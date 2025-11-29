ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Чёрном море
Боевики ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Черном море недалеко от турецкого побережья. Нападение произошло сегодня утром.
Об этом сообщает на своей странице в соцсети пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
Отмечается, что на судно напала группа безэкипажных катеров.
В ведомстве отметили, что танкер получил небольшие повреждения на правом борту выше ватерлинии. Возгорания не произошло. Находящиеся на борту судна люди не пострадали и не стали подавать сигнал бедствия и об эвакуации не просят.
В пресс-службе министерства сообщили:
Несмотря на это, сотрудники спасательной службы находятся неподалеку и готовы оказать помощь, если понадобится. В Минтрансе Турции отмечают:
Днем ранее этот танкер уже подвергался атаке украинских военных. В тот раз на борту судна наблюдалось сильное задымление. Оказалось, что источник огня и дыма находился в машинном отделении. Тогда же пострадал и другой танкер – Kairos, где тоже произошло возгорание. В Главном управлении по морским делам Турции заявили, что причиной инцидента стало «внешнее воздействие. Танкер направлялся в Новороссийск и шел незагруженным.
Украинские военные подтвердили, что танкеры атаковали они.
Также сегодня рано утром украинские военные подвергли атаке один из трех терминалов Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных в Новороссийске. Объект получил сильные повреждения, поэтому его дальнейшее использование по назначению невозможно.
