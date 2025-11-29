Американский генерал: Необходимо немедленно арестовать Зеленского
В США активно комментируют масштабный коррупционный скандал на Украине, равно как и вчерашнюю отставку главы офиса «президента» Андрея Ермака.
Бывший советник президента США по нацбезопасности, он же бывший глава военной разведки США, генерал Майл Флинн сделал весьма жёсткое заявление по последним событиям, связанным с Украиной.
Американский генерал призвал арестовать Зеленского:
Необходимо немедленно арестовать главного неудачника Зеленского и всё его коррумпированное окружение.
Флинн также призывает к масштабному аудиту для выявления многолетних коррупционных схем, сформированных высшим руководством Украины.
Майкл Флинн:
Нужно расследовать все их мошенничества, злоупотребления, многолетние растраты. Они украли десятки миллиардов долларов. И эти деньги должны быть возвращены.
Пока в официальных сводках НАБУ, которое работает как фактический филиал американского ФБР, фигурирует сумма в 100 млн долларов в рамках так называемого «дела Миндича». Однако, как заявляют в самом НАБУ, это лишь вершина айсберга. Соответственно, речь действительно может идти о махинациях на миллиарды, а то и на десятки миллиардов, о чём и говорит генерал Флинн.
