Хегсет: Все операции США в Карибском море «соответствуют международному праву»
Дональд Трамп никак не может определиться, что ему делать с Венесуэлой и главой Боливарианской Республики Мадуро, который на фоне военных приготовлений США призывает к миру, но на всякий случай готовится к войне.
Глава американского Министерства войны Пит Хегсет, похоже, стремится изо всех сил оправдать новое название возглавляемого им ведомства. Пока что внушительная эскадра кораблей ВМС США во главе с самым большим авианосцем USS Gerald R. Ford в акватории Карибского моря занята охотой на рыбацкие катера, которые якобы перевозят наркотики из Венесуэлы в Штаты.
Вчера газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах ВМС США по судам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал «убивать всех». В результате по лодкам производятся повторные атаки в случае, когда с первого раза их не удалось потопить и кто-то на борту выжил, утверждает WP. Недовольство действиями американских военных высказывают и в Конгрессе, где считают, что администрация президента США должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.
Хегсет оправдываться не намерен, но решил внести ясность в происходящее и обвинил WP в «фейках», распространении «сфабрикованных, провокационных, уничижительных» сообщений и «дискредитации наших выдающихся воинов». В своем аккаунте соцсети сегодня глава Пентагона написал:
Что касается американских законов, спорить сложно. Хотя уже в нескольких штатах, контролируемых демократами, приняты судебные вердикты в отношении решения Трампа по вводу Национальной гвардии для усмирения миграционной преступности. Насчет того, как США относятся к международному праву, достаточно вспомнить «пробирку Пауэлла», которой тогдашний госсекретарь тряс в ООН, называя содержимое «иракским оружием массового поражения».
При этом в своем следующем посте, вышедшем через несколько минут после ответа на статью WP, Хегсет написал:
Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что в сентябре министр обороны США лично координировал атаку на катер с 11 наркоторговцами в Карибском море и дал устный приказ «убить всех». Когда после первого удара судно загорелось, два человека выпрыгнули в море и ухватились за обломки. Тогда американские военные нанесли второй удар, убив оставшихся в живых.
