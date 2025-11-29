Минэнерго Украины: удары ВС РФ обесточили более 500 тысяч потребителей в Киеве
4
В Харьковской области этой ночью лишились света почти восемь тысяч человек. Еще больше потребителей оказались отключены от электроснабжения на Киевщине – более 100 тысяч потребителей без учета жителей самой столицы.
Об этом сообщили в Минэнерго Украины.
Жители украинской столицы слышали этой ночью взрывы. В министерстве энергетики утверждают, что удары ВС РФ обесточили более 500 тысяч потребителей в Киеве. Отключения света произошли в Святошинском, Оболонском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Подольском районах.
Российские ракеты и беспилотники-камикадзе поразили энергетические объекты и в других украинских регионах. В частности, были атакованы Черниговская, Полтавская и Сумская области. В министерстве заявили:
Во всех регионах Украины сегодня используются графики почасовых отключений.
Для промышленных предприятий и объектов бизнеса по всей стране действую ограничения мощности.
После ударов украинские энергетики ведут аварийно-восстановительные работы – там, где это можно делать, не подвергая себя опасности. Они пытаются максимально быстро восстановить электроснабжение потребителей.
В это время украинские военные регулярно атакуют приграничные регионы России, также отдавая приоритет объектам энергетики. Так, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по одной из таких целей в селе Крупец в Рыльском районе. В результате без электричества остались 600 местных потребителей.
