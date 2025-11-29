Сообщается о пожаре на Афипском НПЗ в результате атаки противника
Минобороны России объявило о крупной ночной атаке украинских беспилотников. За несколько часов ПВО отработало сразу в одиннадцати регионах и над Азовским морем. Всего в воздухе перехватили 103 БПЛА. ВСУ явно пытались перегрузить систему ПВО, нанося удары по разным направлениям почти одновременно.
Самый горячий участок – юг. Над Белгородской областью сбили 26 дронов, над Ростовской – 20, над Крымом – 19, над Краснодарским краем – 11. Досталось и центру страны: Рязанская область – 11 БПЛА, Воронеж – 5, Липецк – 4, Курск – 3, Волгоград и Астрахань – по одному. Еще один дрон сбили в Калмыкии и один – над Азовским морем.
Эти удары не единичны: последние дни южная часть страны живет под звуки работы ПВО. Губернаторы Белгородской, Ростовской и Краснодарской областей уже сообщали о пожарах, поврежденных домах, нарушениях работы инфраструктуры.
В Туапсе после прямого попадания в крышу многоэтажки до сих пор действует локальная ЧС, идут выплаты пострадавшим и ремонт кровли. Новороссийск снова столкнулся с попыткой украинского режима атаковать нефтеналивные объекты. В результате атаки на Афипском НПЗ в Краснодарском крае начался пожар.
Киев традиционно молчит, зато западные СМИ уже пишут, что ВСУ все активнее делают ставку на дальнобойные беспилотники. И делают это не от хорошей жизни, а пытаются компенсировать провалы на фронте и удары по собственным энергетическим объектам.
Информация