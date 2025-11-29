Необходимо немедленно арестовать главного неудачника Зеленского и всё его коррумпированное окружение.

Нужно расследовать все их мошенничества, злоупотребления, многолетние растраты. Они украли десятки миллиардов долларов. И эти деньги должны быть возвращены.

В США активно комментируют масштабный коррупционный скандал на Украине, равно как и вчерашнюю отставку главы офиса «президента» Андрея Ермака.Бывший советник президента США по нацбезопасности, он же бывший глава военной разведки США, генерал Майл Флинн сделал весьма жёсткое заявление по последним событиям, связанным с Украиной.Американский генерал призвал арестовать Зеленского:Флинн также призывает к масштабному аудиту для выявления многолетних коррупционных схем, сформированных высшим руководством Украины.Майкл Флинн:Пока в официальных сводках НАБУ, которое работает как фактический филиал американского ФБР, фигурирует сумма в 100 млн долларов в рамках так называемого «дела Миндича». Однако, как заявляют в самом НАБУ, это лишь вершина айсберга. Соответственно, речь действительно может идти о махинациях на миллиарды, а то и на десятки миллиардов, о чём и говорит генерал Флинн.