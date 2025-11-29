ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Чёрном море

ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Чёрном море

Боевики ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Черном море недалеко от турецкого побережья. Нападение произошло сегодня утром.

Об этом сообщает на своей странице в соцсети пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Турции.

Отмечается, что на судно напала группа безэкипажных катеров.

В ведомстве отметили, что танкер получил небольшие повреждения на правом борту выше ватерлинии. Возгорания не произошло. Находящиеся на борту судна люди не пострадали и не стали подавать сигнал бедствия и об эвакуации не просят.

В пресс-службе министерства сообщили:

О пожаре на борту не сообщалось, состояние экипажа хорошее.

Несмотря на это, сотрудники спасательной службы находятся неподалеку и готовы оказать помощь, если понадобится. В Минтрансе Турции отмечают:

Судно остается стабильным.

Днем ранее этот танкер уже подвергался атаке украинских военных. В тот раз на борту судна наблюдалось сильное задымление. Оказалось, что источник огня и дыма находился в машинном отделении. Тогда же пострадал и другой танкер – Kairos, где тоже произошло возгорание. В Главном управлении по морским делам Турции заявили, что причиной инцидента стало «внешнее воздействие. Танкер направлялся в Новороссийск и шел незагруженным.

Украинские военные подтвердили, что танкеры атаковали они.


Также сегодня рано утром украинские военные подвергли атаке один из трех терминалов Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных в Новороссийске. Объект получил сильные повреждения, поэтому его дальнейшее использование по назначению невозможно.
  1. olegfbi Звание
    olegfbi
    +18
    Сегодня, 15:59
    Почему суда, идущие из руины и в руину, не топятся ВС РФ???
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +21
      Сегодня, 16:03
      Цитата: olegfbi
      Почему суда, идущие из руины и в руину, не топятся ВС РФ???

      Вы не совсем по адресу этот вопрос задаёте. Могу подсказать куда вам обратиться… Москва, Кремль, Верховный.
      Кстати и к Туркам вопросы есть…
      1. olegfbi Звание
        olegfbi
        +7
        Сегодня, 16:04
        ОФФ. Понятно, что не по адресу. Это просто Крик души!!!
        1. Пауль Зиберт Звание
          Пауль Зиберт
          +2
          Сегодня, 17:06
          Цитата: olegfbi
          Это просто Крик души!!!

          Пираты XXI века.
          Вздёрнуть хохлобандитов на рее!
          1. котик-русич Звание
            котик-русич
            +1
            Сегодня, 17:48
            Пираты XXI века.
            Вздёрнуть хохлобандитов на рее![/quote] Пираты захватывают суда - а не топят их !
            украину обязательно нужно отрезать от Чёрного моря, возвращая в Родную гавань Одесскую и Николаевскую обл - но в Кремле уже "нацелились" на "мирный договор"...
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Сегодня, 18:09
              Вот ещё новость по теме.

              . В темное время суток 29 ноября катера-камикадзе ВСУ, приплывшие со стороны Украины, нанесли удар по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенному близ Новороссийска. В результате инцидента один из погрузочных комплексов получил разрушения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. Он не может быть восстановлен и считается уничтоженным навсегда.Данную информацию распространила сегодня пресс-служба КТК. ...Консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 г. составил около 63 млн тонн нефти и 75% ее приходится на доли западных компаний.


              https://finobzor.ru/139148-ne-podlezhit-vosstanovleniju-terminal-ktk-pod-novorossijskom-unichtozhen-bjek-vsu.html

              А что же у нас эти БЭКи никто не заметил и не попытался их уничтожить?

              . Внезапная атака вечером 28 ноября крупной стаей украинских безэкипажных катеров в Черном море на выходе из Босфора двух иностранных нефтяных танкеров, шедших под флагом Гамбии за нефтью в Новороссийск, может оказаться не просто частным эпизодом затянувшегося вооруженного конфликта России и Украины. ... Чуть позже выяснилось, что вся группа БЭКов к Босфору заблаговременно вышла из устья Дуная. И долго лежала в дрейфе на траверзе Констанцы, поджидая свои жертвы. Таким образом, в Киеве абсолютно точно заранее знали о маршруте и графиках движения обеих танкеров, следили за ними в проливной зоне (определенно с помощью космической разведки западных союзников) и готовили провокационное нападение на безоружные суда.Почему именно на эти? Из сотен, ежесуточно проходящих Босфор в обеих направлениях?

              Вряд кто сомневается, что дело в конечном пункте перехода Kairos и Virat — Новороссийске, крупнейшем российском порту на Черном море. Тем более, что в ту же ночь на 29 ноября безэкипажными катерами ВСУ одновременно с танкерами и явно по единому замыслу Киева был атакован и сам этот Новороссийск.


              https://svpressa.ru/war21/article/492771/
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 16:21
        Кстати и к Туркам вопросы есть…

        Так клоун их предупредил и получил согласие скорее всего. Турки только рады отомстить России чужими руками за то что "получили по соплям" в Сирии когда воровали нефть.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 16:44
          Цитата: частное лицо
          Кстати и к Туркам вопросы есть…

          Так клоун их предупредил и получил согласие скорее всего. Турки только рады отомстить России чужими руками за то что "получили по соплям" в Сирии когда воровали нефть.

          Через Новороссийск англичане качают казахскую нефть.
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            0
            Сегодня, 17:12
            Через Новороссийск англичане качают казахскую нефть.

            Но и российская нефть тоже идёт через Новороссийск да и вряд ли всуки тронут танкеры которые переводят нефть в интересах бритов.
          2. Naum_2 Звание
            Naum_2
            -1
            Сегодня, 17:14
            Что-то не слышно реакции англичан. С другой стороны, навредить Казахстану, который не закрыл границу с РФ для товаров по просьбе Украины, им очень даже хочется.
        2. Lako Звание
          Lako
          +1
          Сегодня, 17:44
          Вряд ли БЭКи, размером с небольшой катер, прошли к берегам Турции с Украины. Скорее всего их выпустили с торгового судна. И возможно, даже не украинцы а их западные союзники. Беда в том, что ВМФ России нечего противопоставить этим атакам. Какая то поразительная неразворотливость, на четвёртый год войны.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 16:04
      olegfbi hi ,потому что.
      Может все впереди а может что мы не такие вам какой вариант нравится?
    3. ЛМН Звание
      ЛМН
      0
      Сегодня, 16:08
      Цитата: olegfbi
      Почему суда, идущие из руины и в руину, не топятся ВС РФ???

      Вы в курсе очевидно.
      Какие суда из руины в руину ходят?
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +12
        Сегодня, 16:12
        ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Чёрном море

        Всегда повторяю, чем хуже у Украины положение на фронте, тем активнее ее террористическая деятельность.
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          +1
          Сегодня, 16:17
          Цитата: Теренин
          ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Чёрном море

          Всегда повторяю, чем хуже у Украины положение на фронте, тем активнее ее террористическая деятельность.

          Ну да,с этим не поспорить.
          Из болота ,из трясины не возможно выбраться...можно только кричать.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            -1
            Сегодня, 16:40
            Верно замечено ,и описана та ситуация в которую попала Россия на Черном море yes
            1. ЛМН Звание
              ЛМН
              +2
              Сегодня, 16:50
              Цитата: dmi.pris1
              Верно замечено ,и описана та ситуация в которую попала Россия на Черном море yes

              Не очень понял, в какую "особенную" ситуацию попала РФ в Черном море? hi
              1. dmi.pris1 Звание
                dmi.pris1
                0
                Сегодня, 16:52
                Да как бы в непростую.Очень.Корабли тонут,причалы горят..Или это другое?
                1. ЛМН Звание
                  ЛМН
                  +1
                  Сегодня, 17:08
                  Цитата: dmi.pris1
                  Да как бы в непростую.Очень.Корабли тонут,причалы горят..Или это другое?

                  Чёрное море всегда "штормило".. lol
                  Если смотреть историю smile
                  Пётр 1 вроде умудрился сначала взять,а затем потерять))
              2. zvezdochet200
                zvezdochet200
                -4
                Сегодня, 17:06
                Почему удары по украинским трансформаторам - принуждение к миру, а по российским - терроризм? Готтентотская мораль - мерзкая штука. Неделю назад сожгли украинский газовоз, теперь удивляетесь. Странные люди. Между прочим, до этого момента хoxлы не трогали гражданские суда и теневой флот.
                1. ЛМН Звание
                  ЛМН
                  +2
                  Сегодня, 17:20
                  Цитата: zvezdochet200
                  Странные люди. Между прочим, до этого момента хoxлы не трогали гражданские суда и теневой флот.

                  Действительно странные...
                  Они не загоняли мирных жителей в грузовики,для обмена .Не издевались над стариками и не насиловали женщин.
                  Не взрывали грузовики над крымским мостом,и не взрывали самокаты возле подъезда..
                  Мирных жителей ,пытающихся покинут поселение,не убивали с помощью дронов.
                  Ракетами по пенсионерам не били..
                  Прям бедолаги ..
                  Осталось только репарации выплатить и покаяться..

                  1. zvezdochet200
                    zvezdochet200
                    -1
                    Сегодня, 17:50
                    Во всех пунктах вашей методички можно обе стороны обвинять, только толку то.
                    На главный вопрос вы не ответили, почему укрогазовоз можно, а российский флот нельзя. Или тогда не ныть, если происходят зеркальные действия.
                    Все же напомню, xoxол не трогал теневой флот. До 17 ноября, когда ВС РФ сожгли турецкий газовоз в порту Измаила. Какому дeгeнералу теперь давать медаль, за это?
                2. carpenter Звание
                  carpenter
                  0
                  Сегодня, 17:26
                  Цитата: zvezdochet200
                  Почему удары по украинским трансформаторам - принуждение к миру, а по российским - терроризм?

                  Верно мыслите, давно пора бить по основным центрам принятия решения, которые находятся в Кыеве.
        2. сайгон Звание
          сайгон
          +1
          Сегодня, 16:47
          А простите топить суда в военное время разве запрещено ? Если почитать сколько нейтралов перетопили амеры во время ВМВ то гитлеровцы отдыхают . Так что от какого хрена наши адмиралы и верха решили что украинцы не будут атаковать суда ?
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 16:51
            Ну,мы вроде не в военное время живем.Оперативим,мать ее...А то что инфраструктура в стране горит,то просто сопутствующее.Люди гибнут?Так это статистика
            1. сайгон Звание
              сайгон
              0
              Сегодня, 16:54
              Так хохлам плевать что там наши начальники себе придумали , украинцы воюют и им плевать. Да нет флотоводцев в Черном море после Эбергарта и Колчака.
          2. Теренин Звание
            Теренин
            +2
            Сегодня, 17:02
            Цитата: сайгон
            А простите топить суда в военное время разве запрещено ? Если почитать сколько нейтралов перетопили амеры во время ВМВ то гитлеровцы отдыхают . Так что от какого хрена наши адмиралы и верха решили что украинцы не будут атаковать суда ?

            Атака гражданских судов в международных водах не является терроризмом? belay
            Извините, не узнал вас в гриме, мистер польский судья Дариуш Любовский, со своим рассказом о природе "справедливой войны" и победе добра. Россия, по его мнению - вечное зло, и любые боевые действия против России — оправданные и справедливые.
            Ладно, сами развязываете России руки. Потом не мучайтесь вопросом "а нас за ШО?".
            Необдуманное решение поляков приведет к тому, что террористические акты на территории Европы и для России становятся - декриминализованными. bully
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 17:20
              Цитата: Теренин
              Атака гражданских судов в международных водах не является терроризмом?

              Ну зато в Одессе, Ильичёвске, Азове, Измаиле, Рени - можно топить все суда не зависимо от флага. Все капитаны этих судов знают ISPS Code - (The International Ship and Port Facility Security ) - Международный кодекс по охране судов и портовых средств.
            2. сайгон Звание
              сайгон
              0
              Сегодня, 18:00
              А вера в международное право в теперешнее время это наив или что? Врагам плевать на право или что еще они бьют и им ни чего ни кто не скажет .
        3. alexoff Звание
          alexoff
          -3
          Сегодня, 17:01
          Ну и что, радоваться теперь что раз суда топят значит у них всё плохо? В следующий раз атакуют уже пассажирский паром значит у них совсем-совсем всё плохо? Террористическая деятельность как видим успешна, о ней турки рассказывают, у наших официальных лиц вообще молчок
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 17:30
            Цитата: alexoff
            Ну и что, радоваться теперь что раз суда топят значит у них всё плохо?

            И, что по Вашему нужно делать?
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 18:06
              Ну не знаю, может руководству ЧФ выставить вдоль вражеского побережья что-то для слежения, чтоб вражеские катера обнаруживали до того, как они об танкер или причал взорвутся? Нарышкин вот на днях с Умеровым общался, мог бы что ещё полезнее сделать - внедрил агента, который бы заранее об атаках извещал
        4. Naum_2 Звание
          Naum_2
          -1
          Сегодня, 17:19
          Это должно было быть очевидным. Для проигрывающих сторон диверсии и терракты это способ за малые средства нанести большой урон.
          1. Теренин Звание
            Теренин
            0
            Сегодня, 17:31
            Цитата: Naum_2
            Это должно было быть очевидным. Для проигрывающих сторон диверсии и терракты это способ за малые средства нанести большой урон.

            Да, это вопросы антитеррористических мероприятий.
          2. сайгон Звание
            сайгон
            0
            Сегодня, 18:04
            Так то диверсия вполне нормальный способ ведения бойвцх действий и способ приближать победу над врагом . Причем совсем без относительно и к мощи армии и к тому кто побеждает. Диверсия способ малыми усилиями наносить урон врагу.
    4. Maksim Rot Звание
      Maksim Rot
      -2
      Сегодня, 16:13
      Потому что тогда уважаемые партнёры из ЕС и Турции обидятся
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Сегодня, 16:24
        Цитата: Maksim Rot
        Потому что тогда уважаемые партнёры из ЕС и Турции обидятся
        Зачем писать бред, эти "партнеры" из ЕС уже давно даже не разговаривают, а все действия направлены явно против России. Да и нет в политике такого понятия как обиделся или еще что то. В политике есть интересы.
        1. Maksim Rot Звание
          Maksim Rot
          -1
          Сегодня, 17:35
          Так это не мне пишите а Путину и его Правительству которое клянчит переговоры
    5. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -3
      Сегодня, 16:22
      Напишите в МО РФ
      Возможно даже что-то ответят
      Но это не точно
    6. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 16:43
      А этими атаками укры и хотят добиться чтобы ВС РФ начали топить идущие на окраину и с неё, иностранные суда. Не хотят одни в однеху с Россией воевать, вот и стараются чтобы за них еще кто-то впрягся.
    7. Russia2014 Звание
      Russia2014
      -2
      Сегодня, 16:57
      ....наверное хозяин за океаном запретил...!(
    8. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 18:11
      Цитата: olegfbi
      Почему суда, идущие из руины и в руину, не топятся ВС РФ???

      Тут не суда топить надо а гнать волну по всем трибунам что националистический режим перетёк в террористический и пиратский. И Трампа в монитор сунуть чтоб посмотрел кого с руки кормит...
  2. ЛМН Звание
    ЛМН
    0
    Сегодня, 16:01
    Боевики ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Черном море недалеко от турецкого побережья. Нападение произошло сегодня утром.

    Об этом сообщает на своей странице в соцсети пресс-служба министерства транспорта и инфраструктуры Турции.


    А Турции это не касается или как? what
    Это были турецкие территориальные воды?
    Если так,то "вечер перестаёт быть томным"..
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 16:06
      ЛМН hi ,а зачем в это лезть Эрдогану? Турция изначально на стороне Украины,воды нейтральные,суда не российские,чего им встревать.
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 16:12
        Цитата: Ропот 55
        ЛМН hi ,а зачем в это лезть Эрдогану? Турция изначально на стороне Украины,воды нейтральные,суда не российские,чего им встревать.

        hi
        Если так дальше пойдет,им придётся встревать.
        То мины принесет течением,то дроны..у тебя война уже ,на твоей территории..
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 16:15
          ЛМН,мины уже приносило и МБЭКи тоже, Турция сделала вид что всё нормально,Киев не будет атаковать суда которые интересны Турции так что Эрдоган и напрягаться не станет.
          1. ЛМН Звание
            ЛМН
            0
            Сегодня, 16:25
            Цитата: Ропот 55
            ЛМН,мины уже приносило и МБЭКи тоже, Турция сделала вид что всё нормально,Киев не будет атаковать суда которые интересны Турции так что Эрдоган и напрягаться не станет.


            Почему то уверен,что Эрдогану это явно не нравится lol
            Это как соседский дом горит.
            Вроде не твой,но если ветер подует может и у тебя загореться.
            Зеленский и Ко,активно раздувают во все стороны.
            "Кто ищет,тот найдет."
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 16:29
              ЛМН,недавно если верить СМИ наши покоцали турецкое судно в порту Украины и чего Эрдоган? а ничего официально по крайней мере не было,Эрдоган играет на стороне Киева, одна история с отпущенными коммандирами запрещённого батальона показатель, Киев не настолько глуп чтоб терять такого партнёра поэтому то Эрдоган и спокоен .
              1. ЛМН Звание
                ЛМН
                +1
                Сегодня, 16:46
                Цитата: Ропот 55
                ЛМН,недавно если верить СМИ наши покоцали турецкое судно в порту Украины и чего Эрдоган? а ничего официально по крайней мере не было,Эрдоган играет на стороне Киева, одна история с отпущенными коммандирами запрещённого батальона показатель, Киев не настолько глуп чтоб терять такого партнёра поэтому то Эрдоган и спокоен .

                В отношении Эрдогану,у меня нет ни каких иллюзий hi

                Я к тому,что история не заканчивается "минами и бэками" у побережья Турции.Были ещё БПЛА в Польше и очевидно,не российские.

                Довольно активно,"война" в прямом смысле начинает затрагивать "нейтральные" страны.
                В какой-то момент критическая сумма фактов,перевысит политические хотелки.
                Пусть не твои территориальные воды,но это уже очень близко.

                Пока конечно терпят,все более 50 стран,но часть из них уже физически начинают чувствовать войну.

                Киев сливается ...
        2. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          +1
          Сегодня, 17:13
          Из затонувшего судна также всплывает разная гадость начиная с топлива для двигателей. Турки вряд ли будут терпеть потопление судов у своего берега хотя и за пределами территории.
          1. ЛМН Звание
            ЛМН
            +1
            Сегодня, 17:31
            Цитата: Алексей Лантух
            Из затонувшего судна также всплывает разная гадость начиная с топлива для двигателей. Турки вряд ли будут терпеть потопление судов у своего берега хотя и за пределами территории.

            И я об этом .
            В какой то момент "война из ТВ" , оказывается вполне реальной миной под берегом.И сознание очень быстро меняется.
      2. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        +1
        Сегодня, 16:47
        Турция изначально сидит на всех стульях одновременно.
        1. Naum_2 Звание
          Naum_2
          -1
          Сегодня, 17:29
          Ласковый телёнок двух маток сосёт! Ещё более умный сосет от всех кто готов покормить (например, не только Эрдоган, но и Л ... о).
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 16:07
      Цитата: ЛМН
      Это были турецкие территориальные воды?

      35 миль от берега- это не турецкие территориальные воды.
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        -1
        Сегодня, 16:13
        Цитата: михаилл
        Цитата: ЛМН
        Это были турецкие территориальные воды?

        35 миль от берега- это не турецкие территориальные воды.

        В статье об этом не говорилось.
        Спасибо hi
      2. ANB Звание
        ANB
        +2
        Сегодня, 16:22
        . турецкие территориальные воды.

        Да, это не терр воды Турции. Это турецкая ИЭЗ.
        Турция не хочет разрешить нашему ЧФ охранять в ней судоходство, раз сама не справляется?
      3. Лимон Звание
        Лимон
        +1
        Сегодня, 16:29
        Но турецкая экономическая зона.
    3. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 16:07
      нет, это не турецкие территориальные воды
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        0
        Сегодня, 16:14
        Цитата: faiver
        нет, это не турецкие территориальные воды

        Да,спасибо! hi
    4. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 16:26
      Цитата: ЛМН
      Это были турецкие территориальные воды?

      Нет. Территориальные воды в большинстве случаев (отсутствие узостей) - 12 морских миль от побережья. Атаки произошли на удалении 20 и 27 морских миль, т.е в экономической зоне Турции.
    5. сайгон Звание
      сайгон
      -1
      Сегодня, 16:52
      А с чего бы ? Там не тереториальные воды турков . Туркам плевать отикровенно что хлхлы творят в море . А если наши адмиралы не способны такое творить в тихоря то это беда России не турков . Если наши адмиралы не могут втолковать в голову полит руководству основы войны на море это наша беда .
  3. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +3
    Сегодня, 16:02
    В эту игру можно играть вдвоем и украинцам будет хуже. У нас несколько морей, а у них только одно и маленький выход.
    Агония так называемого киевского режима, все ближе.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 16:07
      Алексей Зоммер hi ,не скажите ,если перекроют транзит через Чёрное море нанесут очередной удар по доходам и престижу России,а это уже показатель.
      1. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        0
        Сегодня, 16:10
        Цитата: Ропот 55
        Алексей Зоммер hi ,не скажите ,если перекроют транзит через Чёрное море нанесут очередной удар по доходам и престижу России,а это уже показатель.

        Если бы это могло на что то сильно повлиять, они бы давно это сделали.
        Сейчас, это просто пиар акция агонизирующего режима для отвлечения людей.
        Да, болезненно, но не смертельно.
        Что слону дробина.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          -1
          Сегодня, 16:13
          Алексей Зоммер,из таких не сильно и складывается убытки и никто и не ожидает молниеносного эффекта.
        2. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          -1
          Сегодня, 16:26
          "....Что слону дробина... "
          "...Также сегодня рано утром украинские военные подвергли атаке один из трех терминалов Каспийского трубопроводного консорциума, расположенных в Новороссийске. Объект получил сильные повреждения, поэтому его дальнейшее использование по назначению невозможно... "
          Не слишком ли много "дробин" в последнее время? Терминалы, НПЗ, закрытые аэропорты, перенесëнные рейсы, разрушенные дома, погибшие и покалеченные люди...
        3. Naum_2 Звание
          Naum_2
          -1
          Сегодня, 17:46
          Алексей Зоммер, вы не павы, это может очень сильно повлиять! Недавно наши патрульные корабли отбивали атаки морских дронов Украины на российские суда недалеко от побережья Турции. Это очень большие затраты и риск потопления наших военных кораблей. Здесь же суда иностранные и идут без охраны. Как следствие, часть судовладельцев может отказаться от перевозки нефти из РФ по Чёрному морю. Более того, в случае большого скачка стоимости страхования судов, доходы могут упасть столь сильно, что поставки нефти через Черное море станут просто не выгодными. Не забывайте также, что Казахстан платит РФ существенные деньги за транзит и перекачку нефти на танкеры и РФ имеет возможность потерять эти доходы.
    2. faiver Звание
      faiver
      -2
      Сегодня, 16:08
      собрались атаковать суда в территориальных водах Болгарии, Румынии, Турции?
      1. Naum_2 Звание
        Naum_2
        0
        Сегодня, 17:57
        В этом нет необходимости. Достаточно поступить аналогичным образом хотя бы пару раз в акватории украинского порта или вблизи неё. Ведь наши смогли потопить Турецкий транспорт на Дунае с грузом для Украины. Тогда почему не сделать такое же с помощью подводых дронов в украиснком порту или вблизи него.
  4. knn54 Звание
    knn54
    0
    Сегодня, 16:05
    Хорошо Украине- своих НПЗ нет, танкеров тоже...
    1. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 18:02
      Хотите, чтобы и у нас тоже стало так хорошо? Надеюсь, что вы всё-таки большой шутник, но не мазохист (человек, который испытывает удовольствие или удовлетворение от причинения себе физической или психологической боли).
  5. ASG7 Звание
    ASG7
    +2
    Сегодня, 16:06
    От берегов Венесуэлы до Кубы должны появиться управляемые мины в товарном количестве.
    1. Thumbs Звание
      Thumbs
      -1
      Сегодня, 16:26
      От берегов Венесуэлы до Кубы должны появиться управляемые мины

      для этого нужно минимум отечественный, рабочий старлинк.
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +1
        Сегодня, 16:57
        Для этого дух нужен , воля и желание , а без этого и старлинк и чебурашка одинаково.
    2. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 18:07
      Ну что вы, батенька, не так грубо! Так можно и до ядерной войны докатиться, а после всё успокоится на многие века, но уже без нас и наших близких.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:07
    Вопрос в том, будут ли приняты ответные действия в на каком уровне...
    Если за дело взят я конкретно, можно радикально решить вопрос и никто туда заходить не будет...
    В общем вопросы, на которые кто то должен, может дать ответы... хотя, известно кто, известно где, это ведь не вопрос....
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 17:54
      Вопрос в том, будут ли приняты ответные действия в на каком уровне...

      Под каким флагом суда, тем и ответные меры принимать. Плюс - они в балласте.
  7. Попуас Звание
    Попуас
    +2
    Сегодня, 16:11
    Похоже сегодня Одесса с Очаково трещать будут hi
  8. Антоний Звание
    Антоний
    -4
    Сегодня, 16:17
    Я так понимаю, что у нас просто нет сил прекратить судоходство между украиной и другими странами. Напоминает 1941, когда перед войной пели песни и кино крутили про непобедимую и легендарную, а 22 июня... Так и сейчас, парады ВМФ, адмиралы в белом, кортики, храмы строили военные, аналоговнеты показывали, ну Вы помните всё это, а 24 февраля вдруг повторилось 22 июня и за почти 4 прошедших года кроме бесконечных рапортов о перманентных победах по факту имеем, что имеем...
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 16:33
      Как вы его собираетесь прекращать,если суда идут по терводам стран Нато?? А вот по приходу в порты 404 по ним бьют и успешно.
      1. Антоний Звание
        Антоний
        -2
        Сегодня, 16:36
        Это Ваши фантазии, что я вещал о действиях в терводах стран НАТО. Судоходство по факту в украине имеется и проблем там особо нет. Это кстати и ответ Вам об "успешности" того, как по ним бьют.
    2. Naum_2 Звание
      Naum_2
      0
      Сегодня, 18:11
      Антоний (Эстония). Согласен с вами "что у нас .... нет сил прекратить судоходство между украиной и другими странами", но это лишь пока мы действуем так как сейчас.
  9. Madrina Звание
    Madrina
    +1
    Сегодня, 16:17
    It is not a Russian tanker - so problem of Gambia.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -3
      Сегодня, 16:27
      fool
      А из кого команда на 100% состоит?
      И чей груз?

      Этот корабль в Гамбии хоть раз был?
      1. Лимон Звание
        Лимон
        0
        Сегодня, 16:47
        Пишут,что россиян в команде нет,танкер был не загружен.
      2. Керенский Звание
        Керенский
        -1
        Сегодня, 17:56
        И чей груз?

        Ну и чей же там был воздух в танках? Танкер в балласте, т.е. пустой...
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -2
    Сегодня, 16:30
    Укропитеки там уже радостно видосы выкладывают
  11. Livonetc Звание
    Livonetc
    -1
    Сегодня, 16:30
    Трансатлантические телекоммуникационные кабели, из матрасии в мелкобритию давно должны быть уничтожены.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:31
    Турок доиграется в нейтралитет.С интересом смотрю за его судами на газовом месторождении севернее Стамбула в 100- 150 км.Бешанная украинская собака с подачи англичан всё может сделать.Как там цена с нефтью,напоминает танкерную войну в Персидского заливе.Будем посмотреть.А чего зеля почти 4 года ждал ,а тут с цепи сорвался.
  13. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 16:32
    Ну что тут скажешь? - очевидно, это показательная акция англосаксо-бандеровской братии. Так они хотят запугать всех, кто согласится перевозить рос. нефть на своих танкерах... Танкер, показательно добивают, указывая при этом, насколько это у них легко и безнаказанно получается....
    . так то реагировать нужно, адекватно....
    1. Карельский Звание
      Карельский
      -1
      Сегодня, 16:44
      Они не запугивают.Это реализация плана на блокаде судоходства в/из России.Успешная и безнаказанная.И повторят на Балтике.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 16:59
        Цитата: Карельский
        И повторят на Балтике.

        На Балтике за Украину никто до такой степени вписываться не будет. Если бы могли, уже бы заблокировали.
        1. Карельский Звание
          Карельский
          0
          Сегодня, 17:33
          Спасибо за минус.За Украину никто не вписывается,на неё перекладывают.СП и усть- луга тоже в черном море?
  14. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 16:49
    Вера украинского режима в безнаказанность за эти атакаи является следствием забавной ситуации в морском праве, когда почти весь океанский флот ходит под флагами различных стран третьего мира, зачастую даже не имеющих выхода к морю.
    Не будет же, в самом деле, какая-нибудь Гвинея-Бисау объявлять 404 войну за нападение на ее танкер. А если и объявит - так 404 с того ни жарко, ни холодно.
  15. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 16:57
    Des drone Geranium sont capables de "dériver" et de se retrouver "par hasard" posés bien sagement sur le toit d'un poulailler en Roumanie ou ailleurs.
    A la fin il est fort possible que aussi "par hasard" des mines Ukrainiennes dérives jusque dans le Bosphore et que la aussi bien "sagement" elle viennent heurter un pétrolier/cargo/vraquier de LUE et compagnie...
    La Russie au lieu de répondre en coulant un ou des navire ravitaillant l'Ukraine pourrait aider un peu le "hasard" en montrant aux mines Ukrainiennes le bon chemin... :-)

    Дроны-герани способны "дрейфовать "и" случайно " оказываются очень удобно расположенными на крыше курятника в Румынии или где-либо еще.
    В конце концов, вполне возможно, что украинские мины также "случайно" попадают в пролив Босфор, и что столь же "мудро" они попадают в танкер/грузовой/балкерный корабль ЕС и компании...
    Россия вместо того, чтобы ответить потоплением одного или нескольких судов снабжения Украины, могла бы немного помочь "случайности", указав украинским шахтам правильный путь...: -)
  16. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    0
    Сегодня, 16:59
    Действительно, чему удивляться. Почему нас все кому не лень с говном мешают? Красной краски навалом и выдержки не занимать (нас имеют, а мы крепчаем).
  17. Rom8681 Звание
    Rom8681
    0
    Сегодня, 17:12
    Нормальная психология "сильного" человека.
    Высказать,свои обиды,более слабому
  18. Fangaro Звание
    Fangaro
    -2
    Сегодня, 17:13
    Цитата: сайгон
    А простите топить суда в военное время разве запрещено ? Если почитать сколько нейтралов перетопили амеры во время ВМВ то гитлеровцы отдыхают . Так что от какого хрена наши адмиралы и верха решили что украинцы не будут атаковать суда ?


    У адмиралов и верхов есть верха повыше.
    Вы их поддерживаете, участвуя в выборах?
  19. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 17:16
    Цитата: Livonetc
    Трансатлантические телекоммуникационные кабели, из матрасии в мелкобритию давно должны быть уничтожены.


    А какая выгода от этого для жителей Новосибирска?
  20. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 17:21
    Украинские военные подтвердили, что танкеры атаковали они. Боевики ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Черном море недалеко от турецкого побережья. Нападение произошло сегодня утром.

    что будет киевскому режиму за это ? Может, РФ хватит смотреть на беспредел киевского режима и нато ?
  21. Владимириус Звание
    Владимириус
    +2
    Сегодня, 17:27
    вообще то беками на чм занимаются исключительно нагличане, все что там потоплено именно их рук дело, а не бандеровцев - производство беков развернули они, разведку на чм ведут они, управляют беками тоже они, ухилянты занимаются только сборкой и хранением
  22. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 17:31
    Цитата: Ропот 55
    Алексей Зоммер hi ,не скажите ,если перекроют транзит через Чёрное море нанесут очередной удар по доходам и престижу России,а это уже показатель.


    Доходы России и доходы Ивана Васильевича из пгт. Глушь иногда не совпадают направлением. Это про внутренние законы. Что б ИВ жилось безопаснее, нужно побольше отдать, сколько получится - оставить. И жить да радоваться, что беспредельщиков почти всех угомонили. А беспилотникам ИВ не нужен.
    Ну а до Чёрного моря ИВ что до Пекина или Гаваны... Живет в провинции, в Президента верует, за Сталина свечъ памяти ставит, на выборы ходит, если время есть.
    Ещё б в райцентре памятники Невскому, Улагаю и К апрелю поставили.
  23. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -1
    Сегодня, 17:43
    А мы всё чистоплюйствуем, суда, идущие на Украину не топим и даже не угрожаем это сделать.
  24. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 17:44
    эта проблема, причем назрела она с самого начачала сво и может решиться только кардинально с полным отрезанием украины от чм и подходом к приднестровью, задача была первостепенной, архиважной, архисложной, но... как и всегда...
  25. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:06
    ВСУ повторно атаковали танкер Virat в Чёрном море
    Меня удивляет: кораблям ходить в Россию и из неё значит нельзя, их можно атаковать.
    А в отношении кораблей идущих скакуасам такого отношения нет. где справедливость? belay am
    нужно вообще ракетами, бомбами и дронами прекратить любое судоходство ко вражеским портам! am
  26. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:12
    Англичане делают всё чтобы к них не было выхода к морю на Украине.Не удивлюсь следующим может быть лайнер Астория Гранде. Честно ,дурдом - лайнер в зоне боевых действий.Как надоели эти договорняки на Чёрном море. Надеюсь они вчера закончились .Тут бьём там не бьём.Сносить надо эту 404 ую ,в хлам.