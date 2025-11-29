Умеров стал главой украинской делегации на переговорах вместо Ермака

2 143 17
Умеров стал главой украинской делегации на переговорах вместо Ермака

Несмотря на внезапную отставку главы офиса Зеленского Ермака, украинская делегация отправится в США на переговоры со спецпредставителем Трампа Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером.

Делегацию вместо Ермака возглавил секретарь СНБО Умеров, также в составе делегации замминистра иностранных дел Кислица, начальник Генштаба ВСУ Гнатов и сотрудники украинской разведки. Стороны будут обсуждать мирный план, который после переговоров в Женеве был сокращен с 28 до 22 пунктов. По информации западной прессы, европейские страны отстранены от обсуждения деталей многих аспектов мирного плана Трампа. Участие Европы ограничивается рядом вопросов, где ее вклад необходим на данном этапе. В частности, с Европой предполагается определить гарантии безопасности для Украины.



Стоит отметить, что хотя нынешний американский «мирный план» был представлен Вашингтоном почти сразу после обнародования расследований полностью подконтрольного США НАБУ, прямых обвинений в адрес лично Зеленского пока не последовало. Более того, украинским чиновникам якобы удалось добиться изменения максимально неудобного для них пункта «мирного плана», согласно которому предусматривалось проведение полного аудита всей международной помощи, которую получила Украина с начала СВО.

При этом очевидно, что если бы США реально были ориентированы на урегулирование украинского кризиса, Вашингтону было бы достаточно перестать поддерживать нынешний киевский режим и согласиться на полностью обоснованные требования Москвы. На деле же происходит совершенно противоположное...
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. zelivee Звание
    zelivee
    +3
    Сегодня, 10:22
    Если к торговцу яйцами с обыском придут. Придется наркоману на переговоры ехать.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -3
      Сегодня, 10:29
      украинская делегация отправится в США на переговоры со спецпредставителем Трампа Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером.

      Забавно, а Россию забыли пригласить? Или опять поставят перед фактом ?
      1. zelivee Звание
        zelivee
        +3
        Сегодня, 10:34
        Если не пригласят то Днепропетровская и Харьковская области войдут в состав России не по линии соприкосновения,а полностью.
      2. Мини Мокик Звание
        Мини Мокик
        0
        Сегодня, 12:30
        А зачем Россию приглашать, если Уиткофф и Кушнер в Россию летят на поклон сами, на следующей неделе?
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +3
    Сегодня, 10:24
    Умеров это второй крендель который фигурирует как один из самых коррумпированных, после Зеленского конечно?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Виктор Сергеев
      Умеров это второй крендель который фигурирует как один из самых коррумпированных, после Зеленского конечно?

      Вполне может стать вторым "добровольцем на фронт" из окружения Зе, после Ермака. Проклятая эта должность - возглавлять украинскую делегацию. smile Тем более, что за Умеровым тоже немало коррупционного негатива числится в НАБУ, стоит только дать команду - взять его!
      Делегацию вместо Ермака возглавил секретарь СНБО Умеров
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Монтесума
        Вполне может стать вторым "добровольцем на фронт" из окружения Зе, после Ермака. Проклятая эта должность - возглавлять украинскую делегацию. Тем более, что за Умеровым тоже немало коррупционного негатива числится в НАБУ, стоит только дать команду - взять его!

        Если только на Израильском фронте. У них там скоро отдельное подразделение вороваек будет сформировано т.к. из Израиля выдачи нет)))))
        1. Metallurg_2 Звание
          Metallurg_2
          +1
          Сегодня, 11:11
          Их мобилизуют в ЦАХАЛ и отправят Газу зачищать.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 11:19
        Цитата: Монтесума
        Делегацию вместо Ермака возглавил секретарь СНБО Умеров

        Ну, Умеров в США как у себя дома. Ему и ехать никуда не надо, судя по его недвижимости там. Но как "глава делегации" обезопасил себя от "неожиданного выдворения украинцев"
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:25
    ❝ Умеров стал главой украинской делегации на переговорах вместо Ермака ❞ —

    — «Хрен редьке не слаще» © ...
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:36
    Цитата: частное лицо
    Забавно, а Россию забыли пригласить? Или опять поставят перед фактом ?

    Нормальное развитие событий. С нетерпением ждем результатов. В том число чего ещё НАБУ наковыряет. laughing
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:47
    Умеров как гражданин США подпишет всё у Трампа.А дальше этот "скрипач" не нужен.
  6. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 10:49
    То что главой делегации назначили крымского татарина, говорит о том, что ни на какие территориальные уступки 404 не пойдет. Ну и ладно
    1. Lako Звание
      Lako
      +2
      Сегодня, 10:59
      Если у Крымского татарина, есть паспорт США, то ему уже плевать на эту Украину.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 11:27
        Цитата: Lako
        Если у Крымского татарина, есть паспорт США, то ему уже плевать на эту Украину.

        Ну да, был крымским татарином, станет американским. Для таких особей - раз плюнуть.
  7. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +2
    Сегодня, 10:57
    От Украины на все конференции и сессии едут неграмотные люди.
    Рустем Умеров окончил Крымскую гимназию-интернат для одарённых детей в селе Танковое, где учился с 1993 года по 1998 год. По данным турецкого издания Cumhuriyet, данная гимназия являлась частью образовательной сети проповедника и общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена.
  8. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 11:45
    При этом очевидно, что если бы США реально были ориентированы на урегулирование украинского кризиса, Вашингтону было бы достаточно перестать поддерживать нынешний киевский режим и согласиться на полностью обоснованные требования Москвы. На деле же происходит совершенно противоположное...

    Вооот, истину глаголите)))).
    Дело в том, что мало кто вообще способен к рациональной оценке ситуации, происходящего и тп. Большинство кидаются и цепляются за слова и лживые высказывания врагов, те, в которые хотят верить,, а реальность, причины противостояния с Западом, их настоящие издавна прописанные цели в отношении Рф ( кои запад постепенно и воплощает) просто не хотят видеть, понимать. Не нужны ни коллективному Западу, ни Сша, в частности ( как бы Трамп не играл миротворца, в корыстных целях) мир и прекращение разворачивающейся бойни. На ней, в бОльшей степени, кстати ( в отличие от Европы, которую заставляют помогать Украине, вводить антироссийские санкции и тп., в ущерб себе) зарабатывают именно сша ( как обычно), а еще, так они продолжают добиваются ослабления, если не уничтожения России и поэтому все эти лживые мирные инициативы - лишь хитрая игра Лукавого, с нашим руководством, введение в заблуждение относительно истинных планов Сэма, а так же, желание вывестииз под возможного ответного удара, если вдруг.., сами сша, то самое глубинное и засевшее там, западное правительство и тп. В мире, в общем, ни кто там не заинтересован и будут раскручивать мясорубку до последнего, пока, сто раз, повторюсь, настоящая угроза, не нависнет над западной цивилизацией, а в первую очередь- сша и Англией, коими англосакские элиты, особенно дорожат, ибо там сосредоточенно основное количество их членов, от туда они правят Западом и как за свой процветающий дом, переживают.