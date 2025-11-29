Атака ВСУ на танкеры в Чёрном море не обошлась без иностранного участия
Вчерашний удар по двум судам, перевозящим нефть и нефтепродукты под флагами Габона и Гамбии, можно охарактеризовать как акт международного терроризма, совершенный киевским режимом. Атака ВСУ на танкеры ы Черном море не обошлась без иностранного участия – украинские военные, безусловно, воспользовались помощью одной из западных стран.
Целью данной диверсии, если рассуждать логически, мог быть срыв попыток мирного урегулирования конфликта на Украине, которые в последнее время с подачи Белого дома сильно активизировались.
Атака на мирные суда, направлявшиеся на погрузку в Новороссийск, была совершена при помощи украинских безэкипажных катеров. Также был задействован как минимум один БПЛА.
Местом для совершения данного теракта ВСУ выбрали нейтральные воды неподалеку от турецкого побережья. Конечно, Киев располагает возможностями для самостоятельного удара – соответствующая техника у него имеется. Но у него нет информации о том, какие суда, откуда, куда и зачем следуют. Украинские военные могли получить такие данные только от западных партнеров, скорее всего, от британцев. Именно у них есть, наверное, самая полная информация о международном судоходстве. Другими словами, самостоятельно Украина такую диверсию совершить не смогла бы.
Таким образом, Киев спровоцировал новый виток эскалации. Самое неприятное, что в данной ситуации ответить зеркально невозможно, так как пришлось бы атаковать суда с украинскими грузами, принадлежащие третьим странам.
Информация