ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Чёрном море

Боевики ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Черном море недалеко от турецкого побережья. Нападение произошло сегодня утром.Об этом сообщает на своей странице в соцсети пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Турции.Отмечается, что на судно напала группа безэкипажных катеров.В ведомстве отметили, что танкер получил небольшие повреждения на правом борту выше ватерлинии. Возгорания не произошло. Находящиеся на борту судна люди не пострадали и не стали подавать сигнал бедствия и об эвакуации не просят.В пресс-службе министерства сообщили:Несмотря на это, сотрудники спасательной службы находятся неподалеку и готовы оказать помощь, если понадобится. В Минтрансе Турции отмечают:Днем ранее этот танкер уже подвергался атаке украинских военных. В тот раз на борту судна наблюдалось сильное задымление. Оказалось, что источник огня и дыма находился в машинном отделении. Тогда же пострадал и другой танкер – Kairos, где тоже произошло возгорание. В Главном управлении по морским делам Турции заявили, что причиной инцидента стало «внешнее воздействие. Танкер направлялся в Новороссийск и шел незагруженным.Украинские военные подтвердили, что танкеры атаковали они.Также сегодня рано утром украинские военные подвергли атаке один из трех терминалов Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных в Новороссийске. Объект получил сильные повреждения, поэтому его дальнейшее использование по назначению невозможно.

