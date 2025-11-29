В Польше приведена в готовность ПВО и поднята авиация
2 12512
Польша подняла истребители и привела ПВО в готовность после ночного удара России по украинским объектам, связанным с военным производством и логистикой. Решение странное, учитывая, что ВС РФ явно не имеют планов по вторжению в воздушное пространство Польши.
О военной готовности ВВС сообщило Оперативное командование, уточнив, что в польском небе сейчас работает военная авиация, действующая по установленным протоколам. Задействованы радары, зенитные комплексы и все силы, которые командующий может включить в рамках таких ситуаций.
Военные подчеркивают: меры носят превентивный характер. Главная задача – защитить приграничные районы, где риск потенциальных нарушений воздушного пространства самый высокий. Мониторинг идет без перерыва, и армии дают понять, что готовы реагировать немедленно.
В небо подняты пары модифицированных истребителей F-16 американского производства. Также на вооружении у Польши стоят советские МиГ-29.
Повышенная готовность введена на фоне последних событий в Киеве. При этом сам украинский режим уже не первый день совершает атаки беспилотными аппаратами на российские регионы, целью которых являются гражданские объекты.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация