Обнаружена модернизированная вражеская мина с дистанционным взрывателем
Российские бойцы проявили бдительность и, действуя строго по инструкции с соблюдением техники безопасности, своевременно обнаружили и обезвредили новое опасное изобретение противника. Снимки с находкой были переданы российским специализированным пабликам, которые разместили их в сети. И это правильно, наши бойцы должны знать об опасности.
Речь идет об осколочной противоехотной выпрыгивающей мине кругового поражения ОЗМ-72. В армейском жаргоне этот давно известный боеприпас называют «лягушка» или «ведьма». Мина разработана в СССР на основе советской мины ОЗМ-152 и принята на вооружение еще в 1973 году.
Однако противник проявил хитрость и модернизировал этот и без того коварный боеприпас. Найденная мина была сброшена с беспилотника вблизи с дорогой, по которой перемещается личный состав ВС РФ и происходит доставка грузов к фронту. Наши бойцы сообщают, что вражеские ОЗМ-72 находят и в других местах вблизи с ЛБС. Скорее всего, минирование производится ночью.
Сбрасываются мины с БПЛА в зоне прямой видимости боевиков ВСУ, либо там, где доступен обзор с беспилотников. В модернизированной версии ОЗМ-72 снабжена дистанционным взрывателем, который приводится в действие при приближении личного состава для максимального поражения живой силы. Иными словами, подрыв осуществляется скрытно, когда мина еще не обнаружена нашими бойцами.
Очевидно, на этот раз ОЗМ-72 оказалась вне зоны видимости боевиков ВСУ, что и позволило безопасно ее обнаружить и обезвредить. Или сигнал был заглушен средствами РЭБ, которые теперь, выходит, актуальны не только для борьбы с БПЛА. Военнослужащие вели себя очень грамотно. Судя по фото, даже нейтрализованная мина демонстрируется при помощи щупа.
В этой связи сразу вспоминается противоположный случай как раз слишком беспечного поведения нашего бойца. Ранее «Военное обозрение» привело пример, когда военнослужащий ВС РФ обнаружил в траве алюминиевый ящик, завернутый в тряпку. Любопытства ради, он начал голыми руками обследовать незнакомый предмет, да еще и снимал свои действия на смартфон. В ящике оказался магнитный взрыватель ВТ-06 от противотанковой мины ПТМ-3, к счастью для бойца, не взведенный.
Это еще один повод вспомнить и жестко следовать правилам техники безопасности при обнаружении любых подозрительных, даже не очень, предметов. Как говорят в таких случаях опытные военные и саперы: «Не тобой положено — не тобой должно быть поднято».
Враг использует не только хорошо знакомые советские мины, но и натовские. Такие саперы обнаруживают при разминировании ранее оккупированного курского приграничья. Есть мины-ловушки, которые срабатывают при давлении в пять килограммов. На такой может подорваться любой, в том числе ребенок, даже при легком случайном нажатии.
Информация