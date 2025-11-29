Трамп: большинство указов Байдена подписывал не он, а «радикальные безумцы»

Многие американские президенты пользовались в ходе исполнения своих обязанностей «автопером» – устройством, с помощью которого можно ставить подписи от имени первого лица государства с его одобрения, но без его непосредственного участия. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что с помощью этого технического приспособления его предшественник Джо Байден подписал примерно 92 процента документов. И у него есть большие сомнения, что подписание осуществлялось с его ведома.

Об этом президент США написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Он объявил, что отменяет все документы, подписанные Байденом при помощи автопера. При этом он напомнил:

Использование автопера запрещено, если президент Соединенных Штатов конкретно не дал на это разрешения.

По мнению Трампа, большинство указов и других документов Байдена подписывал не он, а «радикальные левые безумцы» из ближайшего окружения действующего на тот момент президента США. По мнению нынешнего главы Белого дома, эти люди незаконно действовали от имени его предшественника, управляя страной. Они якобы окружили Байдена и фактически лишили его президентских полномочий.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что к концу президентского срока его предшественник из-за когнитивных проблем не был способен управлять страной. Он заявлял, что представители прежней американской администрации самостоятельно принимали важные решения без ведома Байдена, подделывая его подпись при помощи автопера.
