Пекин: Китай никогда не признавал Сан-Францисский договор и его пункты о Тайване

2 851 19
Пекин: Китай никогда не признавал Сан-Францисский договор и его пункты о Тайване

Китай снова напомнил миру: Сан-Францисский мирный договор 1951 года для него ничего не значит. Представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге сказала, что Пекин не признавал и не признает документ, который когда-то подписали за его спиной.

Мао Нин напомнила, что сам договор появился как отдельная сделка Японии с рядом стран – при том, что Китай, одна из ключевых держав-победительниц во Второй мировой, к столу переговоров даже не был допущен. Советский Союз тоже.



Поэтому, по логике Пекина, говорить о какой-то юридической силе этого соглашения в отношении Китая просто не приходится. И уж тем более, когда в документе всплывают формулировки про Тайвань или «территориальные права».

КНР опирается совсем на другие основы. Каирская декларация 1943 года, Потсдамская декларация 1945-го, международное признание принципа «одного Китая» в системе ООН. Все это, по мнению китайской стороны, и есть настоящий послевоенный порядок, а не тот документ, который был подготовлен без его участия.

Почему Пекин заговорил об этом именно сейчас? Все просто: в Тайваньском проливе снова напряженно, и любая страна, решившая вытянуть Сан-Францисский договор как удобную «бумажку-аргумент», сразу получает резкий ответ от Китая.

Если говорить проще: Пекин даёт понять, что никакие старые бумаги, подписанные без него, не могут определять судьбу Тайваня и китайских территорий – ни сейчас, ни потом.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 10:45
    ❝ Международное признание принципа «одного Китая» в системе ООН. Все это, по мнению китайской стороны, и есть настоящий послевоенный порядок ❞ —

    — «_͟П͟р͟и͟н͟ц͟и͟п͟ ͟о͟д͟н͟о͟г͟о͟ ͟К͟и͟т͟а͟я͟ сформировался в ходе справедливой борьбы китайского народа за защиту государственного суверенитета и территориальной целостности и имеет под собой как фактическую, так и правовую основу
    _͟Т͟а͟й͟в͟а͟н͟ь͟ ͟-͟-͟ ͟н͟е͟о͟т͟ъ͟е͟м͟л͟е͟м͟а͟я͟ ͟ч͟а͟с͟т͟ь͟ ͟К͟Н͟Р͟.͟ Все факты и юридические акты в отношении Тайваня свидетельствуют, что он является неотъемлемой частью территории КНР ...
    ---
    Канцелярия по тайваньским делам, Пресс-Канцелярия Госсовета КНР,февраль 2000 года, Пекин » © ...

    ❝ Джонка Тайваня,
    Возвращайся в родную гавань!
    Ветер попутный...
    ---
    台湾船,
    回到你的家乡港口!
    风是公平的。..
  2. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +6
    Сегодня, 10:51
    Ничего себе, оказываается у Китая тоже нет с Японией мирного договора. По сути и они и Росиия с Японией войну и не закончили. По факту просто приостановили военные действия.
    1. wku
      wku
      0
      Сегодня, 11:59
      нет, мирный договор не обязателен, всю эту туфту придумали японцы, для заключение мирного договора ещё с СССР, чтобы под шумок, отжать ЮК, всё конечно, сложнее, я коротко пишу, но мирный договор не нужен, совсем не нужен, даже чтобы государствам состоять в дружественных отношениях.
  3. Lako Звание
    Lako
    +3
    Сегодня, 10:54
    Все понимают, что рано или поздно, Тайвань, воссоединится с материковым Китаем. Время, глобального влияния США, подходит к концу.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:23
      Так, сейчас, кажись самое время - амеры увязли, джапам слабо
      1. Lako Звание
        Lako
        +1
        Сегодня, 11:28
        На военную операцию, китайское руководство, пойдёт, только когда будут исчерпаны все меры, заполучить Тайвань мирным путем, как Гонконг. Там живут их соплеменники и вряд ли Китаю, нужен остров, превращенный в руины.
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 11:41
          Так, уже, кажись, исчерпаны. И при таком превосходстве и определённой внезапности не будет никаких особых разрушений - упадет как спелый плод в заботливые китайские руки
        2. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 12:39
          Мирных мер там быть не может. Потому что о мире могут договориться только стороны, которые понесут потери в случае войны. А Тайванем рулят матрасы, которые не будут нести никаких потерь в случае военных действий между Китаем и Тайванем. Поэтому бояться матрасам нечего и они будут гнуть своё невзирая на риск войны. Подумаешь - тайванцы начнут погибать. Когда амеров это заботило? Так-же, кароч, как на окраине сейчас.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 10:55
    Все просто: в Тайваньском проливе снова напряженно, и любая страна, решившая вытянуть Сан-Францисский договор как удобную «бумажку-аргумент», сразу получает резкий ответ от Китая

    У них и с Фаберже и с потенциалом нормально все.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      +1
      Сегодня, 11:01
      Потому они свои "Фаберже"у себя в стране держат...И экономику развивают...а не душат ставками и постоянными коректировками в налоговом законодательстве.. hi ...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 11:16
        Папуас ,вы не правы .Третий по количеству фаберже в Евроклире КНР.Он держит за фаберже европейских инвесторов в КНР .Там триллионы €,£,$ зарубежных инвестиций .А у нас и миллиарда не будет.КНР устроил кидняк на " доверии". wassat
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 10:59
    Цитата: Павел_Свешников
    По сути и они и Росиия с Японией войну и не закончили. По факту просто приостановили военные действия

    Спасибо американцам! Как обычно. Поэтому в случае активных действий япов против курил, РФ имеет полное моральное и юридическое право смыть Хоккайдо и Окинаву в забвение. wink
    1. Villy-V
      Villy-V
      0
      Сегодня, 11:29
      Хоккайдо надо оставить!
  6. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +2
    Сегодня, 10:59
    Да да, Мы ваш сан - францисский междусобойчик не признаем. В ответ стой стороны - а нам по... Следующий этап у кого возможностей взять и удержать будет больше, и вдруг всплывает тема редкоземов для амеров
  7. Vulpes Звание
    Vulpes
    -2
    Сегодня, 11:01
    Сегодня этот договор для них "ничего не значит". Завтра и другой ждёт же такая судьба.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 11:18
      Цитата: Vulpes
      Сегодня этот договор для них "ничего не значит". Завтра и другой ждёт же такая судьба.

      То же самое будет и с "Планом Трампа".
  8. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 11:06
    Китай снова напомнил миру: Сан-Францисский мирный договор 1951 года для него ничего не значит.

    вот так...
    подписанный договор ничего не значит...
    а мы, собираемся подписать такой же договор?
    чтобы спустя немного лет нам сказали - ничего не значит?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 11:24
      подписанный договор

      Ну, нет там подписи Китая.
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -4
    Сегодня, 11:07
    Цитата: Попуас
    Потому они свои "Фаберже"у себя в стране держат...И экономику развивают...а не душат ставками и постоянными коректировками в налоговом законодательстве..

    Да. Чего то Вам минуса лепят. А у нас Набиуллина и Силуанов. И ЦБ сам по себе от государства. + советы МВФ. Чего мы там вообще делаем, для меня загадка века. laughing