Бельгию заподозрили в «незаконном» использовании доходов от активов РФ

Финансирование (за счет прибыли от активов РФ) полностью предназначено для Украины и идет на оказание военной поддержки, а также на некоторые гражданские товары, такие как машины скорой помощи.

Брюссель и европейские лидеры из «коалиции желающих» изо всех сил стараются продавить в ЕС план финансирования Украины в рамках так называемого репарационного кредита на сумму 140 млрд евро под залог арестованных российских активов. Основная их часть сосредоточена в бельгийской клиринговой компании Euroclear.Руководство Euroclear категорически против такого решения. Глава депозитария недавно заявила, что готова через суд заблокировать решение о «конфискации», если оно будет принято. Это серьезнее, чем иски РФ.Правительство Бельгии сопротивляется пусть и завуалированному, но фактически изъятию активов ЦБ РФ, опасаясь судебных исков Москвы. Что примечательно, бельгийское руководство в принципе не возражает против этой схемы, но требует субсидиарной ответственности за последствия от всех стран Евросоюза. Вроде, все разумно, однако даже самые ярые сторонники Киева не спешат брать на себя эти обязательства.Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен нашла новый предлог давления на бельгийское правительство. Издание Politico сообщает, что в ЕС заподозрили Бельгию в «незаконном» использовании доходов от замороженных активов ЦБ РФ. Об этом журналистам заявили пять дипломатов из разных европейских стран. Они считают, что Бельгия преследует меркантильную цель, удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от них поступают в бюджет страны.По словам источников, Бельгия обязалась раскрывать информацию, куда направляются поступления от российских активов, однако до сих пор этого не сделала. В прошлом году в ЕС согласовали передачу прибыли, получаемой Euroclear от операций с ценными бумагами, принадлежащими ЦБ РФ, Киеву. В Бельгии этот налог (windfall tax) составляет 25 процентов. Это от 1,25 до 1,75 млрд евро отчислений в бюджет от прибыли, получаемой Euroclear за счет оборота российских ценных бумаг, в год.Собеседники Politico считают, что бельгийское руководство не исполняет в полной мере решение Евросоюза. Правительство Бельгии это отрицает и заявляет, что вся полученная прибыль от использования российских активов уходит на оказание помощи, в том числе военной, Украине. Один из бельгийских чиновников заявил изданию:Ожидается, что окончательно вопрос по поводу «репарационного кредита» для помощи Киеву решится на саммите лидеров ЕС в середине декабря. При этом Венгрия и Словакия, апеллируя к коррупционному скандалу на Украине, грозятся заблокировать любой вариант финансирования режима Зеленского. Против кредита под залог российских активов с недавнего времени выступает Италия.К слову, многие в России считают, что арестованные на Западе активы ЦБ РФ — это материальные золото-валютные резервы Центробанка. Это ошибочное мнение, физических денег, а уж тем более золотых слитков, там нет. На деле передать активы можно только сменой владельца облигаций с РФ на т.н. Украину в реестре Euroclear. Провести такую операцию в рамках действующего законодательства невозможно. Это чревато серьезными последствиями не только для Бельгии, но и всего Евросоюза и евро как валюты.