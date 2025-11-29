Давно раздражал руководство США: западные СМИ обрушились с критикой на Ермака

После вчерашней отставки главы офиса Зеленского западная пресса, привыкшая «держать нос по ветру», словно по команде обрушилась с критикой на Ермака. Вдруг выяснилось, что «серый кардинал всея Украины» давно раздражал американское руководство. Об этом пишет британская The Telegraph, которая раньше почему-то такого не замечала. Ермак допускал ошибки в отношениях с администрацией президента США, констатирует «Телеграф».

Примечательно, что «прозревшие» британские журналисты цитируют другие издания, в частности Politico, которые ранее писали:

Именно глава офиса посоветовал Зеленскому добиваться той провальной встречи в Овальном кабинете с Трампом, и именно он предложил передать американскому президенту подборку фотографий истощенных военнопленных, из-за которых встреча пошла наперекосяк.

Британская газета утверждает, что после этой встречи в Белом доме чиновники из администрации Трампа стали советовать Зеленскому уволить главу своего офиса. Одной из причин было названо то, что Ермаку требовался переводчик с английского. Мол, негоже приезжать «на поклон к хозяину», предварительно не удосужившись освоить его родной язык.

Причем Ермак раздражал как республиканцев, так и демократов, продолжает The Telegraph. Они «устали от резкого, назидательного стиля» главы офиса Зеленского. Однако это не помешало конгрессменам вести переговоры с Ермаком и украинской делегацией.



Совсем не стесняется в характеристиках Ермака итальянская газета La Repubblica. В публикации издания его описывают как суперпараноика, который не подпускал к Зеленскому никого, кроме своих проверенных и доверенных лиц. Об этом изданию рассказал бывший высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, влияние Ермака было похоже на гипноз, он влиял на все решения, которые принимал Зеленский.

Итальянская газета сообщает совсем уж «интимные» подробности отношений Ермака и Зеленского:

Их кровати в подземном бункере стояли рядом, а в свободное время они вместе смотрели фильмы и играли в настольный теннис.

Отмечается, что потеряв должность главы офиса «президента», Ермак лишился и поста главы украинской делегации на переговорах с Соединенными Штатами, которые возобновятся завтра в Майами. Украинскую делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Хотя и к нему немало вопросов как бывшему министру обороны в рамках антикоррупционного расследования НАБУ. Но пока из Вашингтона команды заняться Умеровым не поступало. Очевидно, всё будет зависеть от его сговорчивости по принятию мирного плана Трампа.

  1. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 12:36
    Пройдет еще время...и окажется ,что все на западе были против режима Зели и очень любят Россию.)))
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 12:52
      Сейчас на (кошках) ермаке потренируются, и за нарколыгу потом возьмутся laughing

      Хотя вряд ли конечно так будет, но не исключено если реально захотят слить тему окраины и лицо при этом не потерять.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:38
    ❝ Итальянская газета сообщает совсем уж «интимные» подробности отношений Ермака и Зеленского*:
    Их кровати в подземном бункере стояли рядом ❞ —

    — Так удобнее для работы ...
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 12:42
    Их кровати в подземном бункере стояли рядом, а в свободное время они вместе смотрели фильмы и играли в настольный теннис.

    "Обои полетим ! Обои полетим"...
  4. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    0
    Сегодня, 12:43
    . Ну ладно Зелебоба и Ермак параноики, кровати у них рядом. Но доводов того, почему Ермак бесил США нет. Влиял на Зелю? Отговаривал его? Значит Зеля внушаемый и мягкотелый , если его можно настолько паутиной плести.
    То что он кукла больших дядек - это и так понятно. Плана у него никакого нет. Без хозяина он не может. Был олигарх, а теперь говорят МИ-6 не исключено. Но это шерсть, о чем с ним говорить тогда, в принципе
  5. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 12:45
    влияние Ермака было похоже на гипноз

    Кажись нашли как бы "крайнего". А ведь могут и ликвидировать, как слишком много знающего.