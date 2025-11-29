Война на Украине продлится ещё около 10 лет - американский военный эксперт

4 630 23
Война на Украине продлится ещё около 10 лет - американский военный эксперт

На фоне тех прогнозов, которые многим и в России, и на Украине хотелось бы слышать и слушать – о скором мире – появляются и значительно более реалистичные варианты. Одним из таких вариантов является прогноз Лоуренса Уилкерсона, американского военного эксперта. Репортёр поинтересовался у отставного полковника армии США, завершится ли украинский конфликт на поле боя или же за столом переговоров?

Уилкерсон считает, что не произойдёт ни того, ни другого:

Моё мнение: эта войны так не закончится. Она трансформируется в вялотекущий тлеющий конфликт, который продлится ещё около 10 лет.

Американский военный эксперт откровенно говорит о том, что война против России будет продолжаться, даже если будет подписана «сделка».

Уилкерсон:

Украинским силами будут помогать определённые персонажи из Европы, если их не сбросят с постов в течение ближайшего года.

Военный эксперт добавляет, что, по его мнению, вооружённый конфликт превратится в вариант «кипения на медленном огне»:

Просто это нельзя вот так взять и остановить. Слишком много всего – ненависти, смертей, да и радикальные националисты тоже остаются. А они-то точно не дадут этому утихнуть.

Здесь Уилкерсон поднимает одну из наиболее важных и проблемных тем – денацификация. Ведь если соглашение и будет подписано, то нацистские группировки на Украине, судя по всему, «останутся при своих». А это означает только одно: тот, кто их спонсировал все последние годы, продолжит это делать, чтобы не только атаковать Россию, но и сохранять влияние на Украине.
  1. частное лицо Звание
    частное лицо
    +3
    Сегодня, 10:34
    Скорее всего так и будет, какелы не успокоятся а запад так и будет по тихому их снабжать.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +3
      Сегодня, 10:39
      То же самое было после 45-го. Их еще 10 лет гоняли по лесам пока они не успокоились и решили бороться за власть мирным путем, то бишь продвигать своих соратников во властные структуры. Так они и дожили до 91 года.
      Но нам еще далеко и до 45 года. Так что может и больше 10 лет еще пройдет пока все успокоятся.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +3
        Сегодня, 10:49
        Ну да и успокоиться ли вообще ? Для этого нужно чтобы сменилось не одно или два поколения.
      2. frruc Звание
        frruc
        -1
        Сегодня, 11:49
        Павел_Свешников
        То же самое было после 45-го.

        Сценарий будет, похожий ничего нового . "Мирные жители" и "лесные братья", схроны, ночные вылазки, подпитка с запада и т.д. А также всеми способами проникновение в структуры власти и руководства. Придется вспоминать положительный опыт 80-летней давности и нарабатывать новый.
  2. ohka Звание
    ohka
    +5
    Сегодня, 10:42
    К сожалению, весьма реалистичный сценарий. Пока на Украине не придут к власти силы, способные провести свою операцию "Колибри" против нациков, пока они и будут являться реальной силой в стране.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 10:45
    Цитата: Павел_Свешников
    Их еще 10 лет гоняли по лесам пока они не успокоились и решили бороться за власть мирным путем, то бишь продвигать своих соратников во властные структуры

    Поэтому их на ЛБС долбят пачками и прикапывают, чтобы по лесам не бегать. wink
  4. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +1
    Сегодня, 10:50
    Что уже утвердили бюджет? Кто платит? Кого будут утилизировать до намеченной цели в 1 миллиард? То что сейчас происходит горячая фаза конфликта, который не прекращается. Из опубликованных документов России гадят с 1900 годов (да и раньше) можно ли это считать гибридной войной? Кто финансировал
    революционеров,бандеровцев, лесных братьев, басмачей, диссидентов, ходорковских прихвостней?
    А как контр аргумент приведите хоть один случай в истории где Россия финансировала каких-нибудь условных "басмачей".
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 12:22
      Россия в опале, можно сказать, с рождества Христова. Войну активизировали со времён открытия Америки, из которой принялись строить господскую колонию, в то время как из России ресурсную. В 20-м веке строительство закончилось, всё по талмуду - вверху ушедшие в тень владельцы денег, монаршие наследники бога на Земле, под ними финансовая мафия, внизу воюющая за господские интересы чернь, искусно разделённая на непримиримые стороны. Сдобренный мифами о демократии и социальном равенстве мир остался без изменений на протяжении всей истории человечества.
  5. Десница ока Звание
    Десница ока
    +4
    Сегодня, 10:56
    Еще один лжец подменяет причины происходящего и реальность... Если б только хозяева укры, захотели прекратить эту бойню, им хватило бы одного ясного приказа об этом, Киевской, находящейся на полном их обеспечении хунте. И националисты бы сдулись сразу, только перекрой им кормушку и тп. Но, Сэм, понятное дело, столь удачную для себя, не несущую ему самому никаких рисков и угроз, компанию-агрессию против РФ, ни за что прекращать не станет, до последнего, будет использовать украинский плацдарм для нанесения безнаказанных ударов по РФ, медленного но верного разрушения ее инфраструктуры, финансово-экономической сферы и тп. А националисты как раз, будут в шоколаде при этом, ибо посредством их, он держит в узде укр. народ, власть, используя как репрессивный и карательный, держащий каждого в страхе, свой инструмент. Кто нибудь, готов ответить мне, зачем коллективному Западу, а особенно США ( у коих мы записаны главным противником в доктринах) прекращать эту свою агрессию, постепенное разрушение и ослабление России? Ради спасения укр жизней или чего? Ну нет конечно, плевать им на укров вообще, это лишь их подневольное средство для достижения нужных результатов и пока это средство, можно будет использовать по назначению, они это будут продолжать. Никакой мир, никому из западных хозяев укры - не нужен, априори. Им нужно долго и верно продолжать вот так, не опасаясь за свои собственные шкуры, агрессию, постепенно наращивая свою военную мощь, удары и инструменты давления на РФ. И они будут это делать, до предела...
  6. spektr9 Звание
    spektr9
    -2
    Сегодня, 10:59
    Какие либо решения по СВО будут только после 30 года, ибо сейчас и воевать нормально страшно и замириться на условиях без полной капитуляции не дают...
  7. мусоргский Звание
    мусоргский
    +3
    Сегодня, 11:18
    Война против России будет продолжаться, даже если будет подписана «сделка», говорит эксперт США. А она что прекращалась? После победы в ВОВ США уже тогда вынашивали мечты о нападении на СССР, имея в виду ядерную бомбу. Затихла немного после развала Союза, а когда Путин выступил в Мюнхене - решили, что зря тормозили и до сего дня они и ведут свою войну против России. Это коварный враг, но дипломатия не даёт МИД сказать то, что есть на самом деле и это печально !
  8. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 11:19
    Янки хотят сделать как :Южная Корея--КНДР,Китай -Тайвань,Израиль--Палестина и прочие незатухающие конфликты ,и кто постоянно от них в выигрыше--понятно.
    Вот и здесь ,постоянные трамповские разговоры о "мирной сделке",практически "ни о чём"...
    Пока "корова" в виде краины не подохла,её будут доить и по возможности подкармливать...
  9. bandabas Звание
    bandabas
    +1
    Сегодня, 11:19
    Да не 10 лет. Лет на 15-20. Это с учетом того, чтобы "водителей, поваров и прочих "насильно мобилизованных" не освобождали.после плена, а отправляли на "лесоповал". Без всяких УДО.По другому свинохряки и свиноматки не поймут.
    1. К_4 Звание
      К_4
      +1
      Сегодня, 11:34
      А мы готовы столько воевать? А народ на передовой выдержит столько? Хватит уже урапатриатизмом жить, может пора реально смотреть. Если затянется, то всеобщая мобилизация неизбежна, вот только вопрос: страна готова? Или опять наши капиталюги за счет народа выехать хотят.
      1. guest Звание
        guest
        -2
        Сегодня, 11:46
        Цитата: К_4
        А мы готовы столько воевать?

        Задали бы Вы такой вопрос 84 года назад, посмотрел бы я.
        1. К_4 Звание
          К_4
          +1
          Сегодня, 11:52
          Тогда не сегодня, а сегодня не тогда, всё меняется, всё течет. Другая страна, другая система, другой народ, другие ценности, другая война. Надо смотреть трезвым взглядом на нынешнюю реальность, а она увы такова, что время играет против нас. А по попросту, элиты не хотят жить по новому, не хотят меняться им нужно бабло и их прежняя богатая жизнь. Отсюда и повышение цен, налогов, закручивание гаек, отсюда и завоз новых рабов из дружеских республик . Вот только они не понимают, что эти рабы их и сожрут, когда их масса станет критической, впрочем элиты это не беспокоит ибо они живут одним днем, это видно по разгулу законотворческого идиотизма и гулянкам во время того как народ кладет свои жизни.
          1. guest Звание
            guest
            -1
            Сегодня, 11:54
            Цитата: К_4
            всё меняется, всё течет.

            Да многое меняется, но есть и вещи которые не меняются никогда, сколько минусов не ставьте.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 12:13
      Это с учетом того, чтобы "водителей, поваров и прочих "насильно мобилизованных" не освобождали.после плена, а отправляли на "лесоповал".

      Да у нас в России лесов не останется . Как вариант пусть туннель рыть идут между Россией и Америкой .
  10. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 11:29
    Пока существует государственное образование Украина, конфликт будет можно сказать бесконечным. Как Израиль и Палестина. Он будет затихать и возобновляться. И так очень долго. Конечный срок не предсказать
  11. Виталий Лялин
    Виталий Лялин
    +1
    Сегодня, 11:30
    Вот с этим я полностью согласен. Сам тоже самое говорю всегда. Но есть нюанс. Существует небольшой процент. Что Европа спровоцирует более серьёзный конфликт. В этом случае всё закончится очень быстро. Но пока нет оснований говорить о таком раскладе. Значит воевать будем десятилетие/я.
  12. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 11:40
    На фоне тех прогнозов, которые многим и в России, и на Украине хотелось бы слышать и слушать – о скором мире

  13. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 12:45
    Только один сказал о любви к России. Остальные так сильно ненавидят Украину, что вам плевать на Россию.
  14. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 12:48
    Цитата: guest
    Цитата: К_4
    А мы готовы столько воевать?

    Задали бы Вы такой вопрос 84 года назад, посмотрел бы я.

    А, 84 года назад, страна, народ знал, что идет война и точно знал - с кем. Народ был готов воевать, потому что знал, что противник силен и могуч и что эта война экзистенциальная, до победы, любой ценой, а иначе нас уничтожат. И тп. А сейчас, наш народ кормят тем, что идет СВО и воюем мы только с Украиной, а запад, как бы немного ей помогает. Главного поджигателя и спонсора этой войны ( сша), вообще зачем то наши верха и все возможные рупоры их, пытаются обелить и представить миротворцами и тп. Как народу, находящемуся в такой искаженной реальности ( где враг наш только украина, и та, вот вот посыпится) спускаемой с самых верхов, адекватно реагировать и настраиваться на перманентное противостояние, с самым страшным и сильным в мире врагом, в лице коллективного запада, быть готовым воевать самоотверженно до последнего, а иначе нас уничтожат и тп,?