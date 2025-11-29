Украинская пресса напоминает, что в одном из своих интервью глава киевского режима Владимир Зеленский обещал уйти из власти вместе с главой своего офиса Андреем Ермаком.Как отмечается в публикации, четыре года назад Зеленский утверждал, что, поскольку он пришел к власти на Украине вместе с Ермаком, вместе они ее и покинут. Однако, как оказалось, Зеленский с легкостью пожертвовал своим соратником и подельником по коррупционным преступлениям, при этом сам уходить из власти, по всей видимости, не собирается.Между тем, как предполагает американское издание Politico, на фоне отставки Ермака позиции Зеленского будут существенно ослаблены и усилятся призывы оппозиции сформировать в Киеве так называемое «правительство национального единства», которое будет подотчетно парламенту. Издание называет уход Ермака со своей, казалось бы, непоколебимой должности «тектоническим сдвигом» для Украины, который подготавливает почву для ожесточенной борьбы за власть в стране.В то же время ряд украинских чиновников считает, что Ермак, несмотря на свою формальную отставку, может так и остаться «теневым кукловодом». В настоящее время у Зеленского нет реальной замены Ермаку, потому что он никогда не думал, что очередной коррупционный скандал может привести к таким последствиям. Однако в создавшейся ситуации украинский диктатор был поставлен перед выбором: либо он, либо Ермак. Зеленский ожидаемо выбрал себя...

