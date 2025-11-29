Пекин: Китай никогда не признавал Сан-Францисский договор и его пункты о Тайване

Китай снова напомнил миру: Сан-Францисский мирный договор 1951 года для него ничего не значит. Представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге сказала, что Пекин не признавал и не признает документ, который когда-то подписали за его спиной.Мао Нин напомнила, что сам договор появился как отдельная сделка Японии с рядом стран – при том, что Китай, одна из ключевых держав-победительниц во Второй мировой, к столу переговоров даже не был допущен. Советский Союз тоже.Поэтому, по логике Пекина, говорить о какой-то юридической силе этого соглашения в отношении Китая просто не приходится. И уж тем более, когда в документе всплывают формулировки про Тайвань или «территориальные права».КНР опирается совсем на другие основы. Каирская декларация 1943 года, Потсдамская декларация 1945-го, международное признание принципа «одного Китая» в системе ООН. Все это, по мнению китайской стороны, и есть настоящий послевоенный порядок, а не тот документ, который был подготовлен без его участия.Почему Пекин заговорил об этом именно сейчас? Все просто: в Тайваньском проливе снова напряженно, и любая страна, решившая вытянуть Сан-Францисский договор как удобную «бумажку-аргумент», сразу получает резкий ответ от Китая.Если говорить проще: Пекин даёт понять, что никакие старые бумаги, подписанные без него, не могут определять судьбу Тайваня и китайских территорий – ни сейчас, ни потом.