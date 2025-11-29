ВСУ не оставляют попыток атаковать энергоструктуру Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отмечает, что боевики киевского режима продолжают попытки атаковать объекты энергетической инфраструктуры в прифронтовом регионе.

В результате недавней атаки ВСУ получил повреждения объект энергетики в селе Крупец Рыльского района, в результате чего около 600 пользователей остались без электроснабжения. По словам Хинштейна, как только позволит обстановка, аварийные бригады приступят к восстановительным работам и оперативно устранят все повреждения.



В последние дни ВСУ прилагают максимальные усилия для нанесения ущерба энергетике прифронтовых регионов. Помимо Курской области, это касается республик Донбасса, Запорожской и Белгородской областей.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по расположенному в приграничном районе Курской области городу Льгов пострадали три местных жителя. Мужчина и две женщины получили осколочные ранения и акубаротравмы. Кроме того, в Льгове вследствие атак ВСУ повреждено здание железнодорожной станции и несколько жилых многоквартирных домов.

Стоит отметить, что, как правило, атаки ВСУ носят сугубо террористический характер. В Киеве не могут не осознавать, что имеющимися у ВСУ средствами невозможно нанести сколько-нибудь ощутимый ущерб российской энергетической системе, однако все равно продолжают наносить удары в стремлении максимально деморализовать гражданское население.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 15:09
    Занятно , мы им энергоструктуру гасим, они пытаются навредить нашей. Ставлю на Наших! Надеюсь иллюзии о «братском народе» прошли, это враги… врагов нужно уничтожать!
    Нужно расширять удары на объекты водоснабжения, канализации, газовой инфраструктуры. Ну а после атак на танкеры, прекратить уже работу порта Одесса, ввести зону свободную от судоходства, топить всё, что туда идёт.
    1. Maksim Rot Звание
      Maksim Rot
      -1
      Сегодня, 15:31
      иллюзии о «братском народе»
      у простых русских граждан нет по поводу этого иллюзий что их нужно мочить проблема в нашей элите которая сплошь и рядом не русская с русофобскими идеями. Взять тот же АП, сколько там русских ? Их по пальцам одной руки можно пересчитать а сколько нерусских? Полно например еврей Кириенко (защитник мигрантов) или Козак (противник СВО, Сурков и Минские его детище, сейчас умотал на родину в Хайфу), украинец Оверчук (курирующий и саботирующмй работу в СНГ пространстве), дружбонародник эстонец Вайно (наверное из-за него поэтому мы до сих пор не вычеркнули Прибалтику из таможенной базы и не разорвали связи а эстонцы по типу Каи Каллас могут спокойно продолжать зарабатывать у нас деньги), дагейстанец Магомедсалмов курирующий у нас нац политику (*здесь должна быть шутка про Гнилоуста*, чеп известен: после Крокуса, резни в Дагестане где обезглавили русского батюшку, заявил что у нас в стране межнац мир крепнет), татарин Хуснуллин лоббист завоза мигрантов и их адаптации а также исламизации России ( крыша сепаратистов-нацичистов из ДУМ РФ , про русских говорил что они пьянь и лучше нанимать мигрантов)) - это только АП которое даёт доклады Путину а есть ещё и помощники и бизнес элита. Вот с таким багажом у нас СВО тянется уже 4 года без нормальных достижений
    2. wku
      wku
      -1
      Сегодня, 15:34
      удары надо концентрировать , а не расширять, они и так широки, большую часть перехватывают, сбивают, нужно концентрироваться на определённом географическом районе, и задачах, например энергетика, и перегрузив ПВО планомерно выбивать, а удары по всей территории Украины это комариные укусы для слона.
  2. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Сегодня, 15:16
    Информацию начали дублировать что ли авторы-новостники? Была уже сегодгя здесь эта новость.
  3. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 15:28
    Где ответ за танкеры? Все молчат. Даже Медведев молчит.
    1. Maksim Rot Звание
      Maksim Rot
      -1
      Сегодня, 15:33
      Медведев молчит.

      Так суббота же
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 15:40
    При всех наших ударах по их энергетике,Киев только наращивает и расширяет свои удары по нашей энергетике ,вот и весь факт. И что бы не писали аналитики и блогеры у Украины хватает и духу и техники и судя по всему останавливаться они не будут.