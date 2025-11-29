Давно раздражал руководство США: западные СМИ обрушились с критикой на Ермака

Именно глава офиса посоветовал Зеленскому добиваться той провальной встречи в Овальном кабинете с Трампом, и именно он предложил передать американскому президенту подборку фотографий истощенных военнопленных, из-за которых встреча пошла наперекосяк.

Их кровати в подземном бункере стояли рядом, а в свободное время они вместе смотрели фильмы и играли в настольный теннис.

После вчерашней отставки главы офиса Зеленского западная пресса, привыкшая «держать нос по ветру», словно по команде обрушилась с критикой на Ермака. Вдруг выяснилось, что «серый кардинал всея Украины» давно раздражал американское руководство. Об этом пишет британская The Telegraph, которая раньше почему-то такого не замечала. Ермак допускал ошибки в отношениях с администрацией президента США, констатирует «Телеграф».Примечательно, что «прозревшие» британские журналисты цитируют другие издания, в частности Politico, которые ранее писали:Британская газета утверждает, что после этой встречи в Белом доме чиновники из администрации Трампа стали советовать Зеленскому уволить главу своего офиса. Одной из причин было названо то, что Ермаку требовался переводчик с английского. Мол, негоже приезжать «на поклон к хозяину», предварительно не удосужившись освоить его родной язык.Причем Ермак раздражал как республиканцев, так и демократов, продолжает The Telegraph. Они «устали от резкого, назидательного стиля» главы офиса Зеленского. Однако это не помешало конгрессменам вести переговоры с Ермаком и украинской делегацией.Совсем не стесняется в характеристиках Ермака итальянская газета La Repubblica. В публикации издания его описывают как суперпараноика, который не подпускал к Зеленскому никого, кроме своих проверенных и доверенных лиц. Об этом изданию рассказал бывший высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, влияние Ермака было похоже на гипноз, он влиял на все решения, которые принимал Зеленский.Итальянская газета сообщает совсем уж «интимные» подробности отношений Ермака и Зеленского:Отмечается, что потеряв должность главы офиса «президента», Ермак лишился и поста главы украинской делегации на переговорах с Соединенными Штатами, которые возобновятся завтра в Майами. Украинскую делегацию возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Хотя и к нему немало вопросов как бывшему министру обороны в рамках антикоррупционного расследования НАБУ. Но пока из Вашингтона команды заняться Умеровым не поступало. Очевидно, всё будет зависеть от его сговорчивости по принятию мирного плана Трампа.