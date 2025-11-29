Украинская пресса: Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком

Украинская пресса напоминает, что в одном из своих интервью глава киевского режима Владимир Зеленский обещал уйти из власти вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком.

Как отмечается в публикации, четыре года назад Зеленский утверждал, что, поскольку он пришел к власти на Украине вместе с Ермаком, вместе они ее и покинут. Однако, как оказалось, Зеленский с легкостью пожертвовал своим соратником и подельником по коррупционным преступлениям, при этом сам уходить из власти, по всей видимости, не собирается.



Между тем, как предполагает американское издание Politico, на фоне отставки Ермака позиции Зеленского будут существенно ослаблены и усилятся призывы оппозиции сформировать в Киеве так называемое «правительство национального единства», которое будет подотчетно парламенту. Издание называет уход Ермака со своей, казалось бы, непоколебимой должности «тектоническим сдвигом» для Украины, который подготавливает почву для ожесточенной борьбы за власть в стране.

В то же время ряд украинских чиновников считает, что Ермак, несмотря на свою формальную отставку, может так и остаться «теневым кукловодом». В настоящее время у Зеленского нет реальной замены Ермаку, потому что он никогда не думал, что очередной коррупционный скандал может привести к таким последствиям. Однако в создавшейся ситуации украинский диктатор был поставлен перед выбором: либо он, либо Ермак. Зеленский ожидаемо выбрал себя...
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    0
    Сегодня, 11:51
    . Украинская пресса: Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком


    Мы с Тамарой ходим парой.
    1. PMA
      PMA
      +1
      Сегодня, 11:54
      Ага, на пару. Ермак "хероически" гибнет на фронте, Зе -тоже что-нибудь учудит похожее. А потом в "бохатых" вилах где-нибудь на островах Тихого океана появится парочка новых жителей...
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 12:03
        Очевидно после отставки Ермака,что власть Зеленского долго не продержится.Без Ермака он как без рук,хотя Ермак может попытаться управлять из тени через подконтрольных ему креатур,ранее им же и расставленных по должностям вроде Свириденко.Но скорее всего Зеленского после подписания перемирия сольют,свалив на него весь негатив за подписанный документ,зато в обмен на эту подпись его с Ермаком возможно не посадят за коррупцию,так сказать дадут личные гарантии безопасности.Так что похоже,что выборы на Украине не за горами.Все к этому идёт и отставка Ермака тут как явный маркер проходящего процесса перемен.
        1. Тополь Звание
          Тополь
          0
          Сегодня, 12:28
          скорее всего Зеленского после подписания перемирия сольют,
          У меня вопрос к вам: а с кем Зеля будет подписывать перемирие? Вообще-то наше ВПР уже не раз говорило, что: во-первых, Россию перемирие не устраивает, а во-вторых, подписывать какие-то договора/соглашения с нелегитимным нет никакого смысла. Исходя из этого, у запада только два пути: капитуляция окраины или срочная замена наркофюрера (может быть успеют до капитуляции).
          1. Sky Strike fighter Звание
            Sky Strike fighter
            0
            Сегодня, 12:41
            . У меня вопрос к вам: а с кем Зеля будет подписывать перемирие?


            Так совсем недавно по СМИ прошли заявления Верховного Главнокомандующего, что готовы к переговорам в любое время.Понятно что переговоры займут какое то время,пока стороны прийдут к взаимоприемлемым условиям.Вот и ответ на ваш вопрос.Факт в том что к этому уже впринципе готовы и об этом заявляется на широкую аудиторию.

            . Вообще-то наше ВПР уже не раз говорило, что: во-первых, Россию перемирие не устраивает


            Будет ли это долгий мир или очередное перемирие зависит от силового баланса сторон.Долгий мир будет в случае если все поймут что нарушать статус кво себе дороже потому что чревато последствиями силового характера,которые и будут являться предохранителями от возможного срыва мира.Перемирие между КНДР и Южной Корней уже много десятилетий держится из-за силового статуса кво.Перемириеипо факту ставшее миром,пусть и негласным.

            .во-вторых, подписывать какие-то договора/соглашения с нелегитимным нет никакого смысла.


            Так других нет,а эти уже выбрались так,что подпишут всё что угодно и не факт что новые будут сговорчивее,хоть и будут легитимнее.Опять же не в легитимности дело,а в силовом балансе сил после конфликтного мироустройства,способного обеспечить долгосрочный мир.Будет сила подкрепляются мир и всем будет всё равно легитимный или не легитимный подписал мир,а если силы не будет,то на любую подпись и мире хоть легитимную,хоть не легитимную всем наплевать,потому что увидят возможность переиграть расклад в свою пользу.Неив легитимности/не легитимности дело,а в раскладе сил.Сила сама по себе уже и есть легитимность.Не надо продавать большое значение букве закона,если она не подкреплена силой.Только государство имеет монополию на насилие,поэтому только государство и определяет что такое закон.Так же и в мировой практике.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 12:14
      Цитата: Sky Strike fighter
      . Украинская пресса: Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком

      Да, да. А еще он обещал тут же прекратить войну на Донбассе, как станет президентом. И посадить все ворье,
      И вся пресса Украины поддерживала. А что теперь? Проснулись и робко заговорили "ну он же обещал!"
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +1
        Сегодня, 12:17
        Ну так раньше он мог обмануть просто,а сейчас у него выбор или подписать перемирие и получить за это личные гарантии безопасности от правосудия или колония строгого режима в случае отказа.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +2
          Сегодня, 12:23
          Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком
          Любят люди при власти много чего обещать, но потом забывают.... recourse
      2. ЛМН Звание
        ЛМН
        +2
        Сегодня, 12:26
        Цитата: Егоза

        Да, да. А еще он обещал тут же прекратить войну на Донбассе, как станет президентом. И посадить все ворье,
        И вся пресса Украины поддерживала.

        Почти вся Украина его поддерживала.Судя по результатам выборов. request
      3. Baro Звание
        Baro
        +1
        Сегодня, 12:29
        Цитата: Егоза
        Цитата: Sky Strike fighter
        . Украинская пресса: Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком

        Да, да. А еще он обещал тут же прекратить войну на Донбассе, как станет президентом. И посадить все ворье,
        И вся пресса Украины поддерживала. А что теперь? Проснулись и робко заговорили "ну он же обещал!"

        Кагал жииидовский в Киве уходит с мешками Елена ! Осталяет России разграбленную территорию с инвалилдами ..Типо миссия закончена ! Сами с ними разбрайтесь ..А как с ними разбеаться ? Инваилидыы пенсионеры ит.д. И Русофобыы Придет такой Русский с гумпомощью А ему бабка с хохлушкой ..АвтоматноЙ очередью клятые
        Что с такими делать ? Сперва вопрос Крым наш , а птом мину ..И ВСЕ !Идем дальше тихо
        Преаательство хоооохлов ..Это дает нам право МОЧИТь По взросломцу
  2. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 11:55
    Это наркоман всея 404-ой чего только не говорил, и не обещал!
    четыре года назад Зеленский утверждал, что, поскольку он пришел к власти на Украине вместе с Ермаком, вместе они ее и покинут.
    1. Baro Звание
      Baro
      0
      Сегодня, 12:48
      Цитата: Илия
      Это наркоман всея 404-ой чего только не говорил, и не обещал!
      четыре года назад Зеленский утверждал, что, поскольку он пришел к власти на Украине вместе с Ермаком, вместе они ее и покинут.

      Да жжииии дзахватили Киев и сионист =ы гешефт получили ..И еще когда разделим ее ..Они опять заверещат Дайтк нам все ..Мы за Россию страдали ))))
  3. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 11:59
    Зеленский утверждал, что, поскольку он пришел к власти на Украине вместе с Ермаком, вместе они ее и покинут.

    Ну клоун вообще то так же утверждал, что пришёл только на один срок.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:06
    ❝ Зеленский обещал уйти из власти вместе с Ермаком ❞ —

    — «Дела не отпускают» ...
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 12:13
    """Украинская пресса напоминает, что в одном из своих интервью глава киевского режима Владимир Зеленский обещал уйти из власти вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком."""

    Он наверняка имел в виду то, что если он сам уйдет, то и ермак уйдет вместе с ним, а не то что сам наркот пойдет вслед за ермаком laughing
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 12:16
    Он им много чего обещал. Пусть не скулят.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 12:22
    Украинская пресса напоминает, что в одном из своих интервью глава киевского режима Владимир Зеленский обещал уйти из власти вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком

    Мало что ли Зе врал? Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Потом опять качели карусели. И так по кругу. Да ему это, как пописать сходить.
    Это власть такая. Для забавы укров. Получите. Распишитесь.
    Да и мало ли чего наговоришь в бреду, когда вещества такие развеселые.
  8. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 12:23
    Клоун телепает языком без перерыва, иной раз, сам не понимая о чем, и не помнит, что обещал. Его сиюминутные выcеры не предполагают ответственности в дальнейшем.
  9. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +2
    Сегодня, 12:25
    Однако, как оказалось, Зеленский с легкостью пожертвовал своим соратником и подельником по коррупционным преступлениям, при этом сам уходить из власти, по всей видимости, не собирается
    Верить словам местечкового, это себя не уважать.
    Врать и наживаться, это их жизненный принцип.
  10. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 12:27
    Обещать - не значит жениться. Да и давненько это было. К тому же джентльмен своему слову хозяин - хочу дал, хочу назад взял.
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:28
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — «Дела не отпускают

    Я это интервью раз пять пересматривал. Смотрел раз пять. Ржал в голос. Чуть ноги не обжог. Ещё есть в грузовом самолёте и в тамбуре поезда из Польши ночью. Шоу ещё то. Не, пускай, президенствует. На сегодня это мой любимый шоумэн. Так то актеришка, а тут все натурально. Раневская отдыхает.