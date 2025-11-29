Несмотря на внезапную отставку главы офиса Зеленского Ермака, украинская делегация отправится в США на переговоры со спецпредставителем Трампа Уиткоффом и зятем Трампа Кушнером.Делегацию вместо Ермака возглавил секретарь СНБО Умеров, также в составе делегации замминистра иностранных дел Кислица, начальник Генштаба ВСУ Гнатов и сотрудники украинской разведки. Стороны будут обсуждать мирный план, который после переговоров в Женеве был сокращен с 28 до 22 пунктов. По информации западной прессы, европейские страны отстранены от обсуждения деталей многих аспектов мирного плана Трампа. Участие Европы ограничивается рядом вопросов, где ее вклад необходим на данном этапе. В частности, с Европой предполагается определить гарантии безопасности для Украины.Стоит отметить, что хотя нынешний американский «мирный план» был представлен Вашингтоном почти сразу после обнародования расследований полностью подконтрольного США НАБУ, прямых обвинений в адрес лично Зеленского пока не последовало. Более того, украинским чиновникам якобы удалось добиться изменения максимально неудобного для них пункта «мирного плана», согласно которому предусматривалось проведение полного аудита всей международной помощи, которую получила Украина с начала СВО.При этом очевидно, что если бы США реально были ориентированы на урегулирование украинского кризиса, Вашингтону было бы достаточно перестать поддерживать нынешний киевский режим и согласиться на полностью обоснованные требования Москвы. На деле же происходит совершенно противоположное...

