Зеленский утвердил тайные директивы для членов украинской делегации в США

Оставшийся без Ермака глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил некие тайные директивы для украинской делегации, которая будет участвовать в грядущих переговорах с США и Россией.

В тексте соответствующего указа, опубликованного на официальном интернет-портале украинского диктатора, не раскрываются цели, которых, по мнению Зеленского, должна достигнуть отправленная на переговоры делегация. Однако несложно предположить, что, вероятнее всего, Киев стремится не допустить включения в итоговые мирные соглашения пунктов, касающихся сокращения численности ВСУ, вывода украинских войск с оккупированной части Донбасса, а также закрепления нейтрального статуса Украины.



Украинская делегация во главе с заменившим Ермака Умеровым отправится в США, чтобы встретиться в Майями со спецпредставителем Трампа Уиткоффом и зятем американского президента Кушнером. Предполагается, что, вероятнее всего, американцы будут убеждать представителей Киева согласиться на предложенные Украине условия. После встречи с украинской делегацией Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву, где покажут российскому руководству доработанный мирный план.

Ранее Киев демонстративно отверг один из ключевых элементов мирного плана Трампа, отказавшись выводить свои войска из Донбасса, сославшись на то, что любые территориальные уступки противоречат украинской конституции. Европейские «союзники» Украины поддерживают Киев в стремлении «воевать до последнего украинца» и, несмотря на то, что их мнения касательно плана Трампа никто не спрашивает, стремятся внести в документ свои коррективы.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 15:48
    Понятно что Зеленский будет давить свой план,что на это ответит Вашингтон ? А тем более Москва. А ведь прогнозы по Умерову не сбылись,видать выкрутился. Либо это торг между Киевом и Вашингтоном тоже гибкость проявляют
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:02
      Цитата: Ропот 55
      Понятно что Зеленский будет давить свой план,что на это ответит Вашингтон ? А тем более Москва.

      Любые попытки выдать «мирный план Трампа», остановку успешного наступления ВС Россию за «победу» - обречены на провал.
      Особенно после слов Д.Дрисколла который на закрытой встрече в Киеве заявил, что Россия вышла на такой уровень производства дальнобойных ракет, который позволяет не только регулярно применять их по Украине, но и накапливать запасы. Из этих его слов ясно следует, что Россия может легко победить и задача США – спасти укрорейх, остановка, "похабный мир" станет самоубийством страны способной безболезненно и быстро победить.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 17:08
      Цитата: Ропот 55
      Либо это торг между Киевом и Вашингтоном тоже гибкость проявляют

      Важно, что Россия ритмично продолжает изгонять укро-нечисть со своих территорий. А, вся политическая возня, это и есть - возня.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +1
        Сегодня, 17:16
        Тайная директива - вернуться на 404. Обязательно. bully
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 17:28
          Цитата: Alex777
          Тайная директива - вернуться на 404. Обязательно. bully

          Не исключается возвращение... по частям. bully
  2. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 15:52
    Зачем им лететь в Москву? Цели СВО общеизвестны. Пусть в Майами (или где там) сравнивают и приводят в соответствие. Не нравится мне вся эта возня кота Леопольда.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 15:57
      Антоний hi ,попробуют продавить Верховного,так сказать проявить гибкость как сказал Трамп. Тем более что янки не здорово активизировались по мирному договору.
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 16:14
    Уже порядком надоела вся эта возня с так называемым "мирным планом" который при любом раскладе ни подписан, ни тем более соблюдаться не будет.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 16:25
      АК-1945 hi ,кровавое "шоу" должно продолжаться,и эти танцы вокруг этого плана всего лишь акт этого "шоу".
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 16:37
    Оставшийся без Ермака глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил некие тайные директивы для украинской делегации,


  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:48
    Зеля всё ещё надеется що Лохматый согласится на....