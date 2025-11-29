Крупнейший украинский военный мониторинговый паблик подтвердил, что официальные медиаресурсы ВСУ опубликовали недостоверное видео, представив его в качестве подтверждения своего заявления об «отражении атаки ВС РФ под Гуляйполем».По данным украинского ресурса, ВСУ попытались выдать за бои в Запорожской области видео, ранее снятое в приграничном районе Курской области. Опрометчиво опубликованное видео, на котором отчетливо видно зеленую листву на деревьях, было впоследствии спешно удалено с официального аккаунта ВСУ.Кроме того, украинский паблик, известный своей любовью к рисованию обширных «серых зон», опасаясь признавать продвижение российской армии, сетует, что официальные ресурсы ВСУ не упоминают некоторые неугодные командованию подразделения, вместо этого всячески выпячивают своих медийных «любимчиков».Между тем, даже вышеупомянутый паблик, как правило, крайне неохотно и весьма запоздало признающий успехи российской армии, в своем последнем обновлении карты указал, что ВС РФ не только продвинулись вокруг Гуляйполя, но и зашли на восточные окраины города.Накануне о заходе подразделений ВС РФ на окраины Гуляйполя сообщила известная своей непримиримой критикой в адрес украинского главкома Сырского депутат Рады Марьяна Безуглая, однако это не остановило официальные медиаресурсы ВСУ от публикации откровенно недостоверного видео.

