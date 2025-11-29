Минэнерго Украины: удары ВС РФ обесточили более 500 тысяч потребителей в Киеве

4 552 14
Минэнерго Украины: удары ВС РФ обесточили более 500 тысяч потребителей в Киеве

В Харьковской области этой ночью лишились света почти восемь тысяч человек. Еще больше потребителей оказались отключены от электроснабжения на Киевщине – более 100 тысяч потребителей без учета жителей самой столицы.

Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

Жители украинской столицы слышали этой ночью взрывы. В министерстве энергетики утверждают, что удары ВС РФ обесточили более 500 тысяч потребителей в Киеве. Отключения света произошли в Святошинском, Оболонском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Подольском районах.

Российские ракеты и беспилотники-камикадзе поразили энергетические объекты и в других украинских регионах. В частности, были атакованы Черниговская, Полтавская и Сумская области. В министерстве заявили:

Во всех регионах Украины сегодня используются графики почасовых отключений.

Для промышленных предприятий и объектов бизнеса по всей стране действую ограничения мощности.

После ударов украинские энергетики ведут аварийно-восстановительные работы – там, где это можно делать, не подвергая себя опасности. Они пытаются максимально быстро восстановить электроснабжение потребителей.

В это время украинские военные регулярно атакуют приграничные регионы России, также отдавая приоритет объектам энергетики. Так, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по одной из таких целей в селе Крупец в Рыльском районе. В результате без электричества остались 600 местных потребителей.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Грац Звание
    Грац
    +8
    Сегодня, 13:33
    замерзать все их города должны хватит чикаться
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 13:34
    Лишение электроэнергетики и теплоэнергетики обоюдострое оружие ,но мы пока выигрываем у нас боеголовки мощнее и ПВО лучше .
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +4
      Сегодня, 13:40
      Сравнение на лицо -у нас 600 чел.временно без электричества,а там только в Киеве 500 тыс.чел.!И после наших ударов они на врядли восстановят,если после ударов 2022г.всё еще не могут восстановить...
      1. wku
        wku
        0
        Сегодня, 14:56
        хватит уже чепчики подбрасывать, ни каких сверхкритических повреждений нет, вот если остановят весь электротранспорт включая метро, и уличное освещение перестанет существовать как класс, можно ещё о чём-то говорить серьёзно, и то это ещё не крах энергетики.
  3. zelivee Звание
    zelivee
    +8
    Сегодня, 13:37
    И зачем хохлам электричество? Всю энергосистему кляты коммуняки построили. Давно пора декоммунизировать.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 13:43
      Да и поскакать можно,если начнут мёрзнуть. Опыт у чубатых- есть.
      1. zelivee Звание
        zelivee
        +3
        Сегодня, 13:46
        В кружевных труселях и кастрюлей на голове скачи не скачи, врядли согреешся.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +5
          Сегодня, 13:47
          Не скажите... Надо стараться. Высоко скакать.
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 14:14
          Цитата: zelivee
          В кружевных труселях и кастрюлей на голове скачи не скачи, врядли согреешся.

          Это они уже хорошо поняли.
          «Импорт в Украину электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей в январе-октябре увеличился в 3,6 раза по сравнению с таким же периодом 2024 года — до $ 1,397 млрд», — сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на Государственную таможенную службу.
          По ее данным, в этом году поставки шли в основном из Румынии, Чехии и Польши.

          «В октябре импорт этого оборудования увеличился на 89,3% по сравнению с прошлогодним октябрем — до $ 187,8 млн», — пишет агентство.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +3
      Сегодня, 14:11
      Цитата: zelivee
      И зачем хохлам электричество? Всю энергосистему кляты коммуняки построили. Давно пора декоммунизировать.

      Крепкую энергосистему построили. Ежедневно по ней бьют, а она все еще работает.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 13:38
    ❝ Удары ВС РФ обесточили более 500 тысяч потребителей в Киеве ❞ —

    — Кличко наванговал ...
  5. Фразах Звание
    Фразах
    -5
    Сегодня, 13:39
    С голов киевской шоблы не упал ни единый волос, с их хозяев и подавно. А мнение туземцев по обе стороны шерифов не волнует. Главное, чтобы оброк вовремя платили.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:40
    Современная система жизнеобеспечения больших населенных пунктов уязвима и полноценного дублирование, резервирования не существует нигде, пожалуй... малые населённые пункты не в счёт, там все по разному, но автоную работу, аварийное резервирование, обеспечить не так уж сложно, было б желание и необходимые средства...
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 14:22
    "Маловато, маловато будет" (с).
    Укры хотели отделяться, не зависеть. Получайте. Как раз прочувствоваете, как там на Донбассе и в Курске.
    Ракетчикам и дроноводам салют. Хотя они и сами его устраивают.