Госсекретарь США не приедет на ключевое заседание НАТО

2 441 17
Американский госсекретарь Марко Рубио не собирается приезжать на встречу министров иностранных дел НАТО, которая пройдет 3 декабря в Брюсселе. Так сообщили два источника в администрации США, и новость уже озадачила европейских союзников – такие заседания проходят всего пару раз в год, и отсутствие главы Госдепа выглядит, мягко говоря, странно.

Вместо Рубио Вашингтон отправляет своего заместителя – Кристофера Ландау. Почему сам госсекретарь решил остаться в стороне, никто не объясняет. Теоретически он может передумать, но пока в расписании все выглядит так, будто он просто вычеркнул эту дату.



И самое занятное то, что Европа и так раздражена тем, что США ведут переговоры по Украине в узком кругу, не подпуская ЕС к плану Трампа даже близко. В этих условиях отказ Рубио ехать в Брюссель считывается как намек на то, что разберутся и без Европы.

Госдеп делает вид, что ничего не происходит: мол, Рубио постоянно на связи с европейцами, да и недавние консультации в Женеве – тому подтверждение. В НАТО тоже стараются не раздувать скандал и объясняют его отсутствие тем, что иногда министры пропускают важные встречи.

На фоне затянувшихся боев на Украине, напряженных дискуссий вокруг мирного плана и страха быть исключенными из большой сделки между Москвой и Вашингтоном, решение Рубио воспринимается в Европе как холодный душ.
17 комментариев
Информация
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 08:50
    Хозяин игнорирует своих холопов , или шериф и индейцы.
    1. Baro Звание
      Baro
      +3
      Сегодня, 08:53
      Шахматный турнир мировой начался ..!! ! Путин все просчитал ..Кто смеется теперь ?
      Остался один ход против запада ..Шах и Мат !!
      Храни Бог Русские дружины на западном фронте и спецслужбы наши ..
      Они делают нашу победу молча и не требуя наград и денег ..На них вся надежда мужиков злых !! soldier Тылы есть и солдат хватит с вооружением !
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 09:00
        Шахматный турнир мировой начался ..!! !

        Пока идет затянувшийся дебют. Возможно он скоро перейдет в миттельшпиль. А до эндшпиля еще играть и играть...
        p.s. О полном снятии санкций с РФ, возвращения замороженных активов и собственности еще и не начинали...
      2. Taurus1983 Звание
        Taurus1983
        0
        Сегодня, 09:25
        Шахматы должны стать предметом, преподаваемым в школах.
    2. neland36 Звание
      neland36
      0
      Сегодня, 09:27
      Походу это холопы демократов.
  2. Livonetc Звание
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 08:57
    Что бы "Сделать Америку снова великой" нужно кого то ограбить.
    Кого же кроме гейропейцев?
    Остальные показывают твёрдое намерение в ответ дать в рыло.
    Так что выбор жертвы очевиден.
    Снимайте штаны гейроповы дети.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:11
      Цитата: Livonetc
      Так что выбор жертвы очевиден.

      Противостояние США и ЕС входит в решительную стадию. Особенно будет приятно США придавить Англию (и Брюссель), которая начала нагло вставлять палки в колеса "Великой Америке". Вот будет юмор, если США пригрозят, что выйдут из состава НАТО! laughing
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 08:59
    Правильно, что ему делать на сходняке лузеров?)))
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 09:23
      Цитата: ТермиНахТер
      Правильно, что ему делать на сходняке лузеров?

      Как это что? А очередная "российская угроза" разве не требует срочного обсуждения? smile
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 09:24
        Ну, он же вменяемый человек, а не разбежавшийся из под, охраны цирк уродов))
  4. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +1
    Сегодня, 08:59
    Просто человек хорошо понимает зачем он там нужен европейцам. Выслушивать в 100500 раз всё те же претензии и хотелки когда-то партнёров, а сейчас просто приблуды, когда решение уже принято? Оно ему надо? Тем более, что ента неумная свора кроме надувания щёк и упрямого тиражирования всякого словесного мусора уже мало что может.
  5. Лорен Звание
    Лорен
    +3
    Сегодня, 08:59
    европа скатывается на задворки. Собственно, там ей и место.
  6. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +3
    Сегодня, 09:01
    Европам указывают на их место, представьте картину "Рубио на равных общается с Каллас"- это не потому что Рубио умный , просто насколько глупа Каллас
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 09:21
    Цитата: Егоза
    Вот будет юмор, если США пригрозят, что выйдут из состава НАТО!

    А так и будет, рано или поздно... Потому как зачем хозяину кормить бездарных холопов, которые нормальный оброк не платят.)))
    А по теме Рубио красиво залепил, в очередной раз, Европе по щам. )))
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:29
      Цитата: alexputnik17
      Потому как зачем хозяину кормить бездарных холопов, которые нормальный оброк не платят.)))

      А вообще, зачем там с Венесуэлой бодаться, с Ираном, и прочими, когда можно "одним махом семерых (или сколько там стран сейчас в НАТО входит) побивахом"! Вот это будет победа! Сразу Нобелевку по всем номинациям отдадут. Миротворец, однако! В смысле не мир (покой, дружба), а "творец мира" (вся планета). Вот это будет по Трамповски
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:31
    Кайя ,к микоофону- Майкл Рубио не имеет право принимать такое решение ,он должен получить мандат от меня на своё отсутствие на встрече НАТО. wassat
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:44
    Цитата: Егоза
    Вот это будет по Трамповски

    Было бы круто, если мы застали это love
    Цитата: tralflot1832
    Кайя ,к микоофону- Майкл Рубио не имеет право принимать такое решение ,он должен получить мандат от меня на своё отсутствие на встрече НАТО

    Ей вообще молчать чаще надо. Надо признать, меня она каждое выступление веселит. Интеллект зашкаливает у тётки))))