Энергоснабжение Венгрии остаётся надёжным.

Украина — сосед Венгрии, вот почему война оказала мощное влияние на нас, всю Европу и даже на Соединенные Штаты Америки. Мы страдаем от роста цен. Военные операции блокируют экономический рост во всей Европе, поэтому я встречаюсь с российским руководством.

Это предложение (двусторонней встречи в Будапеште) понравилось Дональду Трампу, он сразу сказала: у нас хорошие контакты с Венгрией, хорошие отношения с Виктором (Орбаном), вот почему я поддерживаю этот вариант.

Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в сопровождении высокопоставленной делегации посетил Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле и длилась почти четыре часа. Обсуждались в основном двусторонние отношения, тема Украины была затронута, но не стала приоритетной.По итогам переговоров пресс-конференция не проводилась, но венгерский премьер дал короткое интервью информагентству MTI (Венгерское телеграфное агентство). Его текст опубликован на сайте правительства республики.Премьер Венгрии очень позитивно оценил главный для него и страны вопрос, касающийся сотрудничества с РФ в сфере энергетики. Россия была и остается главным экспортером углеводородов в Венгрию, кроме того, ГК «Росатом» продолжает работу над проектом строительства атомной электростанции «Пакш-2». Ранее глава российской атомной корпорации Алексей Лихачев отметил, что проект реализуется вопреки сильнейшему недовольству и санкционному давлению Евросоюза.Виктор Орбан высоко оценил стабильность и предсказуемость в энергетическом сотрудничестве с Россией, подчеркнув:При этом он отметил, что из-за конфликта на Украине и недальновидной политики Запада в части отказа от всего российского европейская экономика пребывает в наихудшем состоянии. Это не тот путь, которому следует Будапешт.Орбан выразил надежду, что мирные переговоры будут иметь успех и военный конфликт на Украине удастся остановить. Венгрия готова и дальше работать в этом направлении, в том числе предоставив площадку для переговоров президентов США и РФ в Будапеште. Возможность такой встречи положительно оценивают оба лидера.Премьер Венгрии отметил, что хотя его позиции по некоторым международным темам не всегда совпадают с позициями российского руководства, «между нами сложилась атмосфера, которая позволяет честно разговаривать и обсуждать любые вопросы».Орбан подчеркнул, что Владимир Путин сожалеет, что за последний год произошло 23-процентное сокращение двусторонней торговли, в первую очередь из-за внешних ограничений. Однако уже в этом году ожидается рост российско-венгерского товарооборота на семь процентов.