В Польше приведена в готовность ПВО и поднята авиация

Польша подняла истребители и привела ПВО в готовность после ночного удара России по украинским объектам, связанным с военным производством и логистикой. Решение странное, учитывая, что ВС РФ явно не имеют планов по вторжению в воздушное пространство Польши.

О военной готовности ВВС сообщило Оперативное командование, уточнив, что в польском небе сейчас работает военная авиация, действующая по установленным протоколам. Задействованы радары, зенитные комплексы и все силы, которые командующий может включить в рамках таких ситуаций.



Военные подчеркивают: меры носят превентивный характер. Главная задача – защитить приграничные районы, где риск потенциальных нарушений воздушного пространства самый высокий. Мониторинг идет без перерыва, и армии дают понять, что готовы реагировать немедленно.

В небо подняты пары модифицированных истребителей F-16 американского производства. Также на вооружении у Польши стоят советские МиГ-29.

Повышенная готовность введена на фоне последних событий в Киеве. При этом сам украинский режим уже не первый день совершает атаки беспилотными аппаратами на российские регионы, целью которых являются гражданские объекты.
    Да и пофиг. Какое нам-обывателям дело до рефлексии поленьев? А кому положено те пусть отслеживают телодвижения и потужные потуги придурковатых соседей
    Военные подчеркивают: меры носят превентивный характер. Главная задача – защитить приграничные районы

    Правильно. Мало ли от ПВО укров чего прилетит. Кстати, чего то не братья перестали говорить, что русские по ним С-300 пуляют. bully
    Скорее всего они прикрывают украинские самолёты базирующие на аэродромах Польши и вылетающие оттуда на боевые задания. Ещё поляки могут прикрывать специалистов НАТО находящиеся у западной границы Украины. Недавно было сообщение наши уничтожили много натовцев где они работали с беспилотниками.
      Я думаю что они еще и сбивают наши беспилотники, которые летят над территорий Украины.
        Я думаю что они еще и сбивают наши беспилотники, которые летят над территорий Украины.

        Между "я думаю"и "зафиксированы факты" существует большая разница.
          А как зафиксировать? Пуск ракеты " Воздух-воздух" Нам там фиксировать нечем
    Поляки,берегите крольчатники и курятники,да и трактора.....а то мало ли что!
      ❝ Поляки, берегите крольчатники и курятники ❞ —
      Поляки,берегите крольчатники и курятники,да и трактора.....а то мало ли что!

      Вот потому и суета, надо все силы бросить на отлов беспилотников.smile
    Поляки делают это, чтобы получить еще больше денег от ЕС! Поляки и прибалты «зарабатывают» огромные деньги на антироссийской пропаганде!
    Поляки против мира, потому что если коррумпированная Украина вступит в ЕС, Украина заменит Польшу в качестве крупнейшего получателя средств ЕС. Другими словами, Польша больше не будет получать столько денег от ЕС, сколько получала в последние годы!
    Пусть керосин палят... Моточасики самолетиков тИкают и т.д....Денюжки тикАют laughing
    Поляки,берегите крольчатники и курятники,да и трактора.....а то мало ли что!

    Я как раз трактора, косички и двух селян в начале СВО и имел ввиду.