Атака ВСУ на танкеры в Чёрном море не обошлась без иностранного участия

5 553 27
Атака ВСУ на танкеры в Чёрном море не обошлась без иностранного участия

Вчерашний удар по двум судам, перевозящим нефть и нефтепродукты под флагами Габона и Гамбии, можно охарактеризовать как акт международного терроризма, совершенный киевским режимом. Атака ВСУ на танкеры ы Черном море не обошлась без иностранного участия – украинские военные, безусловно, воспользовались помощью одной из западных стран.

Целью данной диверсии, если рассуждать логически, мог быть срыв попыток мирного урегулирования конфликта на Украине, которые в последнее время с подачи Белого дома сильно активизировались.

Атака на мирные суда, направлявшиеся на погрузку в Новороссийск, была совершена при помощи украинских безэкипажных катеров. Также был задействован как минимум один БПЛА.

Местом для совершения данного теракта ВСУ выбрали нейтральные воды неподалеку от турецкого побережья. Конечно, Киев располагает возможностями для самостоятельного удара – соответствующая техника у него имеется. Но у него нет информации о том, какие суда, откуда, куда и зачем следуют. Украинские военные могли получить такие данные только от западных партнеров, скорее всего, от британцев. Именно у них есть, наверное, самая полная информация о международном судоходстве. Другими словами, самостоятельно Украина такую диверсию совершить не смогла бы.


Таким образом, Киев спровоцировал новый виток эскалации. Самое неприятное, что в данной ситуации ответить зеркально невозможно, так как пришлось бы атаковать суда с украинскими грузами, принадлежащие третьим странам.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. esl462 Звание
    esl462
    +6
    Сегодня, 11:51
    "Самое неприятное, что в данной ситуации ответить зеркально невозможно, так как пришлось бы атаковать суда с украинскими грузами, принадлежащие третьим странам."
    Странно всё это...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -4
      Сегодня, 11:53
      Месть за сбитого лётчика Ермака.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        -1
        Сегодня, 12:08
        Местом для совершения данного теракта ВСУ выбрали нейтральные воды неподалеку от турецкого побережья.

        А не договариваться об этом недавно ездил клоун к султану ? Ну а чё в своё время Россия в Сирии сильно "наступила на хвост" туркам перекрыв поставки ворованной нефти, а тут такой шанс навредить чужими руками. Воды то нейтральные и как бы турки не при чём.
    2. Маз Звание
      Маз
      +6
      Сегодня, 12:05
      На войне нет правил, надо не сопли жевать, и брюзжать размахивая красными фломастерами, а ответить зеркально вчетверо более и не по украинским нефтевозам, а по активами кукловодов из лондона и фашингтона. И не забыть последние перед Рождеством електростанции и мосты на незалежной. "Петров и Баширов" отдохнули, теперь вперёд - за орденами.
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:34
      Да атаковали уже .И ни кто даже не вякнул.Правда это было в Одессе полглда ремонта и контейнеровоз МSC как новенький.
      1. Fisherman Звание
        Fisherman
        +2
        Сегодня, 12:40
        надо активно развивать флот собственных БЭКов и размещать его в мировых водах....и чтобы без "российских деталей" были....кто там рванул СПГ британский у берегов Африки - один шаман местный знает!
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 12:49
          Один из причалов КТК сегодня сломан на долгие месяцы .Это сигнал от " англичанки " уже не нам ,а Трампу .Как тебе такое Трамп ?Будет весело.
    4. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 12:41
      Почему бы и нет пару раз в акватории портов Украины (особенно против британских грузов). Показать, что и мы можем. А бездействие только поощряет противников.
  2. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 11:57
    Одной ли?
    Атака ВСУ на танкеры ы Черном море не обошлась без иностранного участия – украинские военные, безусловно, воспользовались помощью одной из западных стран.
  3. wku
    wku
    +6
    Сегодня, 12:01
    привет Сергею Кожугедовичу Шойгу и его зерновой сделке.
  4. PMA
    PMA
    +3
    Сегодня, 12:03
    Самое неприятное, что в данной ситуации ответить зеркально невозможно

    Ну, могли бы "неизвестные террористы" подвзорвать английский военный кораблик где-нибудь в Скапа-Флоу... Чем не зеркальный ответ?
    А мы, соответственно, высказали бы озабоченность разгулом терроризма...
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 12:20
      Цитата: PMA
      Ну, могли бы "неизвестные террористы" подвзорвать английский военный кораблик где-нибудь в Скапа-Флоу... Чем не зеркальный ответ?

      Сейчас Скапа-Флоу используется нефтяной промышленностью. Здесь находится нефтяной терминал Флотта, который служит одним из пунктов перевалки и переработки нефти Северного моря.
    2. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 12:26
      Так мысль здравая , типа месть Мерца за северные потоки . Типа не вынесла душа германца такое и тд и тп
  5. g_ae Звание
    g_ae
    +3
    Сегодня, 12:05
    Ну, и где, интересно, пройдет очередная красная линия? Ладно население потерпит, но это интересы нефтяного российского бизнеса затронуты, а доходы сырьевого бизнеса -это святое. Я понимаю суда иностранные трогать нельзя, но почему до сих пор шумерские порты в ноль не помножены? Или там интересы "партнёров" неприкосновенные? Так эти же "партнёры" и помогают шумерам. Если некуда причаливать и выгружаться, то и суда не пойдут.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      -1
      Сегодня, 12:20
      Кроме как ЯО такую инфраструктуру не уничтожишь. Обычными средствами били, но это все потом восстанавливают.
      1. сайгон Звание
        сайгон
        0
        Сегодня, 12:29
        Так после удара фугасными боеприпасами , все непременно и с постоянством бить осколочными боеприпасами и опять фугасы и так непрерывно вынося и пожарных и востановителей.
      2. g_ae Звание
        g_ae
        0
        Сегодня, 12:41
        Да ладно! А как шумеры непрерывными ударами обычными ракетами по херсонскому мосту вынудили наших оставит Херсон? И потом восстанавливать долго и дорого, а грузы им нужны постоянно. Или это только в России ремонтируют годами, как Кузю, а потом бросают? Или кукурузник десятилетиями строят? Вот сейчас посмотрим как "быстро" стартовый стол на Байкануре манагеры Владимира Владимировича отремонтируют, кстати, запасаемся попкорном. Может украинцев пригласить, если они так быстро все восстанавливать умеют?
  6. Aндрей Ко Звание
    Aндрей Ко
    +2
    Сегодня, 12:06
    Зная кто и как помогал и организовывал, почему не ответить больно и сильно без объявления, но так чтоб понятно было за что и если что будет хуже.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 12:20
      Это вы к кому обращаетесь,к Габону и Гамбии??)) Экипажи тоже не российские. Экономическая зона Турции.
  7. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 12:13
    Конечно, Киев располагает возможностями для самостоятельного удара – соответствующая техника у него имеется. Но у него нет информации о том, какие суда, откуда, куда и зачем следуют. Украинские военные могли получить такие данные только от западных партнеров, скорее всего, от британцев

    Да-да...) А почему бы не от американцев? Ведь только что именно в Турции, хунтеныши встречались с американцами.., а не британцами. Ермак, умеров прям аккурат на кануне этих провокационных ударов, встречались со штатовскими хозяевами, пентагонские чины, только приезжали в украину консультировать своих марионеток и тп. Но, нет нет, ни в коем случае не смотрите в сторону сша ибо Трамп кричит о своем миротворчестве громче всех, а значит это точно не он ине штаты, а англичане или кто еще, - сами украинцы, вдруг такое решили замутить.... И, надо быть абсолютным глупцом, что бы верить тому, кто больше всех кричит о том что он не вор... Хотя реальность, указывает на обратное. Повторюсь... - больше всех на этой войне наживаются сша и в материальном плане (продавая свои вооружения и ресурсы Европы, удаляя Россию с энерго рынка и тп.) и так же, в плане уничтожения, нанесения максимального вреда, своему давно обозначенному как главным противником сша врагу, России. Так штаты (сионо-англосакции элиты, правящие Западом),устраняют главную угрозу своей гегемонии и господства над миром. Ничего личного... И, понятное дело - никакой Трамп или иной другой западный руководитель, допущенный этими элитами к власти на западе, никогда не станет преследовать иные цели, нежели установленные и планомерно, годами воплощаемые, настоящими хозяевами запада. На публику, для дезинформации своих врагов, введения их в заблуждение, вывод себя из под ударов и тп., правящие марионетки, конечно могут разыгрывать все что угодно.., но мудрые знают... - лишь "по плодам узнаете их", то есть, по реальным последствиям их политики и действий, а не заявляемым лживым словам.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +2
      Сегодня, 12:22
      А вроде-бы вся информация о судах в открытом доступе в интернете. Как и о самолетах.
      Например https://www.vesselfinder.com/ru
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 12:29
        https://www.marinetraffic.com
        Все суда мира отслеживаются
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:23
    404 ые проявили самостоятельность ,как и с СП 1.2.Англия тут не причём wassat . bully Существуют платные подписки на нефтяной трафик.Удар нанесён в зоне ответственности ВМС Турции.Я ожидал у наших вод - но там проблема у 404 - ЧФ .
    Моё личное мнение - один из договорняков умер ,когда мы начали выносить всё подряд в портах Украины.
    Эрдоган будет прикидываться нейтралом лешится газового месторождения севернее на сто км от Стамбула. Англичанам фиолетово - кто там и что там.Снесут к чертям все его десять спесудов ,кстати российские офшорные суда под Российским флагом там присутствуют,под фрахтом.Да вроде англицкие и норвежские есть.Будет весело всем.Переходим на новый этап.
  9. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 12:23
    Юридически это акт международного терроризма или пиратства. Район этой атаки никак нельзя подвести под район боевых действий или близкий к нему и списать инцидент на "неизбежную на море случайность". Пусть атакованные суда были под флагами незначительных, но все же нейтральных стран, все равно нужно помочь им инициировать разборки в ООН и ИМО.
  10. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 12:26
    украинские военные, безусловно, воспользовались помощью одной из западных стран

    Вот ведь загадка!?... Какая такая западная страна помогла бандерлогам... Так это - не загадка, а разгадка, как говорят в известных кругах: англичанка помогла. К бабке не ходи!
  11. Vlad Gor
    Vlad Gor
    0
    Сегодня, 12:49
    Танкеры взорваны в экономической зоне Турции. Это теракт.
    Вопрос.
    Почему танкеры взорваны пустыми???
    Загруженные они бы нанесли больше вреда и больше шума.
    Почему танкеры взорваны не в территориальных водах Турции???
    США и Великобритания это организовали и провели.
    Какие "переговоры" можно вести с США и о чём?
  12. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 12:52
    Надо не вопить по поводу "актов терроризма" ,а самим уже начать воевать по настоящему,без договорняков.Для чего у нас в составе ЧФ имеются подводные лодки?Только для того что бы пулять КР?