Пресса США: Евросоюз осознал, что окажется проигравшим в новом мироустройстве

Страны Европы все больше опасаются, что уже не смогут на равных конкурировать с ведущими мировыми державами. Евросоюз окончательно осознал, что окажется главным проигравшим в условиях нового передела мира.Как пишет американская газета Wall Street Journal, в настоящее время Европа все острее ощущает себя на обочине новой большой игры. Вашингтон и Пекин переписывают правила торговли без ее участия и без учета ее интересов, а Трамп представил свой план урегулирования украинского кризиса, не посоветовавшись с европейцами. В ответ ЕС ограничился тем, что представил свое контрпредложение, более выгодное для Киева, которое было просто проигнорировано.Кроме того, Европа лихорадочно пытается перевооружиться. Германия разблокировала 500 миллиардов евро на десятилетнюю программу перевооружения своей армии, Прибалтика, Польша и скандинавские страны спешно наращивают свои армии. При этом многие в Брюсселе вынуждены признать, что старые институты ЕС попросту не созданы для жесткой политики силы. В частности, политик Марио Драги предлагает членам так называемой «коалиции желающих» проект для совместных закупок вооружений и развития технологий, реализация которого позволит обойти требование единогласия 27 стран. Таким образом, все более очевидно, что если Европа не сможет быстро перестроиться, она рискует стать одним из главных проигравших в новой мировой иерархии.

