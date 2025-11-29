Бельгию заподозрили в «незаконном» использовании доходов от активов РФ

3 045 11
Бельгию заподозрили в «незаконном» использовании доходов от активов РФ

Брюссель и европейские лидеры из «коалиции желающих» изо всех сил стараются продавить в ЕС план финансирования Украины в рамках так называемого репарационного кредита на сумму 140 млрд евро под залог арестованных российских активов. Основная их часть сосредоточена в бельгийской клиринговой компании Euroclear.

Руководство Euroclear категорически против такого решения. Глава депозитария недавно заявила, что готова через суд заблокировать решение о «конфискации», если оно будет принято. Это серьезнее, чем иски РФ.

Правительство Бельгии сопротивляется пусть и завуалированному, но фактически изъятию активов ЦБ РФ, опасаясь судебных исков Москвы. Что примечательно, бельгийское руководство в принципе не возражает против этой схемы, но требует субсидиарной ответственности за последствия от всех стран Евросоюза. Вроде, все разумно, однако даже самые ярые сторонники Киева не спешат брать на себя эти обязательства.

Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен нашла новый предлог давления на бельгийское правительство. Издание Politico сообщает, что в ЕС заподозрили Бельгию в «незаконном» использовании доходов от замороженных активов ЦБ РФ. Об этом журналистам заявили пять дипломатов из разных европейских стран. Они считают, что Бельгия преследует меркантильную цель, удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от них поступают в бюджет страны.

По словам источников, Бельгия обязалась раскрывать информацию, куда направляются поступления от российских активов, однако до сих пор этого не сделала. В прошлом году в ЕС согласовали передачу прибыли, получаемой Euroclear от операций с ценными бумагами, принадлежащими ЦБ РФ, Киеву. В Бельгии этот налог (windfall tax) составляет 25 процентов. Это от 1,25 до 1,75 млрд евро отчислений в бюджет от прибыли, получаемой Euroclear за счет оборота российских ценных бумаг, в год.

Собеседники Politico считают, что бельгийское руководство не исполняет в полной мере решение Евросоюза. Правительство Бельгии это отрицает и заявляет, что вся полученная прибыль от использования российских активов уходит на оказание помощи, в том числе военной, Украине. Один из бельгийских чиновников заявил изданию:

Финансирование (за счет прибыли от активов РФ) полностью предназначено для Украины и идет на оказание военной поддержки, а также на некоторые гражданские товары, такие как машины скорой помощи.

Ожидается, что окончательно вопрос по поводу «репарационного кредита» для помощи Киеву решится на саммите лидеров ЕС в середине декабря. При этом Венгрия и Словакия, апеллируя к коррупционному скандалу на Украине, грозятся заблокировать любой вариант финансирования режима Зеленского. Против кредита под залог российских активов с недавнего времени выступает Италия.

К слову, многие в России считают, что арестованные на Западе активы ЦБ РФ — это материальные золото-валютные резервы Центробанка. Это ошибочное мнение, физических денег, а уж тем более золотых слитков, там нет. На деле передать активы можно только сменой владельца облигаций с РФ на т.н. Украину в реестре Euroclear. Провести такую операцию в рамках действующего законодательства невозможно. Это чревато серьезными последствиями не только для Бельгии, но и всего Евросоюза и евро как валюты.

11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 11:27
    удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от них поступают в бюджет страны

    Давайте. Давайте. ".... Русские всегда приходят за своими деньгами". am
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 11:30
    Скоро у европейцев кукуха улетит от этих активов!)))Перегрызутся пусть и горло мертвой хваткой вцепятся друг другу.))
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:32
    ❝ В ЕС заподозрили Бельгию в «незаконном» использовании доходов от замороженных активов ЦБ РФ. Они считают, что Бельгия преследует меркантильную цель, удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от них поступают в бюджет страны ❞ —

    — В руководстве Евросоюза считают, что если замороженные российские активы украсть, тогда это будет «законно» ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 11:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Бельгия преследует меркантильную цель, удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от них поступают в бюджет страны ❞

      Как !! А с ними не поделились!! Вот потому и злится ЕС! laughing
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:34
    На сайте Евроклира чёрным по белому написано ,что Евроклир оставляет за собой часть прибыли от Российских активов .Русские придут за деньгами ,а адвокаты которые стоят дорого могут и не помочь.Мне очень интересно ,какая адвокатская контора сейчас представляет интересы Евроклира в Российских судах.Да и вчера ВТБ списал по решению суда 900 млн $.Требуется расшифровка ,может быть это отказ типа " что мы должны мы всё прощаем!". wassat
  5. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 11:35
    "Репарационный кредит". Вы точно уверены, что вам ничем это не откликнется?
    Даже страховой полис не дает полной гарантии безопасности!
    Офицеры Вермахта тоже заказывали в 41-м себе парадные мундиры.
  6. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 11:39
    Много раз депутаты Госдумы поднимали вопрос - куда идут проценты от активов за бугром. Ни разу не получили ответа. Теперь узнают
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 12:02
    Вот интересно, кто то всерьез считает, что иски России поданные в европейские суды против европейских стран будут удовлетворены ? Мне кажется, что это несколько наивно. Никто ничего не отдаст. Можно только отобрать. Силой. В прямом и переносном смысле. А, с этим- проблема.
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 12:15
      Ещё может быть такой момент в будущем, при налаживание отношений с западом, про это всё забудут.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:06
    Цитата: Лимон
    Скоро у европейцев кукуха улетит от этих активов

    Весь цимус в том, что активы РФ, представляют из себя обязательства: акции, облигации, евробонды, деревотивы, прочая хрень исскуственно повышающие ликвидность чего то материального. И деньги безнала, состоящие из 101010, в чьем то компьютере, тоже являются обязательством. Их. Перед РФ. Поэтому когда они говорят заберем, это не так. Они не будут исполнять. Навсегда. А в этом результате отсутствующие обязательство. Просто нашлепуют очередную партию денег и разворуют их. Вот и весь схемотоз. А Россия просто национализирует материальные активы, принадлежащие им, на территории РФ. Они ведь когда из РФ даже уходили, все оформлялись с обратным выкупом. А что то не переоформлялось вообще. Так что пусть грабят уже.. Им фантики, нам материальный продукт. Евроклир представлен в 90 странах, будет желание посудиться можно судится и там, а не в Бельгии. Потому как договор с оговорками не работает. Это голимая кража. Не , точнее грабеж. А юристы, да их юристы. Вопрос в цене вопроса. А другие держатели обязательств Евроклира будут сливаться оттуда и ему наступит кирдык. Как то так. hi
  9. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 12:52
    По пунктам: российские активы надо украсть. Не оспаривается.
    Следующий пункт, очень даже важный: кому можно будет украсть (это конечно никакая не Украина, она только дымовая завеса)?
    И пункт третий: кто и как именно потом будет отвечать за кражу? Хотелось бы подсунуть ответчиком Украину, не прокатит, однако, это понятно. Ну тогда Бельгия... Верещит и царапается, и в то же время пользуясь положением уже отгрызает маленький, но стабильный уголок.
    Есть предложение от Трампа - деньги ему, отвечать - Евросоюзу. Очень никому не нравится, кроме, конечно, Трампа, но учитывая должность абонента, предложение посильней евросоюзовского будет.
    Вот такие расклады.
    P.S. Только натурные испытания на Новой Земле (в течение года) могут пошатнуть базис этой конструкции, а именно: Российские деньги можно украсть.