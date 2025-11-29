Украинский мониторинговый ресурс обвинил ВСУ в публикации недостоверного видео

Крупнейший украинский военный мониторинговый паблик подтвердил, что официальные медиаресурсы ВСУ опубликовали недостоверное видео, представив его в качестве подтверждения своего заявления об «отражении атаки ВС РФ под Гуляйполем».

По данным украинского ресурса, ВСУ попытались выдать за бои в Запорожской области видео, ранее снятое в приграничном районе Курской области. Опрометчиво опубликованное видео, на котором отчетливо видно зеленую листву на деревьях, было впоследствии спешно удалено с официального аккаунта ВСУ.



Кроме того, украинский паблик, известный своей любовью к рисованию обширных «серых зон», опасаясь признавать продвижение российской армии, сетует, что официальные ресурсы ВСУ не упоминают некоторые неугодные командованию подразделения, вместо этого всячески выпячивают своих медийных «любимчиков».

Между тем, даже вышеупомянутый паблик, как правило, крайне неохотно и весьма запоздало признающий успехи российской армии, в своем последнем обновлении карты указал, что ВС РФ не только продвинулись вокруг Гуляйполя, но и зашли на восточные окраины города.

Накануне о заходе подразделений ВС РФ на окраины Гуляйполя сообщила известная своей непримиримой критикой в адрес украинского главкома Сырского депутат Рады Марьяна Безуглая, однако это не остановило официальные медиаресурсы ВСУ от публикации откровенно недостоверного видео.
5 комментариев
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:45
    "туманом войны" пытаются прикрыть свои поражения, зато "успехи", даже микроскоп чешские, выставляют напоказ раздувая тему до вселенских масштабов...
    Ничего нового...
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 13:46
    Это постоянно у них так. Чему удивляться ,то? Хотя многие здесь верят всему,что говорят с той стороны. Например,что эл.энергией проблем нет в 404 ,бары и рестораны работают и.т.д.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 14:26
      Массированный удар ракетами и дронами был нанесен ночью и утром по объектам энергетики в Киеве

      Причем в этот раз часть "Гераней", оснащенных камерами, специально выслеживала мобильные зенитные группы ВСУ.

      Как сообщают ресурсы противника, среди их зенитчиков есть потери. Работа по ним шла целенаправленно, стоило зенитчикам сменить позицию, как на них пикировала новая "Герань".

      Ракетными ударами сильно повреждены киевские ТЭЦ-5 и ТЭУ-6. Наблюдатели насчитали более 30 прилетов ракет разных типов. В западной части Киева пропало электричество и понизилось давление воды в водопроводе.

      Удару подвергся почтовый склад, который на Украине используется как часть логистики по доставке оружия и боеприпасов.
    2. ЛМН Звание
      ЛМН
      +2
      Сегодня, 14:31
      Цитата: Лимон
      Это постоянно у них так. Чему удивляться ,то? Хотя многие здесь верят всему,что говорят с той стороны. Например,что эл.энергией проблем нет в 404 ,бары и рестораны работают и.т.д.

      Я не думаю,что тут вопрос "веры".
      Те же самые "многие" ,после окончания СВО,будут цепляется за любую другую новость "от туда" ,и будут писать "как там хорошо,и как у нас плохо".
      В любой стране есть 5% населения,которые всегда всем недовольны.

      Китайская фирма запустила воздушного змея,тут же пришел человек и сказал,что вот это технологии,а мы только ресурсами можем торговать.

      Занавес. yes

      ПС.Эти новости,всего лишь повод.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 14:23
    Вот блин новости. Да укропомойки все время публикуют видео откуда угодно и из любого времени, главное для них заголовок и комментарий.