13. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 09:47
    Американцам,прежде чем связываться с Украиной,надо было поинтересоваться инекдотами,про украинцев. И имели бы объективное представление,и о стране и о её гражданах и власти. Элементарно!
  14. Грица Звание
    Грица
    0
    Сегодня, 09:47
    Обратите внимание, как просто об этом говорят американцы. Что арестовать президента другой страны для них - это как рюмку виски хлопнуть. Как будто Зеленский гуляет где то по бульварам Вашингтона. То есть, им это не представляетникакой сложности. А вот к примеру, арестовать Мадуро или тем более Кима не могут. Это говорит о том, кто является хозяином на территории, которая раньше называлась Украина. Да уж,. Незалежность - она такая.....