Война на Украине продлится ещё около 10 лет - американский военный эксперт
На фоне тех прогнозов, которые многим и в России, и на Украине хотелось бы слышать и слушать – о скором мире – появляются и значительно более реалистичные варианты. Одним из таких вариантов является прогноз Лоуренса Уилкерсона, американского военного эксперта. Репортёр поинтересовался у отставного полковника армии США, завершится ли украинский конфликт на поле боя или же за столом переговоров?
Уилкерсон считает, что не произойдёт ни того, ни другого:
Американский военный эксперт откровенно говорит о том, что война против России будет продолжаться, даже если будет подписана «сделка».
Уилкерсон:
Военный эксперт добавляет, что, по его мнению, вооружённый конфликт превратится в вариант «кипения на медленном огне»:
Здесь Уилкерсон поднимает одну из наиболее важных и проблемных тем – денацификация. Ведь если соглашение и будет подписано, то нацистские группировки на Украине, судя по всему, «останутся при своих». А это означает только одно: тот, кто их спонсировал все последние годы, продолжит это делать, чтобы не только атаковать Россию, но и сохранять влияние на Украине.
