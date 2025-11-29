Орбан о переговорах с президентом РФ: Энергоснабжение Венгрии остаётся надёжным

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в сопровождении высокопоставленной делегации посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле и длилась почти четыре часа. Обсуждались в основном двусторонние отношения, тема Украины была затронута, но не стала приоритетной.

По итогам переговоров пресс-конференция не проводилась, но венгерский премьер дал короткое интервью информагентству MTI (Венгерское телеграфное агентство). Его текст опубликован на сайте правительства республики.

Премьер Венгрии очень позитивно оценил главный для него и страны вопрос, касающийся сотрудничества с РФ в сфере энергетики. Россия была и остается главным экспортером углеводородов в Венгрию, кроме того, ГК «Росатом» продолжает работу над проектом строительства атомной электростанции «Пакш-2». Ранее глава российской атомной корпорации Алексей Лихачев отметил, что проект реализуется вопреки сильнейшему недовольству и санкционному давлению Евросоюза.

Виктор Орбан высоко оценил стабильность и предсказуемость в энергетическом сотрудничестве с Россией, подчеркнув:

Энергоснабжение Венгрии остаётся надёжным.

При этом он отметил, что из-за конфликта на Украине и недальновидной политики Запада в части отказа от всего российского европейская экономика пребывает в наихудшем состоянии. Это не тот путь, которому следует Будапешт.

Украина — сосед Венгрии, вот почему война оказала мощное влияние на нас, всю Европу и даже на Соединенные Штаты Америки. Мы страдаем от роста цен. Военные операции блокируют экономический рост во всей Европе, поэтому я встречаюсь с российским руководством.

Орбан выразил надежду, что мирные переговоры будут иметь успех и военный конфликт на Украине удастся остановить. Венгрия готова и дальше работать в этом направлении, в том числе предоставив площадку для переговоров президентов США и РФ в Будапеште. Возможность такой встречи положительно оценивают оба лидера.

Это предложение (двусторонней встречи в Будапеште) понравилось Дональду Трампу, он сразу сказала: у нас хорошие контакты с Венгрией, хорошие отношения с Виктором (Орбаном), вот почему я поддерживаю этот вариант.

Премьер Венгрии отметил, что хотя его позиции по некоторым международным темам не всегда совпадают с позициями российского руководства, «между нами сложилась атмосфера, которая позволяет честно разговаривать и обсуждать любые вопросы».

Орбан подчеркнул, что Владимир Путин сожалеет, что за последний год произошло 23-процентное сокращение двусторонней торговли, в первую очередь из-за внешних ограничений. Однако уже в этом году ожидается рост российско-венгерского товарооборота на семь процентов.
  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 10:12
    ранее глава российской атомной корпорации Алексей Лихачев отметил, что проект реализуется вопреки сильнейшему недовольству и санкционному давлению Евросоюза
    Мне вот интересно, а в ЕС вообще собственные документы читают? И читать умеют?
    В их документах написано, что целями создания ЕС является развитие стран, рост благосостояния, энергобезопасность участников и прочие прелести. При этом, участник пишет о наболевшем, ЕС вырабатывает общую концепцию и все идут рука об руку. То есть концепт ЕС, это инициатива снизу, совместное принятие решения и цветущий сад. В остатке, тупые генекологини, которых никто не уполномочил на это делают замечания вполне себе серьёзным дядькаи, руководящими целыми страна. Абсурд.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 10:48
      Цитата: alexputnik17
      Мне вот интересно, а в ЕС вообще собственные документы читают? И читать умеют?

      Так документы именно и пишутся для того, чтобы их не читали.
      Может кто то из Европарламента, читал документы "Нюрнбергского процесса" ?
      Если бы читали, то не творили, то что было более 80 лет назад.
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 10:27
    Премьер Венгрии очень позитивно оценил главный для него и страны вопрос, касающийся сотрудничества с РФ в сфере энергетики.

    Ага. "Завтра ветер переменится"©, к власти в Венгрии придёт какой-нибудь упоротый фанат Брюсселя и - всё...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:54
      Заметьте - не сам придет! Тупо посядют
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:53
    Цитата: tihonmarine
    Может кто то из Европарламента, читал документы "Нюрнбергского процесса" ?
    Если бы читали, то не творили, то что было более 80 лет назад

    Я ж говорю, их как-будто из пробирок выращивают. Тупые, мелкие, не образованные, но упоротые.
    Цитата: Васян1971
    . "Завтра ветер переменится"©, к власти в Венгрии придёт какой-нибудь упоротый фанат Брюсселя и - всё...

    Значит, Венгрия вместе со всеми будет уходить в закат. Медленно. wink
  4. wku
    wku
    0
    Сегодня, 11:36
    совместного выхода к прессе не было, а это означает одно,,вопросов по которым не договорились, больше тех о которых договорились.