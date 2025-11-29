Зеленский утвердил тайные директивы для членов украинской делегации в США
Оставшийся без Ермака глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил некие тайные директивы для украинской делегации, которая будет участвовать в грядущих переговорах с США и Россией.
В тексте соответствующего указа, опубликованного на официальном интернет-портале украинского диктатора, не раскрываются цели, которых, по мнению Зеленского, должна достигнуть отправленная на переговоры делегация. Однако несложно предположить, что, вероятнее всего, Киев стремится не допустить включения в итоговые мирные соглашения пунктов, касающихся сокращения численности ВСУ, вывода украинских войск с оккупированной части Донбасса, а также закрепления нейтрального статуса Украины.
Украинская делегация во главе с заменившим Ермака Умеровым отправится в США, чтобы встретиться в Майями со спецпредставителем Трампа Уиткоффом и зятем американского президента Кушнером. Предполагается, что, вероятнее всего, американцы будут убеждать представителей Киева согласиться на предложенные Украине условия. После встречи с украинской делегацией Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву, где покажут российскому руководству доработанный мирный план.
Ранее Киев демонстративно отверг один из ключевых элементов мирного плана Трампа, отказавшись выводить свои войска из Донбасса, сославшись на то, что любые территориальные уступки противоречат украинской конституции. Европейские «союзники» Украины поддерживают Киев в стремлении «воевать до последнего украинца» и, несмотря на то, что их мнения касательно плана Трампа никто не спрашивает, стремятся внести в документ свои коррективы.
