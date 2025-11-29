Моё мнение: эта войны так не закончится. Она трансформируется в вялотекущий тлеющий конфликт, который продлится ещё около 10 лет.

Украинским силами будут помогать определённые персонажи из Европы, если их не сбросят с постов в течение ближайшего года.

Просто это нельзя вот так взять и остановить. Слишком много всего – ненависти, смертей, да и радикальные националисты тоже остаются. А они-то точно не дадут этому утихнуть.

На фоне тех прогнозов, которые многим и в России, и на Украине хотелось бы слышать и слушать – о скором мире – появляются и значительно более реалистичные варианты. Одним из таких вариантов является прогноз Лоуренса Уилкерсона, американского военного эксперта. Репортёр поинтересовался у отставного полковника армии США, завершится ли украинский конфликт на поле боя или же за столом переговоров?Уилкерсон считает, что не произойдёт ни того, ни другого:Американский военный эксперт откровенно говорит о том, что война против России будет продолжаться, даже если будет подписана «сделка».Уилкерсон:Военный эксперт добавляет, что, по его мнению, вооружённый конфликт превратится в вариант «кипения на медленном огне»:Здесь Уилкерсон поднимает одну из наиболее важных и проблемных тем – денацификация. Ведь если соглашение и будет подписано, то нацистские группировки на Украине, судя по всему, «останутся при своих». А это означает только одно: тот, кто их спонсировал все последние годы, продолжит это делать, чтобы не только атаковать Россию, но и сохранять влияние на Украине.