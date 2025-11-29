Сообщается о пожаре на Афипском НПЗ в результате атаки противника

Минобороны России объявило о крупной ночной атаке украинских беспилотников. За несколько часов ПВО отработало сразу в одиннадцати регионах и над Азовским морем. Всего в воздухе перехватили 103 БПЛА. ВСУ явно пытались перегрузить систему ПВО, нанося удары по разным направлениям почти одновременно.

Самый горячий участок – юг. Над Белгородской областью сбили 26 дронов, над Ростовской – 20, над Крымом – 19, над Краснодарским краем – 11. Досталось и центру страны: Рязанская область – 11 БПЛА, Воронеж – 5, Липецк – 4, Курск – 3, Волгоград и Астрахань – по одному. Еще один дрон сбили в Калмыкии и один – над Азовским морем.



Эти удары не единичны: последние дни южная часть страны живет под звуки работы ПВО. Губернаторы Белгородской, Ростовской и Краснодарской областей уже сообщали о пожарах, поврежденных домах, нарушениях работы инфраструктуры.

В Туапсе после прямого попадания в крышу многоэтажки до сих пор действует локальная ЧС, идут выплаты пострадавшим и ремонт кровли. Новороссийск снова столкнулся с попыткой украинского режима атаковать нефтеналивные объекты. В результате атаки на Афипском НПЗ в Краснодарском крае начался пожар.

Киев традиционно молчит, зато западные СМИ уже пишут, что ВСУ все активнее делают ставку на дальнобойные беспилотники. И делают это не от хорошей жизни, а пытаются компенсировать провалы на фронте и удары по собственным энергетическим объектам.
  Грица
    Грица
    +1
    Сегодня, 09:31
    Пока наши ракеты не лягут в рабочее время на здания Рады, офиса недопрезидента, Правительства, МВД, Мин. Обороны, Генштаба, СБУ и прочее., до тех пор наши приграничные области будут страдать. Но наше руководство считает, что там живут люди, а у нас - электорат. Поэтому их можно и пожалеть
  Егоза
    Егоза
    +1
    Сегодня, 09:33
    И делают это не от хорошей жизни, а пытаются компенсировать провалы на фронте и удары по собственным энергетическим объектам.

    Какая им хорошая жизнь! Раньше думать надо было. И как ни старайтесь, а "компенсировать провалы на фронте" не удастся. Мы только злее будем. И еще больше земли от нечисти поганой освободим.
    ROSS 42
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 09:47
      Цитата: Егоза
      Мы только злее будем. И еще больше земли от нечисти поганой освободим.

      На этой, освобождённой от нечисти земле, нужно будет наводить порядок, а кто этим будет заниматься, если на своей земле навести порядка не могут?
      Мне просто любопытно, когда в 2022-м году некто отдавал приказ на проведение СВО, он предполагал такое развитие событий и ликвидацию их последствий?
      Может быть, страусу пора вытащить голову из песка и посмотреть правде в глаза?
      * * *
      Тут вот некоторым «патриотам» всё любопытно, как бы поступил в таком случае я...Отвечу. Я занимаюсь только теми делами, которые могу довести до конца. И, если взялся за гуж, не говорю, что не дюж.
      А у нас на кого ни глянь - кругом молодцы...А не деле?
      Молодец среди овец, а на молодца и сам овца.
  Baro
    Baro
    +3
    Сегодня, 09:36
    Это англосаксы наводят ..!! Надеются ,что Русские подпишут очередные минские соглашения 3,0
    Ну ну ..Мы помним Дебальцнво и как что было Очередная схема ?
    Лондон нужно бомбить с немцами !! Шутка
    Сталин с Черчилем бухал и понял ,это давно еще soldier
    P.S. Эти котлы будут зачищены ..Полностью !! И пленных не берут уже наши штурмы ..Куда их столько бомжей обоных ? Нам приказ на запад soldier
    tralflot1832
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:46
      Вчера вроде один 404 смог сдаться ,на одном из направлений. hi