Госсекретарь США не приедет на ключевое заседание НАТО
Американский госсекретарь Марко Рубио не собирается приезжать на встречу министров иностранных дел НАТО, которая пройдет 3 декабря в Брюсселе. Так сообщили два источника в администрации США, и новость уже озадачила европейских союзников – такие заседания проходят всего пару раз в год, и отсутствие главы Госдепа выглядит, мягко говоря, странно.
Вместо Рубио Вашингтон отправляет своего заместителя – Кристофера Ландау. Почему сам госсекретарь решил остаться в стороне, никто не объясняет. Теоретически он может передумать, но пока в расписании все выглядит так, будто он просто вычеркнул эту дату.
И самое занятное то, что Европа и так раздражена тем, что США ведут переговоры по Украине в узком кругу, не подпуская ЕС к плану Трампа даже близко. В этих условиях отказ Рубио ехать в Брюссель считывается как намек на то, что разберутся и без Европы.
Госдеп делает вид, что ничего не происходит: мол, Рубио постоянно на связи с европейцами, да и недавние консультации в Женеве – тому подтверждение. В НАТО тоже стараются не раздувать скандал и объясняют его отсутствие тем, что иногда министры пропускают важные встречи.
На фоне затянувшихся боев на Украине, напряженных дискуссий вокруг мирного плана и страха быть исключенными из большой сделки между Москвой и Вашингтоном, решение Рубио воспринимается в Европе как холодный душ.
Информация